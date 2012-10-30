Лысенко: я должна была стать метательницей молота

27 октября во дворце спорта «Янтарь» в рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2006-2015 гг» состоялся национальный спортивный праздник «Спортивная семья». Участниками соревнований стали восемь семей-победителей региональных спортивных состязаний, поддержать которые пришли победители и призёры летних Олимпийских игр в Лондоне. Возможно, для кого-то из юных спортсменов эта встреча станет судьбоносной и приведёт в дальнейшем к их собственной олимпийской медали. А пока и ребята, и взрослые с удовольствием принимали участие в турнире, желая стать покорителями Москвы, а затем общались и фотографировались с почётными гостями праздника, среди которых была и олимпийская чемпионка по метанию молота Татьяна Лысенко. По завершении мероприятия корреспондент «Чемпионат.com» попросил спортсменку поделиться своими впечатлениями и рассказать о планах на новых сезон.

— Татьяна, вам понравились соревнования? Как вы находите саму идею организации и проведения подобных стартов?

— Я с удовольствием сегодня наблюдала за всеми соревнованиями, это очень интересный, зажигательный старт. Мы с Анной Чичеровой поймали себя на мысли, что сами хотели бы принять в нём участие. Здорово, что такие соревнования проводятся. Это хорошо и для развития физической культуры, и для общества. Глядя на родителей и детей, было видно, с каким азартом и желанием они принимают участие во всех стартах.

Я с удовольствием сегодня наблюдала за всеми соревнованиями, это очень интересный, зажигательный старт. Мы с Анной Чичеровой поймали себя на мысли, что сами хотели бы принять в нём участие. Здорово, что такие соревнования проводятся. Это хорошо и для развития физической культуры, и для общества.

Шла настоящая спортивная борьба. И очень показателен момент, что сегодня здесь собрались семьи из разных регионов, субъектов Российской Федерации. Это значит, что такие соревнования проводятся по всей стране. Не вижу ничего, кроме сплошных плюсов (улыбается). Хочется пожелать, чтобы как можно больше семей с каждым годом принимали участие в подобных стартах.

— Быть может, стоит сделать и уроки физической культуры в школах столь же азартными и зажигательными?

— Здесь очень многое зависит от преподавателя. Я всегда с удовольствием занималась физкультурой в школе. И если не было какого-то урока, то меня и всех, с кем я общалась, всегда можно было найти в спортзале.

— Своих детей отдали бы в профессиональный спорт, зная, сколько это требует сил, времени, здоровья?

— Заставлять не буду, но если ребёнок захочет, то да. Да, он очень многого требует, но и любая работа, если ты хочешь чего-то достичь, требует не меньше. Думаю, мне бы хотелось, чтобы мой ребёнок занимался спортом. Но заставлять точно не буду, если только на начальном периоде – привести в одну секцию, другую, чтобы он мог выбрать именно то, что ему нравится.

— Почему вы выбрали именно метание молота, а не волейбол или баскетбол, где вы также могли бы быть не менее востребованы благодаря высокому росту?

— Не исключаю, что было возможно. Просто в какой-то момент меня нашёл мой тренер Николай Николаевич Белобородов, заинтересовал, воспитал и в итоге привёл к олимпийской медали. Значит, я должна была стать метательницей молота, а не баскетболисткой или волейболисткой.

— А в процессе занятий профессиональным спортом не пытались переманить в другую область?

— Нет. Не знаю, возникали ли подобные мысли у кого-либо из тренеров, но я точно не думала ни о каком переходе.

— Вы уже начали тренироваться, готовиться к новому сезону?

— Нет, пока у меня ещё продолжается период отдыха, который, правда, уже подходит к концу. Надо потихонечку начинать работать, восстанавливаться, набирать форму.

— Как любите проводить свободное время, хобби, увлечения?

— По-разному, всё зависит от настроения. Люблю читать.

— Какой турнир станет для вас главным в этом году?

— Безусловно, главным стартом будет чемпионат мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Москве в 2013 году. Отбираться мне на него не надо, поскольку я стала победительницей прошлого мирового первенства. Скорее всего, я пройду на этот турнир по приглашению.

— Какой результат хотели бы показать, ведь для вас это будет не просто выступление в родных стенах, но ещё и защита титула?

— Для меня сейчас главное тренироваться, работать, а результат уже судьи замерят.

Очень хорошо помню и саму Олимпиаду, и подготовку к ней. Периодически возвращаюсь в мыслях то в олимпийскую деревню, то на соревнования. А самое яркое воспоминание – это мой шестой бросок, после которого я наконец выдохнула и подумала, что стала олимпийской чемпионкой.

Но, конечно, это двойная ответственность, но я на этом не зацикливаюсь. Мне необходимо хорошо сделать всё от меня зависящее, выложиться по максимуму, а дальше уже как получится.

— Какие впечатления остались от олимпийского сезона?

— Самые хорошие. Очень хорошо помню и саму Олимпиаду, и подготовку к ней. Периодически возвращаюсь в мыслях то в Олимпийскую деревню, то на соревнования. А самое яркое воспоминание – это мой шестой бросок, после которого я наконец выдохнула и подумала, что стала олимпийской чемпионкой.

— Олимпийскую медаль сейчас показываете кому-то или уже все посмотрели?

— Родные и знакомые уже все посмотрели, но меня и сейчас довольно часто приглашают в школы, училища, где я её с удовольствием показываю. Ребята могут её не только посмотреть, потрогать, но и сфотографироваться.

— Вы уже думали о том, чем бы хотели заняться в будущем?

— Пока нет. Сейчас я действующая спортсменка. Поэтому нужно думать об одном деле и выполнять его максимально профессионально.