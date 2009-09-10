Шамрай: эксперимент удался

Директор чемпионата Москвы по пляжному футболу Сергей Шамрай подвёл итоги завершившегося турнира, назвал команду-открытие чемпионата, а также рассказал почему один из лидеров российского пляжного футбола команда «Строймеханизация №1» снялась с соревнований.

В чемпионате Москвы приняло участие 10 команд, соревнования проходили в пять этапов, в каждом из которых принимало участие восемь команд. Таким образом, каждая команда играла в четырёх этапах из пяти. По итогам этих этапов, командам начислялись очки, за 1 место 10, 2-8, 3-7 и т.д. Суммировав очки, определилась шестёрка, которая и разыграла в Суперфинале призовые места и определила участников чемпионата России.

— Подведите итоги, завершившегося в минувшие выходные чемпионата Москвы по пляжному футболу.

— В этом году чемпионат Москвы впервые проводился в новом для нас формате, который применяет в своей системе соревнований европейская организация BSWW (Всемирная федерация пляжного футбола) и можно считать, что этот эксперимент нам удался. Ещё до начала соревнований, мы предложили участникам сыграть не просто гладкий чемпионат, а такой турнир, где от каждого матча многое зависит (особенно от первого) и где каждая команда может что называется «выстрелить». Так и получилось. Считаю, что турнир прошёл очень интересно, динамично и преподнёс немало сюрпризов. С погодой нам тоже очень повезло, за исключением финального дня, где я никак не мог ожидать, что в рамках дня города погода преподнесет нам неприятный сюрприз. Но, тем не менее, то количество народу, которое собрал наш финальный день, наверное, и есть критерий, по которому можно судить удался нам чемпионат или нет.

— Появились ли новые команды? Какой из коллективов вас удивил?

— Новая команда, которая удивила со знаком плюс – это «Планета», если бы у них было чуть больше времени на комплектование команды, думаю, они вполне способны были бы побороться за путевку в Сочи. Так же удивила команда МГУП (бронзовый призёр), но скорее удивила не в чемпионате Москвы (в их потенциале я не сомневался), а в аналогичном соревновании среди ВУЗов Москвы, который прошёл месяцем раньше, где они заняли из восьми команд седьмое место.

— Почему один из фаворитов турнира «Строймеханизация №1» был снят с чемпионата?

— Это самая больная тема прошедшего чемпионата. Мы потеряли очень сильную команду, которая (нисколько в этом не сомневаюсь) потенциально могла быть в тройке призёров по итогам чемпионата России. Но хочу сказать честно, меня эта ситуация нисколько не удивила, потому что я прекрасно понимал, что к этому всё идет. Возможно, я знаю чуть больше остальных, но вся эта история тянется уже на протяжении года и, наверное, глупо было ожидать чудес. Так решили и ребята, у которых элементарно лопнуло терпение, несмотря на то, что руководство клуба старалось сделать всё возможное, чтобы как-то спасти ситуацию. Но чуда не произошло. К сожалению, всё это связано со сложной финансовой ситуацией, в которой оказалась компания.

— Вырос ли уровень чемпионата по сравнению с прошлым годом?

— Я думаю, что уровень соревнования, конечно же, вырос и прежде всего за счёт того, что в этом году был не такой плотный календарь международных соревнований и команда «Строгино» на общих условиях отыграла весь турнир. Думаю, все команды смогли убедиться в классе чемпиона России-2008 и за счёт этих спаррингов общий уровень команд подтянулся. Я, конечно, ждал сюрпризов, что хоть одной команде удастся обыграть «Строгино», но чуда не произошло.

— Как оцените уровень команды МГУП, которая заняла третье место. Сможет ли она достойно выступить на чемпионате России?

— Что касается команды МГУП, то, как я уже сказал, считаю, она способна преподнести сюрприз на чемпионате России, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Но я думаю, что всё у них получится…Когда они увидят уровень организации, заполненный стадион и поймут куда попали и что это совершенно другой уровень, это мобилизует их ещё больше. Ну а в том, что эти ребята умеют играть в пляжный футбол, у меня нет ни малейших сомнений.

— Появились ли яркие личности, которые уже в ближайшее время смогут постучаться в двери сборной?

— Наверное, это вопрос не совсем по адресу. Николай Писарев неоднократно присутствовал на играх чемпионата Москвы и наверное стоит спросить об этом его. Но если говорить объективно, наверное, на сегодняшний день сложно найти игроков способных реально усилить сборную. Задаваясь этим вопросом, первыми на ум приходят некоторые личности, но у каждого из них своя история. Знаю, что не первый год Писарев хотел привлечь на расширенный сбор Евгения Крючкова, который уже на протяжении трёх лет демонстрирует свои потрясающие бомбардирские способности, из года в год, становясь лучшим бомбардиром чемпионата Мосвкы по пляжному футболу и не только. Та же история и в большом и в мини-футболе, в которых принимала участие

В этом году чемпионат Москвы впервые проводился в новом для нас формате, который применяет в своей системе соревнований европейская организация BSWW (Всемирная федерация пляжного футбола) и можно считать, что этот эксперимент нам удался

«Строймеханизация-1». Но, к большому сожалению, работа не позволяет Евгению отлучаться на столь длительные сроки. На этом всё и заканчивается. На мой взгляд, очень талантливый парень с огромным потенциалом игрок команды «Планета» Юрий Котов. Но ему никак не даёт раскрыться в полной мере высокая подверженность травмам. Несмотря на свой молодой возраст, человек уже два или три раза перенёс тяжёлые операции на колене. Очень надеюсь, что эта полоса скоро пройдёт, и он сможет заиграть в полную силу. Здесь главное морально не сломаться. Желаю ему поскорее восстановиться. Есть ещё Заикин Роман, который уже сейчас является кандидатом на расширенный сбор национальной команды. Игрок, с опытом выступлений в мини-футбольной Суперлиге довольно неплохо вписался в ряды «Строгино», но будет ли этого достаточно, чтобы закрепиться в составе сборной, наверное, зависит от него.

— Как оцените организацию турнира в этом году?

— Мне некорректно отвечать на этот вопрос. Судить, наверное, вам. Но, учитывая то обстоятельство, что ввиду своей основной работы мне приходится посещать региональные соревнования, хочу сказать, что по уровню организации, инфраструктуры, игре команд, Москва твёрдо занимает место в тройке так называемых «рейтингов» соревнований. Но опять, же таки это мое личное мнение. Но никто не собирается останавливаться на достигнутом. Первое, что приходит на ум, если говорить о минусах — это слабая популяризация, недостаточное освещение и так далее. Но это касается не только Москвы, наверное, всего пляжного футбола в нашей стране. Вот выиграли наши ребята Евролигу в этом году и практически никто об этом не знает, за исключением узкого круга людей из нашей «пляжной тусовки». Хорошо, что «Первый» федеральный канал упомянул об этом и показал маленький сюжет в перерыве матча национальных команд Россия-Лихтенштейн. Жаль, что за исключением зрителей «Петровского» никто не смог увидеть какими овациями приветствовали наших ребят, когда Виталий Леонтьевич Мутко вручил им кубок и ребята совершили с ним круг почета.

Так что нам есть над, чем работать и как я уже сказал никто не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди два больших мероприятия, к которым нужно основательно подготовиться. Это чемпионат России в Сочи с 24 сентября по 4 октября и Кубок Мира ФИФА в Дубае с 16 по 22 ноября.