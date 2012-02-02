День дерби в Казахстане

На чемпионате мира по хоккею с мячом наступает пора решающих матчей. В одной паре выяснится, кто в следующем сезоне выступит классом ниже, а в двух других определятся полуфинальные пары.

На чемпионате мира по хоккею с мячом состоялось ещё три матча. Два были неинтересными, с предсказуемым исходом, а в третьей игре дня зрители получили настоящее удовольствие от упорной борьбы. Первыми на льду появились сборные Финляндии и Норвегии. Стоит отметить, что в этот день на Медео установилась прекрасная солнечная погода. По такому льду мастеровитые финны должны были разорвать более слабого соперника. А вот не получилось. Норвежцы зацепились за результат и очень долго проигрывали с минимальной разницей в счёте.

Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Алма-Ата (Казахстан)

Мужчины. Группа А



Россия — Казахстан — 8:6 (4:4)

Голы: Рязанцев, Свешников (2), Доровских, Ломанов, Толстихин (2), Иванушкин — Исалиев, Бронников, Почкунов (3), Насонов.



Финляндия — Норвегия — 7:2 (3:1)

Швеция — США — 15:0 (8:0)

Только грубость подопечных Эспена Ту позволила финнам оторваться в счёте: два пенальти подряд реализовал Луккарила. Причём оба 12-метровых были назначены российской судейской бригадой по делу. Кстати, все российские арбитры в Алма-Ате получают только хорошие оценки за свою работу. Уже опытные Иванов, Минаев, Токмаков, Шатунов, Тютюков и Курбанов, а также более молодые Коробков, Масляев, Юкляевских выглядят гораздо лучше своих коллег из других стран. К тому же грамотно организовал работу супервайзер из Подмосковья Роман Попиков.

Во многом благодаря ему теперь гораздо продуктивнее работает технический комитет Международной федерации бенди. Финны в итоге выиграли со счётом 7:2.

Следом на арену вышли шведы и американцы. Скандинавы за три матча пропустили лишь один мяч, а заокеанским хоккеистам они и вовсе не позволили отличиться. Янки даже били пенальти, но шведский голкипер не позволил распечатать свои ворота. В итоге 15:0. Шведы пока громят всех. И сейчас даже непонятно, зачем к ним на подмогу приехал Даниэль Моссберг. У скандинавов и так всё получается очень здорово.

Перед матчем против хозяев турнира российская команда понесла потерю. Из-за травмы выбыл из строя Максим Ишкельдин. Заменил Максима Алан Джусоев. Чемпион мира среди молодёжи очень старался, но в предыдущих матчах он не принимал участия и иногда терялся на поле. Сборная Казахстана настроилась на этот матч, как на последний бой. За хозяев приехала поболеть даже сборная Киргизии, которая забила в другой группе свой первый, исторический мяч на чемпионате мира. Матч получился очень упорным.

Обе команды наошибались вдоволь. Хозяева трижды по ходу матча выходили вперёд, наказывая подопечных Сергея Фирсова за их собственные ошибки, но всё же класс чемпионов мира постепенно сказался. В середине второго тайма мячи Ломанова, Свешникова, Толстихина и Иванушкина переломили ход встречи. Иванушкин ещё и пенальти не реализовал, попав в перекладину. Такое обилие забитых мячей позволило россиянам достаточно спокойно доигрывать встречу. Итоговый счёт – 8:6.

По традиции чемпионатов мира последних лет заключительный день группового этапа – это день дерби. США и Норвегия определят, кто из них отправится в следующем году в группу В. Финляндия и Казахстан выяснят, кто из них займёт третье место в групповом турнире. А россияне и шведы уже будут выбирать себе соперника по полуфиналу. Финляндия или Казахстан? Всё это определится в четверг 2 февраля.

В группе В уверенно лидируют белорусы и канадцы. Они в очном противостоянии решат, кто в следующем году сыграет в элитной группе. Очень слабо играет Латвия, проигрывая всем подряд. В группе С первую победу в истории одержали японцы, разгромив Киргизию – 13:0.