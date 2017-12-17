«Ваши девочки всё время переживают и зацикливаются на неудачах»

Белорусская сборная похожа на российскую, но у неё три медали, а у нас — ноль. В чём разница объясняет героиня этапа в Анси Ирина Кривко.

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко стала главной сенсацией женского масс-старта. Благодаря чистой стрельбе она поднялась на вторую строчку пьедестала и на последнем круге не уступила грозной Лауре Дальмайер и Анастасии Кузьминой. После гонки она рассказала о своём долгом пути к этому успеху, тренерской чехарде и сравнила женские сборные России и Беларуси, которые во многом похожи, но имеют совершенно разные результаты.

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— Очень рада, что попала в масс-старт и не могла подумать, что это попадание принесёт мне первый в карьере подиум, — первым делом рассказала Ирина. — Утром ожиданий никаких не было, я чувствовала огромную усталость и мечтала просто добежать. я видела, что уход второй. Потом мне стали кричать, что соперницы близко. В мыслях проскользнуло, что я могу не удержаться. Конечно, я была бы рада и цветочкам, но хорошо, что смогла продержаться против таких сильных девчонок.

— Насколько часто вам удаётся стрелять на ноль?

— Нечасто. Это мой третий ноль за все десять лет в спорте. Очень рада, что сегодня справилась и получилась такая гонка.

Это мой третий ноль за все десять лет в спорте. Очень рада, что сегодня справилась и получилась такая гонка.



— Вы чувствовали ответственность за всё команду в отсутствие Домрачевой и Скардино?

— Да. Особенно хотелось не потерять позиции в Кубке Наций. Мы с девчонками собрались в спринте и бились до последнего.



— На последнем круге ощущали дыхание соперниц?

— Я знала, что здесь очень длинные спуски и будет возможность передохнуть. Я очень довольна тем, как отработали сегодня лыжи. Они позволили мне удержать приличную скорость на последнем круге. Я старалась бороться до конца.



— В этом году уже третья белоруска на пьедестале. Можно говорить об успешной подготовке всей команды?

— Да. Каждый год у нас менялся тренерский штаб, что было для нас всегда волнительно. В этом году у нас вернулся Альфред Эдер, с которым нам стало хорошо и спокойно. Мне всегда он нравился.



— В чём его подход отличается от работы тренеров советской школы?

— Наверное, он больше доверяет спортсменам, у него нет жёсткого контроля. Каждый делает свою работу в комфортных условиях.

В этом году у нас вернулся Альфред Эдер, с которым нам стало хорошо и спокойно. Мне всегда он нравился.

— На следующей неделе домой?

— Да, завтра буду уже дома. Хочется навестить родных, недельку отдохнуть, а 25 мы уже улетаем в Рамзау.



— Что означает зелёное кольцо на вашем безымянном пальце?

— Мне сделали предложение и в следующем году я выйду замуж.

— Кто этот счастливчик?

— Сервисмен нашей сборной.



— У нас в сборной тоже каждый год меняются тренеры. Такая чехарда сильно выбивает из колеи?

— Мне кажется, да. Это нервирует спортсменов, потому что каждый раз новая система подготовки к сезону — это не очень хорошо.

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— А вы общаетесь с российскими девчонками? Насколько они напряжены из-за отсутствия результата?

— Мы общаемся хорошо. Я заметила, что девчонки переживают из-за того, что у них что-то меняется. Возможно, не всё им подходит в тренировочном процессе. У нас схожие в этом ситуации, но мы это прошли и сейчас довольны работой с Эдером. Нужно просто не сильно зацикливаться на этом и делать свою работу. Именно это я и желаю россиянкам.

— Вы своим примером доказали, что и средняя по скорости спортсменка способна добраться до подиума?

— В биатлоне всё возможно. Для меня хорошим примером всегда была Надя Скардино, которая по скорости никогда не была лидером, но она умеет собраться, хорошо отстрелять и показывает достойные результаты. Я верила, что когда-нибудь и у меня получится, как у неё.



— Как этот успех изменит ваши амбиции?

— Буду дальше работать и стремиться его закрепить. Загадывать результат на Олимпийских играх не буду, но если получится осуществить задуманное, буду очень рада.



— Как вы поддерживали дебютантку Динару Алимбекову на этом этапе?

— Мы хорошо с ней дружим, и я довольная, что у неё получилось хорошо выступить в спринте.

