Всё кончено? Устюгова «вырубило» в масс-старте

Сергей Устюгов не выдержал форсированный старт сезона. А норвежец Клебо выиграл масс-старт и вплотную приблизился к победе на «Тур де Ски».

Шанс догнать Клебо

За две гонки до завершения престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» россияне вовсю прессинговали норвежца Йоханнеса Клебо, обосновавшегося на вершине общего зачёта. Сергей Устюгов отставал от него на пять секунд, а Александр Большунов на минуту с небольшим. Но все шансы на то, что классно готового норвежца удастся сместить с вершины, были.

Лыжники готовы творить историю. Такого не было никогда! Россия претендует на победу в мужском и женском зачётах «Тур де Ски». Неужели он будет нашим?

Устюгов после травмы пальца удивительно быстро вернулся в сезон и сразу же включился в разборки лидеров – оставалось лишь удивляться его железной воле и здоровью. Большунов же всегда был хорош на средних дистанциях классикой, а ведь перед заключительным подъёмом Альп-де-Чермис лыжникам предстояло преодолеть именно 15-километровый масс-старт.

Вот он – шанс дотянуться до Клебо. Вот возможность заставить его задрожать!

Шведский рывок

С первых же метров стартового круга никто не рискнул умчать вперёд – фавориты долго шли рука об руку, а первая попытка отрыва состоялась лишь в середине первого круга: швед Виктор Торн рванул так, будто увидел перед собой финишный створ. Его соотечественник Калле Халфварссон вроде бы тоже рванулся вперёд, однако всё-таки отстал и вернулся в общую группу, возглавив её. Рядом с ним в первых рядах работали и все лидеры, включая Клебо, Устюгова и Большунова.

Торн удерживал лидерство на протяжении целого круга, и в какой-то момент отрыв шведа от группы преследователей составлял почти десять секунд. Но по работе шведа было видно, что он подустал от своего рывка, и на пятом километре он уже пропустил вперёд дюжину соперников.

На пятикилометровой отметке тройка лидеров общего зачёта многодневки воссоединилась на виртуальном пьедестале масс-старта. Большунов лидировал, Устюгов шёл вторым, Клебо снова отсиживался за спиной своего главного соперника. Но отрывы по-прежнему были неосязаемыми: все лидеры шли буквально в секунде, а в десяти секундах шли две трети пелотона.

Спринт – за норвежцем

Первое серьёзное локальное сражение, как и предполагалось, произошло в середине третьего круга на первой отметке бонификации. За первое место и максимум бонусных секунд зарубились Клебо и Устюгов. Норвежец не вбежал, а влетел в подъём на лыжах и успел даже сбавить ход и оглянуться назад: за спиной Клебо Устюгов едва не уступил вторую строчку Халфварссону.

После розыгрыша первого спринта все участники гонки слегка успокоились, и на экватор дистанции пришли единым, плотным строем. Первый ряд оккупировали норвежцы, но лидеры российской команды не заставляли волноваться. Более того, в группе лидеров к Устюгову и Большунову присоединился Вылегжанин, работавший размашисто и свободно. В первые ряды пробился Дарио Колонья, а норвежец Крог стартовавший бодро, отстал от общей группы.

Что с Устюговым?

Встряхнуть слишком уже размеренную гонку на четвёртом круге решил Андрей Собакарев. Однако ему не удалось полидировать даже полкруга: Клебо тут же достал дерзкого россиянина и на отметке 10 километров он снова был не первой строчке промежуточного протокола.

А Устюгову за два круга до финиша было очень тяжело. Сначала он оказался в арьергарде общей группы, а затем и вовсе стал там последним. О борьбе за бонусные секунды в середине пятого круга речи не было – Клебо боролся с Большуновым и снова играючи набрал максимум.

В общем зачёте «Тур де Ски» изменений в лидирующей тройке по позициям не было, однако отставание Устюгова от Клебо выросло до 23 секунд. Подотстал из-за спринтов и Большунов. Однако в гонке он ушёл не последний круг лидером. За его спиной шёл Клебо, а дальше – Собакарев, Ларьков и Вылегжанин. Устюгов ещё не выбросил белый флаг, но за 2,5 километра до финиша отставал уже на четверть минуты. Ситуация для него была критической.

Плохой знак

На экваторе первого круга группа лидеров сократилась до семи человек. Россиян было четверо: Собакарев, Большунов, Вылегжанин и Ларьков. Норвежцев – двое: Холунд и Клебо, а замыкал великолепную семёрку итальянец де Фабиани. И именно он, сохранив в себе силы на последний рывок, помчался за победой на домашней трассе. Франческо вырвался на финишную прямую первым, однако к его спине словно приклеился неутомимый Клебо. А когда за сотню метров до финиша норвежец встал на соседнюю лыжню, стало понятно, что победы де Фабиани не видать. Третьим финишировал Большунов, за ним – Ларьков, Вылегжанин и Собакарев.

Клебо вновь продемонстрировал свою великолепную форму и выиграл ещё одну гонку, добавив к баллам на финише ещё и максимальную бонификацию. Его отрыв в общем зачёте перед заключительным подъёмом уже больше минуты: от Устюгова — 1.20,4, от Большунова — 1.43,8.

Но даже не секунды заставляют переживать российских поклонников лыжных гонок, а сам финиш Сергея Устюгова. Похоже, день отдыха выбил из колеи форсировавшего подготовку лидера сборной России – он стал 16-м, а отставание составило 42 секунды. После финиша Сергей упал на снег и долго не мог отдышаться – не лучший знак перед тяжёлой финальной гонкой.

Неужели всё кончено, и Клебо уже никто не сможет помешать?