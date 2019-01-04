Так убийство фигуриста было заказным? Новые подробности дела Тена

19 июля 2018 года мир фигурного катания и весь Казахстан оцепенели от горя и ужаса. От ножевых ранений скончался лучший фигурист в истории страны, бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Денис Тен. Всё произошло средь бела дня, в центре Алма-Аты, куда 25-летний спортсмен прилетел всего на несколько дней. Полиция быстро установила, что в убийстве замешаны автоворы, застигнутые Денисом при попытке снять зеркала с его автомобиля.

Следствию потребовалось почти полгода, чтобы собрать все материалы и подготовиться к рассмотрению дела в суде. За это время убийство Дениса Тена, как и любое резонансное преступление, обросло подробностями, слухами и страшными догадками. Мать фигуриста Оксана Тен не сомневается, что смерть её сына была спланирована, а на скамье подсудимых оказались лишь исполнители.

Неужели убийство Дениса Тена и вправду было заказным?

Смерть от ножевых ранений

Недолгая поездка одного из самых любимых казахстанских спортсменов в родную Алма-Ату подходила к концу. 21 июля он должен был уехать в Астану, а на следующий день вместе с мамой улететь в Канаду. Днём 19 июля Денис Тен пообедал в одном из ресторанов в центре города, после чего вышел на улицу и направился на парковку к своему автомобилю. По версии следствия, двукратный призёр чемпионатов мира увидел, как двое неизвестных снимают зеркала с его машины, и попытался их остановить. Тен догнал злоумышленников, завязалась драка, в результате которой один из воров дважды ударил его ножом в бедро.

Прохожие вызвали скорую, но в больницу Дениса доставили уже в состоянии клинической смерти. Лучшие врачи города более двух часов боролись за его жизнь, но тщетно. Всегда солнечный и жизнерадостный Денис Тен скончался от потери крови.

Дело об убийстве фигуриста взял на личный контроль президент Казахстана. На поимку преступников были брошены лучшие силы правоохранительных органов страны, и результат не заставил себя ждать. Уже на следующий день полиция задержала 24-летнего Нуралы Киясова и 23-летнего Армана Кудайбергенова. А ещё через неделю была взята под стражу 23-летняя Жанар Толыбаева. Девушка находилась рядом с местом преступления и, как считают следователи, была осведомлена о планах сообщников.

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Полицейские видели конфликт, но не вмешались

В ходе следствия открылось много важных и даже странных обстоятельств трагедии. Выяснилось, что Кудайбергенов всего за несколько дней до нападения на Тена был задержан за кражу зеркал в Астане. Мужчина, ранее судимый за грабёж, полностью признал свою вину и был отпущен на свободу. При этом постановления об изменении ему меры пресечения не было – дознаватель и начальник отдела согласовали это решение в устной беседе. Останься подозреваемый в следственном изоляторе, рокового инцидента с Денисом Теном могло и не быть.

По страшному совпадению, халатно повели себя и сотрудники полиции Алма-Аты, которые находились в непосредственной близости от места преступления и, по словам адвокатов, даже видели конфликт. Почему двое участковых не вмешались и не предотвратили убийство? Теперь это выясняют сотрудники Нацбюро Казахстана. В отношении обоих стражей порядка возбуждено уголовное дело, а во время суда над предполагаемыми убийцами Тена они выступят в качестве свидетелей.

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Подозреваемые отрицают причастность к убийству

Предварительные судебные слушания начались в Алма-Ате 25 декабря. Дело об убийстве Дениса Тена состоит из 39 томов, в ходе разбирательств в суде планируется допросить 26 свидетелей. Кудайбергенову и Киясову предъявлены обвинения по статьям «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «Убийство, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем». Толыбаеву судят за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору, и недонесение о преступлении. Девушка сейчас ждёт ребёнка от Кудайбергенова и утверждает, что на месте преступления её не было.

Киясов, который сначала признал вину, в суде полностью опроверг свою причастность и к убийству, и к краже зеркал. Кудайбергенов подтвердил, что действительно похитил зеркала с автомобиля Тена, но при этом вину в убийстве спортсмена отрицает. Есть претензии к следствию и у потерпевшей стороны. Адвокат семьи Дениса Тена на слушаниях заявил, что в досудебном расследовании выявлено 14 противоречий, и потребовал от прокуратуры расследовать громкое дело повторно. Однако гособвинитель убедил судью в том, что были учтены все факты и установлены все причастные лица. Главное судебное разбирательство не было перенесено и началось 3 января 2019 года.

Фото: РИА Новости

Мать Дениса Тена не верит в случайность

Главным событием первых дней судебного разбирательства стало выступление Оксаны Тен, матери убитого фигуриста. Женщина заявила, что с первого дня была уверена в заказном характере убийства сына. По её словам, Денис не собирался ехать в ресторан, но изменил планы после беседы с директором заведения, одноклассником Русланом Хайруллаевым. Сам ресторатор рассказал казахским СМИ, что накануне трагедии случайно встретил Дениса на улице и пригласил его заехать в свой ресторан на обед. Мужчина уверяет, что после школы с фигуристом почти не контактировал и никаких конфликтов с ним не имел. А подозрения в свой адрес Хайруллаев объясняет «материнским инстинктом».

Версию Оксаны Тен и впрямь можно было бы списать на нежелание матери верить в случайную и нелепую смерть любимого сына, но факты заставляют отнестись к её словам серьёзнее. Во-первых, подозреваемые приехали в Алма-Ату как минимум за сутки до убийства и сняли дорогую квартиру в центре города. Во-вторых, на мобильный телефон Толыбаевой за несколько минут до нападения на Тена поступило несколько звонков. В-третьих, преступники прибыли на парковку ещё за 20 минут до выхода фигуриста из ресторана, но по какой-то причине не начинали снимать зеркала раньше. В-четвёртых, злоумышленники не взяли ценные вещи, которые были у Тена и по стоимости значительно превосходили те самые зеркала.

Преступник привёл Тена в ярость

По словам Оксаны Тен, есть свидетель, который видел момент потасовки. Мать фигуриста считает, что один из грабителей сначала что-то сказал Денису, приведя его в ярость, а затем прибежал именно туда, где его сообщник уже был готов нанести удары ножом. Слишком много странностей и нестыковок. Однако слабым местом этой теории остаётся мотив. Оксана Тен исключает, что её сына убили из-за финансовых разногласий. Деньги Дениса не интересовали, он был полностью сосредоточен на спорте и искусстве. Женщина предполагает, что причиной трагедии могла стать жизненная позиция Дениса или зависть.

Однако суд пока оставил доводы матери и её адвокатов без внимания. Судебное разбирательство идёт в отношении трёх подозреваемых. Двум мужчинам грозит пожизненное заключение, а их сообщница может лишиться свободы на срок до пяти лет.