А кого в эстафету? Как результаты женского спринта всё запутали

Светлана Миронова почти отстреляла на ноль и почти поборолась за медаль. А теперь вопрос: «почти» для попадания в эстафету – считается?

Россиянки могут всё!

То чудо, которое женская сборная сотворила на этапе Кубка мира в Оберхофе в эстафете, мы теперь не скоро забудем. И, вероятно, в ближайшее время часто будем к нему возвращаться.



Почему? Да потому что наша обновлённая команда показала, что может всё!

Да, на пути к золотой награде эстафеты соперницы сами создавали себе проблемы, а потому и борьбы-то толком не получилось. Но сами россиянки были почти безупречны и очень стабильны как на лыжне, так и на стрельбище. И это с учётом того, что Павлова только осваивается в роли забойщицы, Васильева упала в крутом повороте, Куклина дебютировала на Кубке мира, а Юрлова-Перхт вела контактную битву за золото, чего в её карьере давно не было.

Золотое чудо! Невероятная победа России в биатлонной эстафете Сборная России впервые за годы выиграла эстафету. С дебютанткой в составе, падением, нервами на последнем огневом рубеже и флагом в руках.

А что если начать делать то же самое в других гонках? Скажем, в спринте в Рупольдинге? Уверенность в своих силах есть. Боязни соперниц быть не должно. Пришло время добавлять!

Скорости мало, скорости!

В первой женской гонке на этапе в Рупольдинге честь России защищали шесть девушек: Евгения Павлова (№2 на старте), Екатерина Юрлова-Перхт (№10), Светлана Миронова (№44), Маргарита Васильева (№55), Анастасия Морозова (№79) и Лариса Куклина (№90).



Павлова волею жребия получила хороший ориентир: под первыми номером на дистанцию ушла быстрая норвежка Тириль Экхофф. Разница в скорости была заметна уже на разгоне: на отметке 1,1 км Евгения уступала 8 секунд. На отметке 1,7 км – уже 16. С таким темпом даже чистая стрельба не панацея. Поскольку Экхофф промахнулась, Павлова успела побывать на вершине, но лишь мгновение: с первого места её тут же сбила Анаис Шевалье – 17 секунд отрыва.

Екатерина Юрлова-Перхт первый круг прошла куда быстрее подруги по сборной, да и на рубеже работала бойко, поэтому к лидеру оказалась ближе: от Шевалье её отделили лишь пять секунд. Правда, лидер быстро сменился: итальянка Лиза Витоцци летела по трассе, словно пуля, стреляла точно, а потому вышла на первое место, опередив француженку на 11 секунд.

А после «стойки» россиянки поравнялись, отступив от первых мест. Павлова закрыла все 10 мишеней, но была нетороплива. Поэтому Юрлова-Перхт даже с одним промахом и долгой работой на рубеже умчалась на третий круг раньше на одну секунду. Но на этом борьба за высокие места для Евгении и Екатерины, увы, завершилась. Даже из топ-10 они выпали довольно быстро.

Кузьмина побеждает! Миронова наступает?

А за спинами россиянок разворачивалось сражение за победу. После промахов Доротеи Вирер и Кайсы Мякяряйнен на «лёжке» основных претенденток на победу осталось трое: итальянка Витоцци, норвежка Рёйселанд и словачка Кузьмина. Лиза была самой медленной из этой троицы, зато первой отработала на ноль. Рёйселанд это не удалось – промах лишил её победы.



Анастасия Кузьмина о результатах конкуренток наверняка знала. Высокая скорость позволяла ей включиться в борьбу за золото даже с одним штрафным кругом, но она решила не наматывать лишние метры: отправила в цель все пять выстрелов и привезла Витоцци 15 секунд.

Упустив первую позицию, Лиза могла чувствовать себя относительно спокойно: от её возможного серебра до бронзы было порядка 10 секунд. А за третье место сражалась целая группа биатлонисток: шведка Эберг, француженка Бреза, итальянка Вирер, исправившаяся на «стойке», и, как ни странно, россиянка Светлана Миронова: на первом огневом рубеже она работала точно.

Эх, 10-й выстрел…

Ходом Миронова выглядела лучше, чем Эберг и Бреза, а потому в случае чистой стрельбы могла претендовать даже на итоговое третье место. Светлана к лучшим стрелкам сборной России не относится, однако в жаркой борьбе она была близка к отличному результату: промахнулась лишь последним, 10-м выстрелом. Штрафной круг она прошла быстро, но тягаться с теми, кто стрелял чисто, уже не могла – боролась только за позицию на границе топ-10.



После промаха Мироновой интрига в гонке практически исчезла. Можно было ожидать, что подлечившаяся Лаура Дальмайер в Рупольдинге покажет нечто невообразимое, однако феерии не случилось. Немка стреляла точно, но по скорости соперницам явно уступала. Её соотечественница Херрман, напротив, на дистанции была быстра, но стреляла с ошибками.



Так что не прошло и полного часа с начала гонки, как оформилась призовая тройка. Анастасия Кузьмина вновь почувствовала вкус победы, Лиза Витоцци стала второй, а Ханна Эберг – третьей.



Лучший результат в сборной России показала Миронова – она стала 12-й. Юрлова-Перхт – в середине третьего десятка. А дальше – дебютантки Морозова и Куклина, допустившие по одному промаху. И как теперь будет выглядеть российская эстафетная четвёрка – большой вопрос.