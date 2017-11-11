Пока плюс два. Как в Астрахани дожали команду Трефилова

Останется только один…

… таков главный лейтмотив противостояния двух российских клубов в квалификации Кубка ЕГФ. К сожалению, жребий свёл соотечественниц на столь ранней стадии турнира, а потому одна из наших команд гарантированно не доберётся даже до группового этапа. Впрочем, с точки зрения зрелища, накала борьбы и качества игры, возможно, такая жертва была оправдана. Вторая и четвёртая команды в текущей таблице чемпионата России перед очным противостоянием на европейской арене выглядели достойными друг друга соперниками и в первом метче третьего квалификационного раунда выдали великолепную, захватывающую и яркую игру.

«Астраханочка» и «Кубань» уже сталкивались между собой в текущем розыгрыше Суперлиги. В начале сентября команда с берегов Волги в Краснодаре добилась непростой победы над подопечными Евгения Трефилова со счётом 27:25. С тех пор, конечно, уже немало воды утекло. Та же «Кубань» под руководством именитого тренера вроде бы начала наращивать силу, но при этом потерпела несколько чувствительных поражений. «Астраханочка» же отметилась тем, что в розыгрыше Суперлиги нанесла первое за год поражение «Ростову-Дон», потом уступила «Ладе», а затем выдала серию из шести побед подряд, с которой и подошла к отчётному матчу.

«Ростов-Дон» проиграл в России. Неужели это правда? Победная серия ростовчанок длилась 484 дня, а прервала её «Астраханочка». Круг замкнулся.

Обе российские команды стартовали в Кубке ЕГФ со второго квалификационного раунда. «Кубань» в родных стенах не испытала никаких проблем в матчах с сербским «Медицинаром», а «Астраханочка», дважды победив в гостях, сумела превзойти испанский «Атлетико», начинавший свой путь в Лиге чемпионов. Таким образом, зрители в Астрахани впервые в текущем сезоне получили возможность воочию увидеть матч еврокубка. И, несмотря на то, что соперник был болельщикам хорошо знаком, те, кто пришли на трибуны, вряд ли об этом пожалели.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 3-й квалификационный раунд. Первый матч



«Астраханочка» – «Кубань» – 29:27 (15:13).

Как «Астраханочка» придумала себе проблемы…

Стартовый свисток боснийских арбитров, присутствие которых на площадке напоминало всем, о том, что команды сражаются не на российской, а на международной арене, дал старт бодрой игре. С первых же секунд обе команды помчались к чужим воротам и сумели создать череду голевых моментов. Вот только открыть счёт удалось далеко не сразу, даже Виктория Жилинскайте не сумела реализовать семиметровый. Первый мяч записала на свой счёт Юлия Гаряева, она же забила и второй кубанский гол. Но лидировала команда из Краснодара недолго: в начале восьмой минуты точные броски Людмилы Постновой помогли вырваться вперёд хозяйкам – 3:2.



Евгений Трефилов, понимая, что его команда теряет инициативу, тут же взял тайм-аут, однако донести до своих подопечных ценные игровые советы в полной мере не сумел. «Астраханочка» стала понемногу уходить в отрыв, который стабильно составлял два-три мяча. Наставник «Кубани» пытался изменить ход встречи, выпуская на площадку запасных, однако переломить ход матча не получалось, а преследовать хозяек помогали лишь голы несгибаемой Жилинскайте.

А ближе к концу первого тайма «Астраханочка» сама придумала себе проблемы. Два подряд удаления в составе команды Заикина вынудили хозяек играть в четыре полевых игрока, и «Кубань» с нескрываемым удовольствием трижды подряд вскрыла ослабленную оборону соперниц, и 5:10 превратились в 8:10. Когда составы подравнялись, хозяйки снова оторвались в счёте, но краснодарский коллектив, почувствовавший вкус крови мгновенно сократил своё отставание до минимального. Первый тайм завершился со счётом 15:13 в пользу хозяек площадки, но вся борьба за победу в матче была отложена на вторую половину.

… а Постнова героически их решила.

Как и всегда, интересно было бы знать, что своей команде говорил в раздевалке Евгений Трефилов. Что бы ни говорил – сработало. Пара быстрых забитых мячей «Кубани» и очередное удаление у «Астраханочки» перевернули игру, и уже хозяйкам пришлось отыгрываться – 15:16. Равновесие было установлено довольно быстро и продержалось около двух минут, пока Кочетова с передачи Сабировой не порадовала болельщиков хозяйской команды. Но и «Кубань», конечно, уступать не желала – точный бросок Любови Аришиной восстановил равенство на табло.

Краснодарской команде было несколько сложнее – из-за удаления она действовала в меньшинстве. «Астраханочка» на исходе десятой минуты встречи этим воспользовалась: Сабирова сначала забила с игры, а затем Самохина – с пенальти, точнее с добивания после прекрасного сейва Виктории Калининой – 19:17. Впрочем, «Кубань» после некоторой паузы вновь счёт сравняла – 20:20. Голевые качели продолжили неторопливо раскачиваться вплоть до экватора второго тайма.



На 15-й минуте Анна Шапошникова решила не вставать в очередь за кубанскими гандболистками, а забила «вне очереди» – 23:21, положив начало своей великолепной пятиминутке, в ходе которой она сначала забила второй мяч, а затем заработала семиметровый, который реализовала Самохина – 25:23. Впрочем, в обороне у астраханских девушек были явные проблемы: атаки соперниц порой проходили как горячий нож сквозь масло, а потому преимущество хозяек сошло на нет – 27:27. А когда показалось, что в Краснодар команды отправятся при равном счёте, в игру включилась Постнова: за минуту до свистка она вывела свою команду вперёд, а на последних секундах добыла для «Астраханочки» небольшое, но очень важное преимущество в два гола. Удастся ли победительницам первого матча сохранить его в гостях, мы узнаем 19 ноября.