Дикий, дикий Запад. Там не уважают победы России. И правильно делают

Состояние русского биатлона легче всего определить по миниатюре, случившейся в эфире канала «Матч ТВ».



Итак, наши спортсмены впервые за 13 лет выигрывают обе эстафеты, заливаемый дождями и замёрзший Дмитрий Губерниев в приступе профессионального скоморошества надевает кокошник и приглашает на прямое включение вице-президента СБР Виктора Майгурова. Так стране демонстрируется тот редкий эпизод, когда Голос биатлона осип, а знавший большие победы атлет и чиновник вдрызг опьянён локальной удачей.

Дни до казни

Майгуров – это символ десятилетки нашего биатлона, стоявший на руководящих ролях при всех властях: от западника Прохорова до консерваторов Кравцова и либерального поколения Драчева. Все эти годы именно его — знающего языки и любимого иностранцами — выдвигали послом России, протолкнув от члена технического комитета до позиции первого вице-президента Международного союза биатлонистов. Успешный спортсмен чиновничью игру принял и вроде бы с удовольствием растворился в золотой системе нашего спорта. Но, достигнув с ней олимпийского катарсиса, очнулся в шаге от плахи.

ЭПО, скандалы, расследования, дисквалификации, Олимпийские запреты и народное ощущение, что биатлон уничтожен, – всё это сложилось при менеджере Майгурове. Казалось, что после позора в Пхёнчхане, ухода Шипулина и под огнём новых допинговых расследований его незащищённая голова посла полетит одной из первых.



Но тут пришло чудо.

Молодые, чистые и вроде бы безнадёжные спортсмены победили, обеспечив большое помилование. И в этот день можно было схватиться за микрофон Губерниева, рассказать стране о невидимом стержне и, не стыдясь, показать своё счастье.



Нашему биатлону и его творцам всё-таки удалось выжить: худшее позади, народ уже празднует триумф над врагами и доволен своим местом под высокой стеной. Занавес – наш выбор навеки.

Их ненависть и лицемерие

Стоя по ту сторону стены, мы искренне не понимаем, почему лучшие из западных атлетов называют победы Логинова позором.

Да уберите же вы психическую. Нет, Фуркад точно никогда не будет великим Главная истеричка всего биатлона считает победу Логинова позором. Как же противно не уметь проигрывать.

Нам грустно, что жестокое западное сознание не способно простить ошибки и сострадать нашим мукам.



Нас злит, что Россию учат жить не святые, а сидящие по уши в грехах.



Например, Мартен Фуркад говорит о неуважении к дисквалифицированному за эритропоэтин Логинову, но поддерживает норвежскую лыжницу Терезу Йохауг, считая её 14-месячную дисквалификацию за стероиды слишком суровой. И член комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев тут же помогает стране обвинить француза в лицемерии.

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Йоханнес Бё называет Логинова предателем и хочет забыть те годы, когда они конкурировали на юниорских соревнованиях. Но рыжий брат почему-то молчит о своей стране, повально сидящей на ингаляциях сальбутамола. О норвежцах-астматиках нас предупреждал даже Владимир Путин. Хотя, надо признать, точно такими же средствами пользуются и в России.



Себастиан Самуэльссон призывает дисквалифицировать весь наш биатлон, хотя к олимпийскому золоту его привёл Вольфганг Пихлер, работавший на Россию в цикле перед Играми в Сочи. Но шведский спортсмен не морщится и спокойно пользуется услугами такого тренера.



Не менее противно слушать и постоянные жалобы чехов, канадцев и американцев. Протест последних выглядит особо скверно, ведь мы прекрасно знаем, какими мошенниками оказались величайший велогонщик Ленс Армстронг, как отнимали три олимпийских золота у Мэрион Джонс, как неоднократно ловили Джастина Гэтлина, обгонявшего Усэйна Болта.



Да что там: даже если сегодня взять отношения взятых проб к положительным, то Россия окажется не хуже и не лучше остальных, но ненавидеть и обвинять Запад всё равно будет только нас.



Эту теорию заговора нам подают так убедительно, что народ уже чувствует её тепло. Но на Руси всегда верили шарлатанам.

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Этот дикий Запад

Нам действительно сложно находиться с Западом на одном поле и играть по их диким правилам. Сравним, например, описанные выше случаи применения допинга.

Александр Логинов попался на эритропоэтине, дающем значительное преимущество над чистыми конкурентами.



Препарат, прямо скажем, кондовый, вводится подкожно или внутривенно, и его нельзя принять по ошибке. Александру ещё повезло – по новым антидопинговым правилам за такое нарушение можно получить четырёхлетнее наказание.



Ведь положительный тест на ЭПО сегодня рассматривается как демонстративное, злонамеренное преступное деяние. Это предательство людей твоей профессии, спортивное мошенничество, воровство чужих денег, наград и славы. Причём деяние это столь же грязное и позорное, как испражнение в публичном месте. Во всём мире атлет, принявший ЭПО, становится персоной нон-грата, вынужденной положить всю жизнь ради прощения и восстановления репутации.

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В США, например, обычно отмываются слезами, долларами и общественными работами.

Так было с Армстронгом, плачущим от раскаяния в ТВ-шоу, выплачивающим миллионы долларов бывшим спонсорам, раскрывающим схемы распространения ЭПО, но всё равно остающимся изгоем, которого не пускают даже тренироваться в любительском триатлоне.



Раскаивалась в суде и Джонс. «Я предала ваше доверие. Я давала ложные показания федеральным агентам. Это было с моей стороны невероятной глупостью. Я несу за это ответственность. Я подвела и себя и свою страну», — сказала чемпионка и была приговорена к реальному тюремному сроку за отрицание факта употребления допинга, то есть за ложь под присягой.



И Америке было не жалко растоптать свою гордость. Полиция США безжалостно низвергла и утопила в грязи этих, да и многих других национальных героев. А теперь только представьте, как отнеслись бы к человеку, который даже в шутку попытался бы свалить вину на Россию или других вымышленных врагов.



Понятны и прозрачны и другие западные истории. Наша любимая Тереза Йохауг, узнав о стероидах, лично собрала пресс-конференцию. «Прошлая неделя была худшей в моей жизни, — обращалась она к стране и к миру. — Расскажу всем, что случилось, но буду сидеть прямо, потому что не испытываю чувства вины. Всё началось с солнечного удара и сильного солнечного ожога на губах во время тренировочного сбора в Италии. Наш врач пошёл в аптеку, купил крем, дал мне его в руки и уверил в отсутствии запрещённых веществ».

Тереза Йохауг Фото: Trond Tandberg/Getty Images

В этот же вечер врач, проработавший со сборной Норвегии 20 лет, признал свою вину, покаялся и подал в отставку. Вопросов к Йохауг больше не было, а вот поддержку она получила практически ото всех, включая любимого нашими депутатами Фуркада. Но слова не помогли: сильнейшая к тому моменту лыжница мира получила 14 месяцев дисквалификации и пропустила Олимпиаду в Пхенчхане.



Комично выглядят и наши претензии к норвежским астматикам: их ингаляции пока разрешены законом, массовые злоупотребления не выявлены, индивидуальные наказываются дисквалификациями, а разрешения на использование сальбутамола при желании могут получить спортсмены из любой страны. Сальбутамол в ограниченных дозах вообще можно использовать свободно, но эта информация так невыгодна в российской системе создания общественного мнения.



И пока наши чиновники и медиа строит великую стену на границе с Западом, те же норвежцы показывают, как нужно играть по общим правилам. Они просто рассказывают о случаях применения гормональных препаратов юными спортсменами, чтобы избежать любых будущих подозрений в употреблении допинга.

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А теперь о том, что делаем мы.

Святая Русь

Мы делаем так, что спортсмены, пойманные на самых жутких видах допинга, иногда отказываются сдавать медали. Их не судят, не лишают денег, не ставят к позорному столбу. Напротив, они становятся тренерами, руководят спортом в своих регионах, попадают во власть. И общество почему-то относится к ним как к жертвам коварного Запада.



История Логинова в этой системе – лишь частный случай с типичными для нашего спорта стадиями.



1. Талантливый спортсмен попадается на ЭПО. Вместе с ним дисквалифицированы также Ирина Старых и повторно Екатерина Юрьева.

2. Вместе с федерацией они отказывается от вскрытия пробы В. Наверное, потому что знают – там ЭПО.



3. Личный тренер Александр Касперович тут же находит виноватых: «Запад боится, что в России появился потенциально лучший биатлонист мира». Народ подхватывает.



4. Российский биатлон вбрасывает неуклюжая отмазку о средстве от простатита, которое непонятно, кто купил и кто ввёл.



5. Пресс-конференции не организованы, вопросы не заданы, извинения не принесены, образовательная работа с детьми не проведена, а сам Логинов просто исчезает на 1,5 года.



6. После возвращения атлет всё так же не даёт интервью по теме, но в соцсетях намекает на свою невиновность.

7. Касперович не подаёт в отставку, а получает пост главного тренера сборных. За Логинова вообще никого не накажут.



8. Надёжно спрятаны и врачи. Хотя весь биатлонный мир знает, что доктора Дмитриевы, с которыми связывали предыдущие допинговые скандалы, неожиданно вернулись в сборную в предолимпийский сезон. Но в России узнать хоть что-нибудь об этих людях со стороны практически невозможно.



9. Сменились разве что руководители федерации, но даже дурак поймёт, что допинг не имеет отношения к Прохорову. А вот руководитель ЦСП Александр Кравцов получил вдовесок ещё и пост президента СБР.



10. В итоге мировой биатлон получает новые и новые случаи предательского употребления ЭПО, за что в России не то что не наказывают, а наоборот, оказываются поддержку. Публично извиняться или хотя бы придумывать правдоподобные отмазки мы считаем делом ниже своего достоинства.



В широком смысле такое поведение и называется государственной поддержкой допинга.



Так почему после этого хоть кто-то на Западе должен верить в очищение и уважать победы обособившегося Логинова? Ведь даже если Александра использовали, если, как ходят слухи, ему и другим ставили ЭПО под видом аминокислот, и сейчас про это просто опасно рассказывать, то это не Фуркада, а наша вина и беда.

Александр Касперович Фото: РИА Новости

Цена борьбы – 10 тыс. рублей

Если прислушаться к иностранцам, то они вовсе не требуют унижений.



Например, Фуркад с братьями Бё, а также другие норвежцы, итальянцы и чехи сделали для развития русского биатлона не намного меньше, чем собственные спортсмены. Они говорят и поют по-русски, участвуют в потешных конкурсах и готовы смеяться над собой ради наших зрителей. Да, всё это коммерчески выгодно, но вряд ли так проявляется ненависть к нации.



Американцы и канадцы без проблем оправдываются перед нашим СМИ, объясняя свои страхи словами Родченкова, дисквалификацией РУСАДА и серией допинговых скандалов без наказаний. Они не понимают: почему русские Джонс и Армстронги есть, а виновных нет?

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Да, мир должен быть в ужасе от того, что в мировую систему АДАМС не были внесены тысячи проб наших спортсменов. Причём часть из них навечно исчезла из РУСАДА, сделав невозможным наше участие в Олимпиаде. Конечно, в этой ситуации хочется пожалеть наших атлетов за произвол, но остаётся вопрос: почему они, сдав пробы и заглянув в свой профиль, не били тревогу из-за пропавших тестов? И промолчав, отойдя в сторонку, каждый из них испортил карьеру своим же соотечественникам – тем, кто относился к игре по общим правилам честно и внимательно.

Конечно, проще всего называть лицемером Фуркада, обвинять Запад в заговоре и страхе перед силой наших атлетов. Но по-европейски всё намного проще. Чем больше нераскрытых допинговых дел – тем больше грязи. Чем больше грязи, тем меньше влияние спонсоров. Чем меньше влияние спонсоров – тем меньше денег, которыми, в отличие от России, государство мало кого обеспечивает.



И если уж делать циничные выводы, то иностранцы просто хотят того, чего мы, по идее, обязаны требовать от себя сами. Гласности, правды и реальных расследований, которые навсегда избавят наш спорт от ужаса и безответственности.



Хорошо, что работа уже ведётся. Знаете, кстати, что случилось с Независимой антидопинговой комиссией Виталия Смирнова, образованной в 2016 году по поручению президента Путина для разработки национального плана по борьбе с допингом? Её сайт недавно был выставлен на продажу. Цена борьбы – 10 тыс. рублей.



Это примерно в полтора раза дороже раствора эритропоэтина, который и сегодня без проблем можно купить в любой интернет-аптеке.