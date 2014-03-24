Александр Алехин. Человек мира

Человек мира — так можно сказать про многих современных спортсменов. Им постоянно приходится путешествовать, они живут в тех странах, где им комфортнее и где могут со спокойной душой выбирать себе любое место на планете для тренировок. Однако было так далеко не всегда, и во времена Советского Союза представить подобную свободу передвижений было чрезвычайно сложно. Тем удивительнее история Александра Алехина. Родившись в Москве, ещё в Российской империи, уникальный шахматист за свою жизнь успел поиграть за Францию, а во время Второй мировой войны умудрился соревноваться с убеждёнными нацистами в неофициальных турнирах на оккупированных территориях.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ В 10 ЛЕТ

Так уж сложилось, что всю жизнь на Алехина оказывала влияние именно западная культура. Будущий чемпион мира начал играть в шахматы в семь лет, а уже через три года сумел добиться ничьей с легендарным Гарри Пильсбери. Американец специализировался прежде всего на сеансах игры вслепую. Пильсбери по мере возможностей много путешествовал и демонстрировал потрясающие результаты, когда играл сразу против нескольких оппонентов. В 1902-м Пильсбери в одном из шахматных клубов Москвы бросил вызов сразу 22 соперникам, и только одного он не сумел обыграть. 10-летний

Справка «Чемпионат.com»



Александр Алехин



Родился 19 октября 1892 года в Москве.



Многократный победитель различных международных турниров. Четвёртый чемпион мира по шахматам. Единственный чемпион мира, который умер непобеждённым.



Скончался 24 марта, 1946 года, в Эшториле, Португалия.

мальчик Саша вынудил заокеанского мастера согласиться на ничью. Результаты Алехина потрясали воображение даже опытных гроссмейстеров. Его высокая эндшпильная техника ставила в тупик лучших шахматистов того времени. Они просто не успевали понять, когда игра Алехина переходит в финальную стадию. Настолько глубоко он просчитывал свои комбинации.

ЗАЛОЖНИК МИРОВЫХ ВОЙН

Естественно, военные события тех лет не могли пройти мимо великого шахматиста. Первая мировая война застала Алехина на турнире в Германии. В день, когда немцы объявили войну России, шахматист боролся за победу на турнире в Мангейме. Алехину досрочно вручили главный приз, но вскоре он оказался в тюрьме, как гражданин вражеского государства. Вскоре шахматисту удалось покинуть Германию, но уже в 1919 году он оказался в центре другого террора — в Одессе. Шахматист был приговорён к расстрелу за связи с белогвардейцами. Только личное вмешательство председателя Совнаркома Украины Христиана Раковского спасло Алехина от смерти. Все эти потрясения закалили и без того крепкий характер шахматиста. Он сумел забыть обо всех неурядицах и сосредоточиться на любимой игре. В 1927 году Алехин стал чемпионом мира по шахматам, но мы пока перенесёмся в 1941-й.

На то момент лучший из лучших, Алехин, находился в Португалии. Как утверждал он сам, разрешение на выезд в страну ему удалось получить после целой серии антисемитских статей. По его версии, немцы заставили его написать текст против еврейских шахматистов, а затем и сами дополнили несколько статей своими антисемитскими заявлениями. Правду уже никто не узнает, но факт в том, что Алехин всё-таки сумел обеспечить себе относительно спокойное проживание во время боевых действий. Начиная с 1941 года он участвовал в целой серии турниров на оккупированных территориях. В сентября 1942-го Алехин даже выиграл чемпионат Европы, который фактически являлся нацистской пропагандой, ведь в турнире, естественно, не участвовали противники Германии. Алехин доминировал во время войны, побеждая в большинстве соревнований Третьего рейха. Как оказалось, эти успехи стоили ему карьеры.

В 1945-м американские мастера шахмат воспротивились приглашению Алехина на турниры в Великобритании. На тот момент действующий чемпион мира пытался объяснить, что был вынужден сотрудничать с Германией, но шахматная федерация не спешила рассматривать дело. А до их решения Алехин оказался фактически изолирован от крупных соревнований.

СЧАСТЛИВЫЙ БУЭНОС-АЙРЕС

Свой главный матч Александр Алехин выиграл в аргентинской столице. В 20-е годы прошлого века для того, чтобы принять участие в поединке за звание чемпиона мира, мало было хорошо играть в шахматы. Для организации матча требовались огромные по тем временам деньги — 10 тысяч долларов. Именно такую сумму назвал чемпион мира — кубинец Хосе Рауль Капабланка. Он разработал так называемый «Лондонский протокол». По его условиям, матч за звание чемпиона мира должен был продолжаться до шести побед, без учёта ничьих и без ограничения числа партий.

Алехин пытался заработать необходимые деньги за счёт многочисленных сеансов одновременной игры, но всё равно средств не хватало, требовался спонсор. Неожиданно помощь пришла из Аргентины. Правительство организовало матч в Буэнос-Айресе, обеспечив участникам финансовые гарантии.

Если бы тогда существовали букмекерские конторы, то желающих сделать ставку на Алехина наверняка бы не нашлось. До чемпионского матча Капабланка ни разу не уступал претенденту. Кроме того, Алехин никогда не выигрывал в турнирах, в которых принимал участие кубинец. Впрочем, с самой первой партии прогнозы экспертов канули в небытие. Алехин выиграл чёрными, воспользовавшись пассивностью соперника. После этого Капабланка заиграл агрессивнее и уже он после седьмой партии был впереди — 2:1. Однако затем против кубинца, похоже, стали действовать, выставленные им самим условия игры. В матче без ограничения

Заключительная 34-я партия финального матча Алехин — Капабланка



1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Nbd7 5. e3 c6 6. a3 Be7 7. Nf3 O-O 8. Bd3 dxc4 9. Bxc4 Nd5 10. Bxe7 Qxe7 11. Ne4 N5f6 12. Ng3 c5 13. O-O Nb6 14. Ba2 cxd4 15. Nxd4 g6 16. Rc1 Bd7 17. Qe2 Rac8 18. e4 e5 19. Nf3 Kg7 20. h3 h6 21. Qd2 Be6 22. Bxe6 Qxe6 23. Qa5 Nc4 24. Qxa7 Nxb2 25. Rxc8 Rxc8 26. Qxb7 Nc4 27. Qb4 Ra8 28. Ra1 Qc6 29. a4 Nxe4 30. Nxe5 Qd6 31. Qxc4 Qxe5 32. Re1 Nd6 33. Qc1 Qf6 34. Ne4 Nxe4 35. Rxe4 Rb8 36. Re2 Ra8 37. Ra2 Ra5 38. Qc7 Qa6 39. Qc3 Kh7 40. Rd2 Qb6 41. Rd7 Qb1 42. Kh2 Qb8 43. g3 Rf5 44. Qd4 Qf8 45. Rd5 Rf3 46. h4 Qh8 47. Qb6 Qa1 48. Kg2 Rf6 49. Qd4 Qxd4 50. Rxd4 Kg7 51. a5 Ra6 52. Rd5 Rf6 53. Rd4 Ra6 54. Ra4 Kf6 55. Kf3 Ke5 56. Ke3 h5 57. Kd3 Kd5 58. Kc3 Kc5 59. Ra2 Kb5 60. Kb3 Kc5 61. Kc3 Kb5 62. Kd4 Rd6 63. Ke5 Re6 64. Kf4 Ka6 65. Kg5 Re5 66. Kh6 Rf5 67. f4 Rc5 68. Ra3 Rc7 69. Kg7 Rd7 70. f5 gxf5 71. Kh6 f4 72. gxf4 Rd5 73. Kg7 Rf5 74. Ra4 Kb5 75. Re4 Ka6 76. Kh6 Rxa5 77. Re5 Ra1 78. Kxh5 Rg1 79. Rg5 Rh1 80. Rf5 Kb6 81. Rxf7 Kc6 82. Re7.

партий у Алехина шансов было гораздо больше, так как он на протяжении года вёл планомерную подготовку к шахматному марафону. В свою очередь кубинец больше занимался организационными моментами, да и в целом считал себя непобедимым. Окончательный перелом в матче произошёл в 21-й партии. Алехин, играя чёрными, буквально разгромил чемпиона мира. Капабланка проигрывал — 2:4, но вовсе не счёт пугал кубинца. По игре он понимал, что выиграть четыре партии практически невозможно. Любопытно, что потом неожиданно сдал Алехин, однако Капабланка в заведомо победных ситуациях сводил ситуацию на доске к ничейным исходам.

Один из самых долгих матчей в истории шахмат завершился в 34-й партии. Кубинец отказался признать поражение лично, прислав победителю записку с поздравлениями. На этом битва завершилась, и Франция, которую представлял победитель, получила первого и пока последнего чемпиона мира по шахматам. Если в первые годы Советского Союза Алехин сотрудничал с некоторыми изданиями на родине, то затем его отношения со страной только ухудшались. Последней точкой стали антисоветские высказывания Алехина против СССР на следующий день после победы на чемпионате мира. Даже брат Александра Алексей отрёкся от шахматиста, признав его «врагом народа».

НЕ ДОЖИЛ ДО ПРОЩЕНИЯ

В ранге чемпиона мира Алехин выиграл несколько престижных турниров. Особняком стоит соревнование в Сан-Ремо, где он из 15 партий с сильнейшими мастерами того времени выиграл 13! Алехин был чемпионом мира до 1935 года, когда с разницей в одну партию уступил голландцу Максу Эйве. Через два года соперники сыграли матч-реванш, в котором Алехин сумел взять 10 партий и вернуть себе звание чемпиона мира…

После Второй мировой войны Алехин жил в Португалии, будучи изолированным от современного шахматного сообщества. За месяц до смерти знаменитый гроссмейстер Михаил Ботвинник пригласил Алехина провести матч в Лондоне. Помимо согласия Алехина, требовалось разрешение шахматной федерации.

23 марта 1946 исполком ФИДЕ принял решение о проведении матча Алехин — Ботвинник, но Александру об этом узнать было не суждено. 24 марта он был найден мёртвым в своём гостиничном номере. Алехин сидел в кресле с расставленными в начальной позиции шахматами. Официальная причина смерти — асфиксия, которая наступила в результате того, что Алехин подавился кусочком мяса. Неофициальных версий и догадок немало.

Впрочем, правды мы уже никогда не узнаем. Также как нам не понять, действительно ли он по своей воле выступал против Советского Союза и являлся ли он ярым противником страны, в которой родился. Спустя годы одно ясно наверняка — Александр Алехин навсегда останется не только одним из самых великих шахматистов, но и уникальной личностью. Вся его жизнь — одна большая загадка и вызов обществу.