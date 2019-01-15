Вечер биатлона. Неужели новая истерика Фуркада круче всех российских побед?

Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Или может. Готовы решить прямо сейчас?

Четвёртый этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19 получился для сборной России просто нереальным. Три победы в шести гонках, две из которых в один день… Разве это не прекрасно?



Но куда же победы российского биатлона да без французской или шведской истерики? Никуда. И вот в нашей традиционной рубрике «Вечер биатлона» два не менее традиционных вопроса: какое событие завершившегося этапа КМ стало для вас главным и как сборная России выступит на предстоящем этапе в Рупольдинге?

Начнём с первого вопроса, про самое важное событие. В вариантах – золото, золото, ещё раз золото и позор. Да, именно так Мартен Фуркад окрестил победу Александра Логинова в спринте. И примерно так, по признанию Бьорндалена, считают многие.



А какое событие четвёртого этапа Кубка мира вы считаете самым важным?

Второй вопрос – о медалях. Россия привозит их с каждого этапа Кубка мира, так что у российских болельщиков всё меньше возможностей верить в провал. Но это же не значит, что провала не будет? Мы вот считаем, что как раз в Рупольдинге у нас будут только цветы. И тех не особо много.



А как вы думаете?