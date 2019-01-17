Травля Логинова Фуркаду не помогла. Странные итоги мужского спринта

Кто заказчик этой травли?
Нет, Логинову не дадут спокойно выступать.
Это стало понятно ещё до начала первой гонки пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге. Норвежские журналисты так рьяно опрашивали всех подряд спортсменов на тему выступления россиянина, словно он одним своим присутствием на трассе лично отбирал у представителей прессы гонорары, зарплаты и даже диктофоны. В результаты на свет появилась кучка гневных заявлений от спортсменов всё тех же стран – шведов, норвежцев, чехов.
Зачем это надо? С чего вдруг журналисты, для которых, собственно, Логинов – обычный спортсмен, употреблявший допинг, но давно отбывший дисквалификацию (и таких в спорте многие тысячи), продолжают лихорадочно выпрашивать комментарии формата «мы будем его ненавидеть всегда»? Наверное, кому-то эта травля нужна, да? И хорошо, если речь шла тупо о попытке выбить Логинова из колеи и помешать ему навязать борьбу младшему братцу Бё.
Хуже, если план утверждался на другом уровне. И кто сейчас, после событий в Австрии, сможет посмеяться над «теорией заговора»?
Фуркад – не лучший
Но давайте о биатлоне. Мужской спринт должен был пройти ещё в среду, но погода не позволила. Гонку перенесли на четверг и решили провести оба спринта в один день, а мужчины получили дополнительные сутки на восстановление.
Первым из россиян стартовал как раз Логинов (26-м), но это первенство было едва ли не условно: через минуту после Александра на трассу уходил Дмитрий Малышко, а сразу за ним – Евгений Гараничев. Фуркад предпочёл стартовать в начале гонки, тогда как Йоханнес Бё сделал ставку на появление глянца и взял 51-й номер.
На отсечке 2 км Фуркад даже в тройку не попадал. Лидировал старший Бё, он и «лёжку» прошёл уверенно, опередив там Эдера на 2,5 секунды. Фуркад тоже справился со стрельбой, но оказался только третьим.
Побед сегодня не будет
Логинов на стрельбище прибыл с лучшим временем, но допустил один промах. Вместе с точной стрельбой Тарьея Бё и Мартена Фуркада это автоматически означало, что победить Александру не удастся точно, да и на медаль шансов почти никаких. Француз тем временем проигрывал норвежцу почти 10 секунд.
А лучшим у нас после «лёжки» стал Гараничев. Он отработал чисто и уехал с рубежа с 12 секундами проигрыша лидеру. Правда, держать скорость у Жени не получалось, а вот Логинов прибавлял. На отсечке 5,8 км он опережал Гараничева уже на 5 секунд и вообще показывал третье время.
А если бы не промах?
А потом Саша уверенно разобрался на «стойке» и кинулся в погоню за Фуркадом. Россиянин проигрывал ровно 10 секунд, но при этом мы знали, что француз на финише не смог опередить Бё и уже был только вторым. И Александр отлично знал его время на всех отсечках.
Гараничев и Малышко промазали на втором рубеже, так что претендовать даже на топ-10 не могли. При этом спортсмены из второй части стартовавших катили весьма резво и улучшали результаты – Долль, Жаклен, Бё поочерёдно забирали друг у друга лидерство.
Третий, но пятый?
Логинов, к сожалению (а может и к счастью) последний круг прошёл в одни ноги с Фуркадом. Можно представить, какой визг поднялся бы в биатлонной семье не без урода, если бы Логинов с промахом опередил чистого Фуркада. В итоге Логинов финишировал третьим, но с пониманием того, что даже в топ-5 ему остаться будут непросто.
Потому что Долль, хоть и промазал раз, всё равно показывал время лучше, чем даже у Фуркада. А ещё был младший Бё, лидировавший после первого рубежа. Так что мы ждали финиша этих двоих и надеялись, что больше никто удивить не сможет.
Настоящий позор Фуркада. Или нет?
Но сначала удивил младший Бё. Он промазал на «стойке» и на выходе с рубежа проиграл брату 4 секунды. Потом удивил Долль, который с промахом едва не выиграл финиш у Тарьея Бё, уступив норвежцу всего 2,6 секунды. Это означало, что Фуркад со стрельбой на ноль не только не попадёт в призы, но и проиграет при этом сразу двум соперникам, у которых есть промахи.
Ещё в прошлом году вот это и был бы настоящий позор для Мартена Фуркада. Но в этом, как известно, позором он предпочитает считать выступления других. И даже психологическая атака на ненавистного россиянина французу не помогла. Оказывается, есть и другие люди, способные «раздеть» его на дистанции.
Йоханнес Бё, разумеется, опередил брата и выиграл гонку. Логинову он привёз 26 секунд, так что даже с чистой стрельбой россиянин не смог бы стать первым. Елисеев немного не попал в топ-15, остальные были далеко даже от первой двадцатки.
Кого, интересно, поставят в эстафету?