«Весь мир ждёт правосудия в отношении России. Почему вы молчите?»

Пауза между третьим и четвёртым этапами Кубка мира по биатлону получилась максимально насыщенной событиями. Несколько великих биатлонистов провели свою последнюю гонку, Александр Тихонов отпраздновал день рождения, СБР принял интересное решение по составу команды. Именно они должны были стать хедлайнерами новогодних праздников. А стали опять наши иностранные друзья с потоком свежей глины прямиком из 2019 года.

Били, били — недобили. Каким был этот жесткий год в биатлоне Пропуск Олимпиады, проститутки Бессеберга, смена власти, «Шипулин — всё», крутые девчонки из России – 2018 год получился сложным. Но ярким.

«Нужно, чтобы страна, совершившая грандиозное мошенничество, была отстранена»

Себастиан Самуэльссон. Как много в этих двух словах для сердца русского слилось. Швед не выдержал того, что в ВАДА решили продлить крайний срок для России относительно предоставления данных московской лаборатории. Как мы знаем, официальный дедлайн был 31 декабря, но был продлён до 14 января из-за рождественских и новогодних каникул. У шведского биатлониста «бомбануло». По-другому просто не скажешь. Себастиан написал несколько страниц гневного текста в адрес главы комиссии по соответствию ВАДА Джонатана Тейлора. Письмо Онегина к Татьяне отдыхает. Если не верите, почитайте полную версию по ссылке ниже. А вот самые яркие выжимки.

«ВАДА, почему вы молчите? Речь идёт о самом масштабном кризисе в истории вашей организации и самом крупном скандале в истории спорта. Мистер Тейлор, дедайн есть дедлайн. Прошло уже два дня! Весь мир ждёт правосудия в отношении России. Спортсмены, болельщики и даже вице-президент ВАДА требуют от вас созвать экстренную встречу, чтобы страна, совершившая грандиозное мошенничество, была отстранена. Это нужно для чистого спорта. ВАДА Крэйга Ридди потакает государственной системе допинга в России и защищает их нечистых спортсменов. Своим бездействием вы показываете лояльность мошенникам».

«В критический момент ВАДА облажалось»

Американская биатлонистка Клэр Игэн, с недавних пор являющаяся главой комиссии спортсменов IBU, не стала писать мемуары, а выразилась очень кратко по ситуации с российским спортом. Клэр, переживающая вторую молодость после смены руководства IBU и показывающая свои лучшие скорости в 31 год, уверена, что с РУСАДА нечего церемониться.



«Пресс-релиз ВАДА должен был быть простым: „Прошёл дедлайн, РУСАДА лишается статуса“. Но в критический момент ВАДА облажалось».

Тихонову – 72!

Во время новогодних праздников должен быть и позитив. Четырёхкратному олимпийскому чемпиону, единственному мужчине, которому удалось выиграть золотые медали на четырёх зимних Олимпиадах подряд, 2 января исполнилось 72 года. Речь идёт, конечно же, об Александре Тихонове. Добавьте к его олимпийским достижениям 11 золотых медалей чемпионатов мира и получите настоящую легенду советского спорта. Можно не соглашаться с ним по поводу каких-то ситуаций в биатлоне, но при этом нельзя отрицать, что Тихонов обожает спорт и болеет душой за российский биатлон.

Письмо двенадцати. Почему ветераны не правы, выступая против Тихонова Александр Тихонов – далеко не ангел, но если бы он был главной проблемой российского биатлона, цены бы ему не было.

Драчёв принял правильное решение по составу

Ситуация с составом на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU получилась любопытной. По итогам «Ижевской винтовки» в главную сборную должны были отправиться спортсмены, завоевавшие это право по очкам, набранных в рамках трёх гонок в Ижевске. Вы же не забыли, что у нас теперь новая и честная система отбора? Только вот проблема в том, некоторые из прошедших отбор спортсменов понимали, что пока не готовы окунуться в рубилово Кубка мира. В итоге в СБР слегка переиграли план.



На радость болельщикам в Оберхоф, Рупольдинг и Антерсельву отправятся Маргарита Васильева и Светлана Миронова – самые быстрые российские биатлонистки на данный момент. Там же мы увидим ещё одно новое лицо – Ларису Куклину. В мужском составе отметим возвращение Максима Цветкова, стабильно проведшего все гонки в Ижевске. А также вызов Семёна Сучилова, которой показывает отличные скорости и может приятно удивить на Кубке мира.