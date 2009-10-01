Тихонов: я отвечаю за то, что мне поручили

Завершившийся в немецком Оберхофе чемпионат мира по летнему биатлону был представлен генеральным спонсором первым вице-президентом IBU и СБР Александром Тихоновым. Об итогах соревнований и проблемах развития летнего биатлона четырёхкратный олимпийский чемпион рассказал корреспонденту «Чемпионат.ру».

— Александр Иванович, довольны ли вы выступлением сборной России на чемпионате мира по летнему биатлону в Оберхофе?



— Конечно, могли бы выступить и получше, в частности, если бы на лыжероллерах у нас выступал основной состав, как у немцев.

— Четыре золота в кроссе против шести в прошлом году — следствие роста конкуренции или сдачи нами позиций?



— Безусловно, конкуренция в кроссе растёт. В этом чемпионате приняла участие 31 страна, а это рекорд. К великому сожалению, не смогли приехать турки, которые могли бы успешно выступить и в кроссе, и на лыжероллерах.

Анна пока идет по пути Ольги Пылёвой. Вернулась спустя два года и выступила очень неплохо. Её выступления в эстафете и гонке преследования вызвали у меня большой оптимизм. Будь у неё чуть получше стрельба в стойке, и она бы поборолась с Магдаленой Нойнер.

А если эта тенденция сохранится и на следующий год, то дай бог взять хотя бы три золота.

— Как оцените возвращение Анны Богалий-Титовец?



— Анна пока идет по пути Ольги Пылёвой. Вернулась спустя два года и выступила очень неплохо. Её выступления в эстафете и гонке преследования вызвали у меня большой оптимизм. Будь у нее чуть получше стрельба в стойке, и она бы поборолась с Магдаленой Нойнер.

— С какой целью кросс исключён из программы чемпионатов мира?



— Во-первых, он не так зрелищен, как гонки на лыжероллерах, а значит, его сложно показывать по телевидению. Но, выстраивая дальнейшую стратегию его развития, надо прислушиваться к мнению национальных федераций стран, развивающих летний биатлон. Возможно, на конгрессе IBU в сентябре будущего года будет решено проводить два чемпионата мира: кроссовый и лыжероллерный. Как первый вице-президент IBU, ответственный за развитие летнего биатлона, я должен прислушиваться к мнению национальных федераций, даже если оно противоречит взглядам президента.

— В связи с тем, что кросс убирают из программы основного чемпионата, будут ли добавлены новые виды на лыжероллерах?



— Возможно, будет добавлен масс-старт. Хотя первые его пробы были не очень удачными. Всё же масс-старт на лыжероллерах очень травмоопасен. Можно проводить две эстафеты: смешанную и классическую. Это традиционно самые зрелищные виды программы, причём смешанную эстафету можно проводить в формате: юниорка – юниор – женщина – мужчина. Такой формат позволил бы принять участие в соревнованиях максимальному числу стран, повысить конкуренцию и зрелищность. Вообще, летние чемпионаты имеют шансы стать более массовыми, чем зимние, потому что они не требуют таких финансовых затрат на экипировку, парафины и прочее. Но пока от международной федерации нет никакой помощи летнему биатлону.

— Вы говорите, что IBU вообще не занимается развитием летнего биатлона. Но хоть кто-то в этой организации помогает вам?



— Как ни странно, нет. Все, что мне поручено конгрессом, я исполняю, а рабочая группа IBU во главе с Альфонсом Херманном и Владимиром Смирновым практически ничем не занимается. На развитие летнего биатлона IBU выделяет 160 тысяч евро, и этих средств недостаточно.

— Из-за недостаточности финансирования вы даже стали генеральным спонсором и расходуете на летний биатлон личные средства.



— На совещании оргкомитетов в Зальцбурге Бессеберг говорил, что в летнем биатлоне присутствуют «чёрные» деньги. Но когда я представил финансовый отчет, вопросов, откуда они привлечены, у комиссии не возникло.

Я всю свою жизнь посвятил этому виду спорта. Биатлон сделал меня личностью, поэтому я всегда думаю, о том, что могу дать биатлону, а не что взять от биатлона. Мне жаль, что накануне Олимпийских игр, когда нужно создавать благоприятную обстановку для подготовки наших сборных команд, поддержать тонус спортсменов, которым и так сейчас нелегко, кто-то занимается распространением грязи.

На чемпионате мира присутствовала реклама наших фирм «Рублёвские деликатесы» и «Жигулёвское пиво». Мне очень приятно, что впервые за 50 лет наши российские компании совершили прорыв на биатлонный рынок. Участники и почетные гости соревнований продегустировали наши продукты и были в восторге от качества и вкуса.

— Некоторые СМИ распространяют различные слухи относительно вашего спонсорства. Как вы на них реагируете?



— Я всю свою жизнь посвятил этому виду спорта. Биатлон сделал меня личностью, поэтому я всегда думаю, о том, что могу дать биатлону, а не что взять от биатлона. На эти слухи я стараюсь не обращать внимания. Мне жаль, что накануне Олимпийских игр, когда нужно создавать благоприятную обстановку для подготовки наших сборных команд, поддержать тонус спортсменов, которым и так сейчас нелегко, кто-то занимается распространением грязи. А ведь в биатлоне это происходит только в последние три года после отчетно-выборной конференции СБР, прошедшей в отеле «Грумант». Но скоро выйдет в свет иллюстрированная книга, рассказывающая о происхождении этих скандалов. Когда в 1966 году, будучи лучшим лыжником Спартакиады СССР, я переходил в биатлон, совершенно непопулярный вид спорта, то сказал, что придёт время и биатлон станут называть зимним футболом. И сегодня моё пророчество сбылось. Сейчас я делаю все для того, чтобы летний биатлон превзошел зимний, и все предпосылки для этого уже есть. В Оберхофе были поставлены рекорды и по числу зрителей, и по количеству стран-участниц. Результаты отвечают критикам сами за себя, и не важно, есть ли имя Тихонова на спонсорских баннерах или нет.

— А что за конфликт у вас возник с немецким телеканалом ARD, и чем он закончился?



— Я думаю, что здесь не обошлось без негативного участия со стороны членов ИБУ, потому что их вдруг ни с того, ни с сего не устроила реклама частного лица. Вот если бы это была компания, как у Мартина Виссманна, то это было бы нормально, а тут вроде как непонятно, что рекламируем. Сначала они хотели убрать всю мою рекламу: и с винтовок, и с номеров. Но я не стал раздувать конфликт и решил пойти на компромисс, согласившись на перенос баннеров ближе к трибунам, но оставив рекламу на винтовках и форме. Все-таки трансляции летнего биатлона смотрит вся Европа, и лишать зрителей этого праздника было бы непорядочно.

— Где пройдет следующий летний чемпионат мира?



— В болгарском Банско.

— Сможет ли Болгария собрать хотя бы половину звездного состава оберхофского чемпионата?



— Я думаю, если так грамотно спланировать сроки чемпионата, чтобы они устроили все биатлонные федерации, то можно собрать большинство звезд.

Можно сказать, что олимпийский сезон уже начался. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас добавилась зрительская аудитория у телеэкранов и на аренах, в том числе зарубежных, где нашим спортсменам так нужна поддержка. А команде хочу пожелать без проблем подготовиться к сезону и на главном старте четырехлетия поддержать высокое знамя российского биатлона и порадовать болельщиков родной страны.

Я бы провёл чемпионат в первой половине сентября, до начала национальных первенств. Тогда у всех ведущих спортсменов появится возможность там поучаствовать. Накануне чемпионата в Оберхофе было много звонков от ведущих спортсменов других стран. Они были бы рады поучаствовать, но национальные федерации не поддержали их идеи. Такая же ситуация была и с соревнованиями на Приз Фатьянова на Камчатке, хотя те спортсмены, которые смогли туда приехать, были довольны организацией соревнований.

— В заключение, что бы вы пожелали в преддверии олимпийского сезона?



— Можно сказать, что олимпийский сезон уже начался. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас добавилась зрительская аудитория у телеэкранов и на аренах, в том числе зарубежных, где нашим спортсменам так нужна поддержка. А команде хочу пожелать без проблем подготовиться к сезону и на главном старте четырёхлетия поддержать высокое знамя российского биатлона и порадовать болельщиков родной страны.