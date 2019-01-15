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Кубок мира по биатлону 2018/19 – главные события четвёртого этапа, прогнозы

Александр Логинов и Мартен Фуркад
Юлия Иванова
Фото: РИА Новости
Вечер биатлона. Неужели новая истерика Фуркада круче всех российских побед?
Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Или может. Готовы решить прямо сейчас?
Другие / Биатлон

Четвёртый этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19 получился для сборной России просто нереальным. Три победы в шести гонках, две из которых в один день… Разве это не прекрасно?

Но куда же победы российского биатлона да без французской или шведской истерики? Никуда. И вот в нашей традиционной рубрике «Вечер биатлона» два не менее традиционных вопроса: какое событие завершившегося этапа КМ стало для вас главным и как сборная России выступит на предстоящем этапе в Рупольдинге?

Начнём с первого вопроса, про самое важное событие. В вариантах – золото, золото, ещё раз золото и позор. Да, именно так Мартен Фуркад окрестил победу Александра Логинова в спринте. И примерно так, по признанию Бьорндалена, считают многие.

А какое событие четвёртого этапа Кубка мира вы считаете самым важным?

Второй вопрос – о медалях. Россия привозит их с каждого этапа Кубка мира, так что у российских болельщиков всё меньше возможностей верить в провал. Но это же не значит, что провала не будет? Мы вот считаем, что как раз в Рупольдинге у нас будут только цветы. И тех не особо много.

А как вы думаете?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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