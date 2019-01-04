Лыжники готовы творить историю. Такого не было никогда!

Будут ли рекорды?

На российских лыжников любо-дорого смотреть. Они не устают нас радовать!

В ближайшие выходные у сборной России по лыжным гонкам есть шанс добиться лучшего в истории командного результата в рамках многодневки «Тур де Ски». За 13-летнюю историю лыжного марафона россияне дважды его выигрывали и лишь один раз поднимались на пьедестал вдвоём: в январе 2013 года Александр Легков был первым, а Максим Вылегжанин – третьим.

Российские женщины никогда не заканчивали «Тур де Ски» в тройке лучших.

Но совсем скоро всё может измениться. При удачном стечении обстоятельств и мужчины могут добиться нового рекордного результата, и женщины войти в историю. Конечно, для этого многое должно сложиться. Однако сами россияне к большим свершениям уже готовы.

Большунов повторил финиш ходока. Как завершился «Тур де Ски» Трое в десятке, один со вторым временем гонки – российские лыжники завершили многодневку без медалей, но с поднятой головой.

Двое россиян на одного норвежца

В преддверии двух заключительных гонок многодневки в мужском зачёте лидирует 22-летний норвежец Йоханнес Клебо, однако его отрыв от идущего вторым Сергея Устюгова минимален – 5,4 секунды. Лидер сборной России пропустил первую часть сезона из-за перелома пальца руки, однако сейчас полностью восстановился и постепенно набирает форму к чемпионату мира.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

Расписание заключительных гонок

5 января, суббота

16:00. Женщины. Масс-старт, 10 км, классический стиль

17:10. Мужчины. Масс-старт, 15 км, классический стиль

6 января, воскресенье

15:00. Женщины. Гонка преследования, 9 км, свободный стиль

16:45. Мужчины. Гонка преследования, 9 км, свободный стиль.

На третьем месте идёт ещё один российский спортсмен – Александр Большунов. Его отставание от лидера составляет более 78 секунд. Отыграть его можно, но уже очень сложно. Дальше – ещё один большой просвет в 40 секунд, за которым сразу два норвежца – Скар и Крюгер. И, кроме этой пятёрки, вряд ли кто-то сможет поспорить за место на пьедестале, если, конечно, не будет форс-мажора.

Традиционные фавориты «Тура» Мартин Сундбю из Норвегии и Дарио Колонья из Швейцарии в этом году не блещут и перед заключительным переездом занимают 12-е и 16-е места. С учётом высокой плотности результатов между ними всего секунда. Но до лидера – больше двух минут.

В итальянском местечке Валь-ди-Фьемме мужчинам предстоит пройти две дистанции: масс-старт на 15 км классикой и традиционный заключительный подъём в гору Альп-де-Чермис. И отрадно, что предстартовые расклады обеих гонок говорят в пользу российских лыжников.

Гонка классикой должна помочь Большунову сократить отставание – это его козырь. Если лыжи будут готовы хорошо и погода не подведёт, Александр вполне может приблизиться к лидерам перед заключительной гонкой. Не стоит забывать, что в зачёт идут не только секунды, добытые на финише, но и на промежуточных отсечках прямо по ходу гонки. На 15 километрах будет два промежуточных спринта, каждый из которых позволит получить до 15 бонусных секунд.

В седьмой гонке «Тур де Ски» уже никаких бонусов не будет. Привычное всем преследование, причём в крутую гору. Как мощно умеет преодолевать её Устюгов, мы видели в 2017-м. А вот сможет ли выстоять в гору норвежец Клебо – неизвестно. Пока он проявляет тактическую выучку и во многом за счёт неё держится лидером. Но на последнем этапе всё решат скорость и мощь.

Если Устюгов не отстанет от норвежца в масс-старте, то у него будут все шансы стать двукратным победителем «Тур де Ски». Прежде подобное удавалось лишь Бауэру, Сундбю и Колонье.

На пороге истории

Девушки же не просто имеют все шансы впервые в истории ворваться в тройку по итогам многодневки, но и готовы побороться за победу. В шестёрке общего зачёта располагаются сразу три россиянки. Наталья Непряева отстаёт от норвежки Ингвильд Эстберг на 35 секунд. На четвёртом месте, рядышком с американкой Диггинс, идёт Юлия Белорукова – почти полторы минуты отставания, а на шестом Анастасия Седова – две с половиной минуты до лидера.

Седовой в борьбу за пьедестал включиться будет непросто, а вот Непряева и Белорукова готовы показать, что не только мужчинами сильна сборная России по лыжным гонкам.

Эстберг – это, конечно, не Йохауг и не Бьорген, и ноги у Натальи точно не трясутся, когда она борется с норвежкой. Но есть ощущение, что сказываются опыт и холодный расчёт Ингвильд. Непряева и Эстберг две гонки из пяти закончили бок-о-бок на первой и второй строчках, но норвежка в целом стабильнее и лучше собирает бонусы. Очень хочется верить, что Непряева будет готова зарубиться на горе и за победу, но догнать соперницу будет очень непросто.

Впрочем, даже серебро будет грандиозным успехом. А уж если получится дополнительно зацепиться и за бронзу, это будет праздник! Но Белоруковой придётся нелегко. Они с Диггинс окажутся примерно в равных условиях, ведь больше любят спринты, а не гонки на средние дистанции, и потому из-за их спин неожиданно может выскочить резвая финка Пярмякоски. Криста в отличной форме и очень хочет во второй раз стать призёром «Тур де Ски».