Проштрафился. Шансов на медаль Россию лишил самый опытный и титулованный

Штрафной круг упал на Россию в самый неожиданный момент. Из фаворитов она сразу превратилась в главного неудачника.

ГОНКИ ДНЯ:

*** 16:30 мск. ОНЛАЙН мужской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

19:05. На этом мы завершаем наш онлайн дня. Мужская сборная России в Рупольдинге не смогла побороться за медали и стала пятой. Посмотрим, что в субботу покажет женская четвёрка.

18:55. Француза Симона Детьё позабавила финишная борьба с австрийцем Эберхардом: «Я стартовал настолько быстро, насколько это было возможно. Мне действительно нечего было терять, я принял эстафету пятым. Обычно чувствуешь больше стресса, но сегодня было гораздо проще в этом плане. Я сконцентрировался на борьбе с Эберхардом, которая получилась очень весёлой».

18:50. Серебряный призёр эстафеты Арнд Пайффер, как ни странно, раскритиковал шведов: «Я рад, что бежал вместе с Ландертингером. Он тоже готов был взять инициативу, как и я. А вот другие команды были слишком пассивны. Возьмите шведов! Это был кошмар, мы предлагали им выйти вперёд, а они шарахаются от нас на два метра вправо или влево! Я не знаю, что им вообще сказал Вольфганг Пихлер, но я не могу об этом молчать».

18:45. Другие норвежцы также взяли слово. Кристиансен: «Когда я увидел Фуркада на своём этапе, конечно, удивился. Безусловно, я ждал, что на последнем круге Мартен рванёт вперёд, но он был позади и перед последним подъёмом я пошёл на все деньги и сумел от него оторваться на пять секунд. Конечно, я был приятно удивлён, но, может быть, у Фуркада сейчас просто не лучший период». Биркеланд: «На последнем круге у нас бежал супер-Йоханнес, так что я всегда чувствую уверенность, потому что знаю, что в конце у нас самый крутой биатлонист в мире на данный момент. Эстафеты мне действительно удаются, это чистая правда. Надеюсь, что на ЧМ тоже будет всё хорошо».

18:40. А вот и пресс-конференция началась. Йоханнес Бё рассказал, что с ним произошло на «стойке»: «Не могу объяснить, что случилось на последней стрельбе. Я чувствовал себя нормально, но что-то пошло не так. Так что я был очень счастлив, что закрыл последнюю мишень. На последнем круге мы убежали вместе с Доллем. Я не знал точно, когда именно надо делать рывок. Но когда всё-таки совершил его, легко убежал от него».

18:30. Чехи после гонки дают интервью. Не про Россию ли говорят?

18:20. Что с Малышко. Что вообще произошло? Почему Россия — пятая? Если вы всё пропустили, читайте наш оперативный отчёт.

Как сборная России проиграла эстафету? С кругом и треском Мужская сборная России по биатлону в эстафете не показала ничего хорошего. Куда же делась вся золотая пыль Оберхофа?

18:05. Олимпийский чемпион Михаэль Рёш целует снег Рупольдинга и плачет. Сегодня немец, выступающий за сборную Бельгии завершает свой путь в большом спорте.

17:55. В зачёте мужских эстафет Россия отступила на второе место. На первое вышла команда Норвегии. Далее: Швеция, Германия, Австрия и Франция. Отрывы минимальные — все в 20 очках.

17:42. Великолепный Бё легко убежал от Долля и обеспечил победу Норвегии. Схватку за третье место выиграла Франция. Сборная России финишировала на пятом месте.

17:37. Немецкий стадион поёт, предвкушая очную схватку Долля и Бё, который на последний круг ушли одновременно. А Россия осталась без медалей: Логинов имел теоретические шансы догнать мазавших француза и австрийца, но сам допустил два промаха.

17:35. Логинов чисто отработал на «лёжке». К лидирующему Йоханнесу Бё не приблизился, зато до третьей позиции, которую делят Дестьё и Эберхард осталось около 30 секунд.

17:30. «Прошу прощения, что так безалаберно отнёсся к стойке. Хотел на этом выиграть», — извинился перед болельщиками Малышко в эфире «Матч ТВ».

17:25. Логинову предстоит примерить на себя роль Шипулина. Последний этап, Россия — седьмая. До первой тройки, которую составляют Йоханнес Бё, Бенедикт Долль и Юлиан Эберхард — почти минута. Надо спасать положение, Саша!

17:20. Опытнейший Дмитрий Малышко дрогнул на «стойке». Очень он торопился на стрельбе и оставил одну мишень незакрытой. Борьба за победу, видимо, закончена, но шансы на медаль есть: до бронзы порядка 30 секунд.

17:10. Не сработала мудрёная французская тактика с перестановкой Фуркада: Фийон-Майе допустил два промаха и подпустил к себе всех: Малышко, Пайффера, Ландертингера и Понсилуому. Очень горячее сражение за второе место ожидает нас на третьем этапе! Первые — норвежцы с 30-секундным отрывом.

17:00. Заставил поволноваться болельщиков сборной России Гараничев — отстрелял из семи и стал шестыми. Норвегия и Франция впереди в 20 секундах. Украина, Швеция и Канада тоже впереди, но совсем рядом: Евгений будет бороться с ними на своём третьем круге.

16:55. Гараничев здорово отработал на первом огневом рубеже и поднялся на второе место. Первый — отнюдь не Фуркад, а норвежец Кристиансен. Француз — третий, совсем рядом с Гараничевым.

А Лив-Грете Пуаре тем временем интервьюирует Биркеланда для норвежского телеканала NRK.

16:50. Матвей Елисеев закончил свой этап седьмым, в шести секундах от лидирующей группы. Увы, чуть-чуть не хватило сил Матвею, чтобы на стадионе включиться в финишную разборку. А гонку возглавляет Франция и Мартен Фуркад, которого тренеры решили поставить на второй этап.

16:40. Шесть выстрелов потратил Матвей Елисеев на пять мишеней. Этого было достаточно, чтобы удержаться в группе лидеров. Впрочем, пока в десяти секундах почти 20 команд.

16:30. Стартовала мужская эстафета! Под первым номером на трассу ушёл Матвей Елисеев. Следить за борьбой россиян с мощными соперниками вы, как и всегда, можете с помощью нашей текстовой трансляции.

16:20. Анатолий Хованцев сосредоточенно анализирует стрелковую работу подопечных. А мы отмечаем, что у тренера новая яркая шапка. Может быть, сегодня она принесёт сборной России удачу?

16:10. Пристрелка прошла в штатном режиме. В Рупольдинге пасмурно, но пока без осадков и ветра. На фото — третий номер российской эстафеты Дмитрий Малышко.

16:00. Трибуны заполнились уже за час до старта гонки. Все ждут, когда закончится разминка и пристрелка и начнётся битва. Под первым номером в ней стартует сборная России: Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов. Составы всех остальных сборных вы можете найти по этой ссылке.

15:50. Всего-то пять дней назад наши мужчины поддержали золотой порыв девушек и выиграли эстафету. Сегодня им предстоит делать первый шаг. Ну что, мужики, закрепим успех?

Доминирование и уничтожение! Как Россия разорвала всех в эстафете На последнем круге спина Логинова была так далеко, что Фуркад при всём желании не смог бы в неё плюнуть. Россия просто нереальна!

15:40. О том, что в Рупольдинге биатлонный праздник, оповещают и музыканты. Мини-оркестр ходит прямо по улицам городка.

15:30. И последняя новость, не связанная с мужской эстафетой. Лаура Дальмайер с утра дала пресс-конференцию для немецких журналистов, на которой рассказала немало интересного. В частности то, что, вероятно, и дальше будет пропускать гонки в целях лучшей подготовки к чемпионату мира.

15:15. Кстати, ещё одна интересная тема для размышления. В официальном календаре IBU на 2019 год на 12 страницах есть представители Франции, Норвегии, Швеции, США, Финляндии, Италии, Австрии, Германии, Чехии и Финляндии. И ни одного — из России. А почему — это ещё один большой вопрос.

15:00. А ещё вчера спецкор «Чемпионата» в Рупольдинге Александр Говоров попытался узнать у иностранных журналистов, почему же они так старательно развивают тему Логинова. Отвечать на вопрос захотели не все, но даже полученные ответы получились неоднозначными.

«Это уже второй грех Логинова. И мы об этом ещё напишем» Норвежские организаторы травли Логинова отказались говорить, зачем это делают. Зато их коллеги молчать не стали — они будут продолжать.

14:45. Но прежде чем начинать готовиться вместе со спортсменами к женской эстафете, перенесёмся в день вчерашний. Ведь вечером Пихлер организовал вечер для чиновников IBU и прессы. Но не торопитесь удивляться: речь ведь идёт не о хорошо известном в России Вольфганге, а его брате Клаусе Пихлере, который является мэром Рупольдинга.

14:30. Две достопримечательности биатлонного Рупольдинга на одном фото: знаменитый мост близ стадиона и не менее знаменитые немецкие зрители, которых сегодня, похоже, будет очень много.

10:00. Доброе утро, дорогие любители биатлона. Второй день пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2018/19 в заснеженном Рупольдинге подарит нам захватывающее зрелище — мужскую эстафетную гонку. Меньше недели назад в Оберхофе россияне одержали уверенную победу в этой дисциплине и, конечно, попытаются сделать это снова, тем более что будут выступать в том же составе. Результаты спринта заставляют делать осторожные прогнозы, но шанс на победу у сборной России, разумеется, есть. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня Кубка мира по биатлону. Оставайтесь с нами и не пропустите ничего интересного!