Это фантастика! Российская лыжница вошла в историю «Тур де Ски»

У Натальи Непряевой к вершине чудовищной горы не было сил. Только воля и характер. Есть первая медаль россиянок на «Тур де Ски»!

Зачем идёте в гору вы? Каждая из 29 лыжниц, добравшихся до заключительной гонки «Тур де Ски», может дать свой ответ на вопрос из песни Высоцкого. Но их всех объединяет желание покорить одно из сложнейших испытаний в современном лыжном спорте.

Протяжённость гонки преследования свободным стилем в рамках последнего этапа многодневки «Тур де Ски» составляет 9 километров. Две трети дистанции спортсмены бегут по пологой местности, но всё решает заключительная треть – крутой подъём на вершину Альп-де-Чермис. Это экстремальная проверка на выносливость для любого лыжника, но только несколько участников карабкаются по отвесной скале, сражаясь за медали.

Наконец-то среди них оказались россиянки!

Дотерпеть до серебра

Наталья Непряева в течение большей части многодневки вела спор за победу с норвежкой Ингвильд Флугстад Эстберг, однако две предыдущие гонки скандинавка провела мощнее и перед горой создала себе комфортный перевес в 53,4 секунды. Молодой россиянке ни в коем случае не следовало бросаться в погоню, Альп-де-Чермис ошибок не прощает. После субботнего масс-старта Наташа призналась, что сил осталось мало, но близость финиша мотивирует и добавляет энергии.

До первого в российской истории призового места на «Тур де Ски» Непряевой, как казалось, было подать рукой. Идущая третьей финка Криста Пярмякоски проигрывала Наталье почти 1 минуту 20 секунд и скорее стремилась удержать бронзу в борьбе с Юлией Белоруковой, чем настигнуть Непряеву. Не потеряла шансы на пьедестал и Анастасия Седова, убежавшая в связке с американкой Джессикой Диггинс в трёх минутах от лидера и 50 секундах от Пярмякоски. На этом список претенденток на топ-3 исчерпывался.

Да как они это делают?! Российские лыжницы снова удивили всех Непряева и Седова опять показали всем, где зимуют раки. Не увидела только одна норвежка, но и её время скоро придёт.

Финка треплет нервы

Первые километры показали, что рисковать и отыгрывать отставание у Эстберг Непряева не будет. К подножию горы россиянка уступала норвежке уже 1 минуту 16 секунд. Пярмякоски за первые 6 километров проиграла Эстберг меньше и немного подтянулась к Наталье. Белорукова на равнине бежала не слишком быстро, позволив приблизиться к ней Седовой и Диггинс.

В самом начале подъёма стало тревожно за вторую позицию Непряевой. Опытная финка, которая уже была в числе призёров «Тур де Ски», съедала отставание буквально на глазах. Тем не менее, запас россиянки оставался солидным – почти 50 секунд. Во втором эшелоне Седова сбросила Диггинс и практически настигла Белорукову.

Лыжники готовы творить историю. Такого не было никогда! Россия претендует на победу в мужском и женском зачётах «Тур де Ски». Неужели он будет нашим?

За Непряеву становится тревожно

На последнем километре жесточайшей трассы Эстберг чувствовала себя отлично и уверенно шла к главному успеху в карьере. На её фоне Непряева выглядела тяжело. Техника развалилась, сил не было, но Наташа упорно штурмовала безумную гору и шаг за шагом приближалась к историческому достижению российских лыжных гонок. Эстберг она проигрывала уже почти две минуты, но для неё куда важнее было соперничество с Пярмякоски. А финка тоже оказалась не железной и в какой-то момент перестала сокращать отставание.

Если не брать в расчёт Эстберг, то лучше всех на последнем этапе «Тур де Ски» смотрелась наша Анастасия Седова. Настя обошла Белорукову и убежала далеко вперёд, а заодно стала приближаться к Пярмякоски. Но достать финку за оставшиеся метры было практически невозможно.

Подвиг воли

Норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг на хорошей скорости преодолела последние метры «Тур де Ски»-2019 и подтвердила статус фаворита. Но нас в первую очередь интересовало то, что происходило за её спиной. Пярмякоски почувствовала, что Непряевой очень трудно, и кинулась в погоню. Будь финиш метров через 300, финка могла бы опередить обессилившую россиянку, но вместо этого ей пришлось довольствоваться бронзой. Седова финишировала четвёртой, а Белорукова стала пятой.

23-летняя Наталья Непряева ценой невероятных усилий, на пределе возможностей организма и даже за их пределом поднялась на вершину Альп-де-Чермис, чтобы вписать своё имя в историю. Наташа стала первой россиянкой, завершившей многодневку «Тур де Ски» в тройке призёров. А ещё у России три спортсменки в первой пятёрке. Просто фантастика!