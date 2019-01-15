Мощь раненого зверя. Россия проиграла Бразилии ключевой матч ЧМ-2019

Победа дарила бы российской команде выход в следующий раунд. Поражение почти обнулило шансы на продолжение борьбы. А ведь могли спастись!

Игра с раненым зверем

Сборная России по гандболу провела на чемпионате мира три матча, но ни разу не проиграла – это факт, который перед матчем с Бразилией позволял мыслить позитивно, хотя и не восторженно. На старте турнира россияне добились ничейного результата в матче с сербами, затем была победа над корейцами и ещё одна ничья. На сейчас раз — со сборной Германии. Уход от поражения в матче с хозяевами турнира добавил положительных эмоций, но не позволил забыть о том, что в турнирной таблице не всё гладко.

Имея в запасе четыре очка, россияне шли на третьем месте, позволяющем пройти дальше. Чтобы гарантировать себе выход в следующий раунд, нужно было победить с любым счётом. А права на ошибку в матче с Бразилией у них не было. В случае победы бразильцы догоняли россиян по набранным баллам и выходили на полкорпуса вперёд: во-первых, по дополнительным показателям команда Кокшарова становилась четвёртой. Во-вторых, в последний день группового этапа ей предстояло играть с мощной Францией, а Бразилии – с не знающей побед Кореей.

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Бразильцы на этом чемпионате мира показали себя командой не слишком стабильной: немцам они проиграли с разницей в 13 мячей. Однако игра с Россией была для них матчем жизни и смерти: поражение равносильно вылету, так что бразильцы были опасны, словно раненые звери.

Неторопливое начало

Команды начали матч в невысоком темпе, будто присматриваясь друг к другу. Смотрины закончил Дмитрий Киселёв, открывший счёт точным броском. Однако и бразильцы свою игру нащупали: быстрые атаки через активный левый край позволили им выйти вперёд – 3:1. Дмитрий Житников завершил два быстрых отрыва голами, но догнать бразильцев не получилось – 3:4.

На девятой минуте встречи Евдокимов случайно попал по лицу Толедо, и арбитр усадил нашего игрока на скамейку на две минуты. Сходу бразильцы реализовать своё численное преимущество не сумели, зато смогли поймать россиян на ошибке в атаке и послать мяч в пустые ворота – 5:3. Ещё через минуту Рауль Нантес с семи метров впервые довёл отрыв Бразилии до трёх мячей.

На экваторе первого тайма арбитры усадили на скамейку Дмитрия Житникова – фол был не самым очевидным, но спорить с судьями было бесполезно. Бразилия тут же забила седьмой, а Россия всё никак не могла забить: Горпишин даже с убойной позиции не смог пробить Сезара Алмейду.

«Прите на ворота!»

Россиян едва снова не поймали на ошибке в атаке: бразилец бросал от своих ворот, но мяч в невероятном прыжке успел перевести в сторону Шкуринский. А в следующем эпизоде ворота в ещё более опасной ситуации спас вышедший на площадку Олег Грамс – отразил пенальти.

«Что вы всё передачи даёте? Прите на ворота! Пусть у них будут удаления!» – объяснял своим подопечным Кокшаров во время тайм-аута. Совет оказался верным: в первой же атаке Россия заработала семиметровый, который реализовал Дибиров. Следом в быстрых атаках отличились Шишкарёв и Шкуринский. Счёт 6:7 выглядел куда более позитивно, чем угнетающие 3:7.

Однако этот успех так и остался локальным. Если бразильцы свои моменты забивали, причём разыгрались Толедо и Боржес, то у россиян были проблемы с реализацией: Дибиров не забил с семи метров, Житников издали в пустые ворота. В довершение всего Житникова освистывали болельщики, которым показалось, что он «нарисовал» падение от руки Новаиса, а на последней секунде тайма Шишкарёв не забил ещё один пенальти. Счёт был безрадостным – 10:15.

Сравняли! Победим?

После перерыва команда Кокшарова встрепенулась: забила в пустые ворота, реализовала пару быстрых отрывов и усилиями Олега Грамса не позволяла сопернику забить: российский вратарь за восемь минут отразил сразу два пенальти. Мощно начал второй тайм и Дмитрий Житников. И понемногу, постепенно, россияне сумели сократить отставание с пяти мячей до одного – 15:16.

Сравнять счёт никак не удавалось: бразильцы каждый раз забивали. Но при этом отрыв в один-два мяча стабилизировался. А ещё россияне стали играть надёжнее в обороне и спокойнее в атаке: всё чаще появлялись явно наигранные комбинации, и Алмейда снова и снова доставал мяч из сетки. Классная комбинация помогла наконец-то довести дело до равенства в счёте – 19:19.

Арбитры не благоволили сборной России – ещё одно неочевидное удаление могло сломать всё, что с таким трудом нашим гандболистам удалось построить после перерыва. Но ничего страшного не произошло: в большинстве Бразилия забила один гол, и тот после явной ошибки россиян.

Взрыв, оглушивший Россию

Когда время удаления истекло, Эдуард Кокшаров взял тайм-аут, после которого игра взорвалась: сборная России старалась играть максимально быстро, активно, но при этом допускала грубые ошибки. За одну бразильцы нас наказали, за другую – нет: пытались сыграть слишком красиво.

В активной перестрелке на высоких скоростях Бразилия смотрелась лучше. Россияне вновь стали упускать момент за моментом, а соперник забивал и создавал себе комфортный отрыв – 23:20. А после очередного нереализованного момента нервы не выдержали у Тимура Дибирова. Вероятно, ему показалось, что его толкали или ставили ему подножку, и он толкнул вратаря бразильцев. Алмейда рухнул как подкошенный, а арбитр закономерно показал Тимуру красную карточку.

За следующие две минуты бразильцы закончить игру не сумели: отрыв по-прежнему сохранял россиянам надежду – «минус три». Шкуринский за три минуты до сирены сделал «минус два». А Косоротов в следующей атаке мог сокращать отставание до минимума, но из убойной позиции промахнулся. Другого шанса спастись бразильцы нашей сборной не дали – 25:23.

Россия проиграла ключевой матч группового этапа чемпионата мира, но пока ещё не завершила борьбу на турнире. Впереди ещё один игровой день. Россиянам во что бы то ни стало нужно провести его лучше бразильцев. Надежда на это, конечно, невелика, но она есть.