Подарок от Стикса

Квотербэк "Майами Долфинс" Чэд Пеннингтон выбыл до конца сезона. Сразу пошли разговоры, что "дельфинам" в чемпионате уже ничего не светит. А может, не всё так плохо, как говорят?

Встреча с «Сан-Диего Чарджерс» одарила «Майами Долфинс» аж дважды. Подарочные коробочки оказались мятыми. Цветастая бумага облезла. За ней примостился картон. А чёрная траурная ленточка порвалась. Кроме третьего в сезоне поражения «Майами» лишились основного квотербэка. Чэд Пеннингтон, схватив лёгкий тычок от Кевина Бернетта, повалился назад. Падая, споткнулся об ногу одного из лайнменов «дельфинов». И неприятно упал на плечо бросковой руки. Случилось это в начале третьей четверти.

На первый взгляд ничего серьёзного заметно не было. Да, больно ударился. Да, ушёл с поля. (Замечу, что самостоятельно, его не уносили.) Да, не появился в нескольких следующих розыгрышах. Опасную травму, полагаю, заподозрили, когда снимали доспехи. Стянуть их с Пеннингтона не было возможности. Резкая боль. Пришлось рвать футболку. И, по сути, разбирать каркас. Часто это свидетельствует о тяжёлом повреждении руки или ключицы. Чэд травмировал плечо.

Необходимо отступление. Одной из бед Пеннингтона долгое время считается подверженность травмам. И ломал он себе не ребра или ноги. Не связки колена рвал. «Любимое» повреждение – бросковая рука. Два разу ему уже приходилось с ней тяжко. Нынешний раз — третий. Представьте хирурга, трижды сломавшего кисть. Ну, или там пальцы. Велики ли шансы качественно оперировать впоследствии?

Тут ситуация едва ли не идентичная. Пеннингтону уже 33 года. Возраст по меркам НФЛ солидный. Многие вообще уходят в такие годы. Поскольку оправляться от многочисленных избиений сил нет. Пытаться залечить хроническую травму и выйти на уровень стартового квотербэка, наверное, ирреально. (Это Бретт Фарв — крепыш и живучий. Не за всех так заступается удача.)

Моментально посыпались разговоры, что «дельфин»-ветеран закончит карьеру. Выйдет или нет Пеннингтон на поле, мы узнаем не сейчас. Позже — когда он решит. Теперь, желая ему скорейшего выздоровления, думать нужно об ином. А именно – о дальнейшей судьбе «Майами». Что приключится с командой в этом сезоне?

Коллега Знаменский похоронил «Долфинс». По монете положил на глаза. И спалил испепеляющей критикой. Им нужно скорее договориться с Хароном. Переплыть Стикс. Затем – окунуться в Лету. И можно возвращаться к земному существованию. Где их будет с острым пером ждать кровожадный Знаменский.

Буду краток.

Травма Пеннингтона не столь ужасна, как думают. В смысле — для «Майами», не для Чэда. Задумаемся: кто есть Пеннингтон? Он не Том Брэди, не Пейтон Мэннинг. Не Филип Риверс и не Илай Мэннинг. Он средний квотербэк. С главным козырем масти надёжности. (Правда, «Балтимор Рэйвенс» готовы оспорить это утверждение.) У него — слабая рука. Не великий лидер. Трудяга, которому многого не хватает.

Потоки слёз льются из воспоминаний того года. Пришёл новый квотербэк в развалившуюся команду. Провёл лучший сезон в карьере. И клуб вылез в плей-офф. Исключительно благодаря Пеннингтону? Исключительно? То есть новый главный тренер Тони Спарано здесь не при чём? И левый тэкл нападения Джейк Лонг сыграл без пользы? Успешный чемпионат «Майами» не был случайностью. Но – совпадением. Вернее, стечением обстоятельств. Тех, которые я уже отметил. И других – провала «Новой Англии» и желания Фарва «красиво» завершить сезон в «Нью-Йорк Джетс». Уровень же «Майами» наглядно показал «Балтимор».

Пока клуб идёт с нулём в графе выигрышей. По-хорошему «Долфинс» не ослабели. Чем? Возвращением Джейсона Тейлора? Не повезло с календарём. На самом деле не повезло. «Атланта», «Индианаполис», «Сан-Диего» — чувство зависти у меня спит мертво. Отсюда, кстати, «проблемы» с защитой. Иначе говоря, со статистикой защиты. Вдумайтесь, против кого они играли. И сэкондари держалось прилично. Я видел каждую из трёх игр. И заявляю ответственно: не виноваты они.

Почему нет вопросов к нападению? Кто 45 минут бесполезно третировал оборону «Индианаполиса»? Оборону, честно говоря, скромную, пугливую. Не любящую мешать заносить тачдауны. А через редуты «Сан-Диего» кто три четверти не проходил? Вася Пупкин из деревни Хрюнкино? Или Кузьма Хренов из села Поросятниково?

За два с половиной матча у Чэда – 413 ярдов, 1 тачдаун, 2 перехвата. И это статистика квотербэка, безоговорочного первого номера. Ресиверов у него не хватает. Девон Бесс, Грэг Камарильо. Плюс Ронни Браун и Рикки Уильямс – на коротких передачах.

Я веду к тому, что Пеннингтон – не трагичная потеря. Браун – трагичная. А Чэд – нет. Потому что толку от него сейчас маловато будет. Чем он лучше Чэда Хенне, своего запасного? Замечание об опыте придержите. Не оспариваю. Пеннингтон куда опытнее своего молодого тёзки. Кроме того, сыгран он с линией нападения и ресиверами. В отличие, думается, от Хенне. Вроде хуже не придумаешь?

Ничего подобного. Сыгрываться когда-нибудь да пришлось бы. Опыта набираться – тоже. Не целую же жизнь сидеть Хенне на лавке. И не вечно Пеннингтон бы играл. Худшее, что ожидает «Майами», — неуверенность юного квотербэка. Что он просто не готов быть стартером. Морально. Не видел себя таковым в этом году. И может перегореть.

Однако по игровым качествам Хенне сильнее Пеннингтона. Бросает он дальше и весьма точно. Хорошо видит поле. В Мичигане, к слову, он был звездой. Побил большинство университетских рекордов. В том числе достижения Тома Брэди. Его многие там не любили. Не любили потому, что не считали чемпионом.

Он четыре раза из четырёх уступил в принципиальном дерби с Огайо Стейт. Он выиграл лишь один Боул. Но быть победителем в колледже и в НФЛ – вещи не совсем похожие.

Да и не нужен «Майами» сейчас квотербэк-чемпион. Им требует человек, который заменит Пеннингтона. Который способен быть теневым лидером. Допускать минимальное число ошибок. Я сомневаюсь, что Пеннингтон вытянул бы нынешний год. Так есть повод работать на будущее. Обрабатывать не только Хенне, но Пэта Уайта.

А Пеннингтону – отдыхать. Может, в Лету окунуться не помешает? Обновиться, так сказать? Но, пожалуйста, без монеток на глазах (или аналогов). И деловой встречи с Хароном в круизе по Стиксу.