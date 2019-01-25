Маринованная биатлонистка, сделано в России. Она давно должна побеждать

Её долго и упорно замариновывали на второсортных турнирах. Но теперь Света за свои слова отвечает.

«Светлана Миронова выиграла первую гонку в карьере на Кубке мира». Таким должен был быть заголовок к спринтерской гонке в Антхольце.

Самая быстрая российская биатлонистка нового поколения выступила отлично, заняв седьмое место. Её результаты в трёх спринтах радуют и внушают надежду на светлое будущее. А оно могло бы быть ярким настоящим. Миронова в 24 года, по сути, только начинает свой путь на Кубке мира. Светлана слишком много времени провела на второсортных турнирах, хотя вполне могла бы проходить обкатку в основном составе.

Не надо стесняться

Маркета Давидова – юниорка, но уже дважды в этом сезоне радовала Чехию подиумами. Одним из них стала победа на этапе Кубка мира в Италии, добытая накануне. После успехов на юниорском уровне тренеры чешской сборной не стеснялись давать талантливой спортсменке столько шансов, сколько ей было нужно. Спокойно терпели локальные неудачи. И вот пришёл результат. Причём это не какая-то шальная победа, а демонстрация силы на фоне мощнейших конкурентов в раздельной гонке при идеальной погоде.



В России же традиционно стеснялись выкатывать юниорок в таком возрасте. Боялись, что организм не окреп, берегли здоровье спортсменок. Ситуация начала меняться лишь в этом году, когда сменилось руководство СБР. Драчёв и компания сразу же взяли в команду Валерию Васнецову, которая, к слову, хорошо боролась по юниорам с той же Маркетой Давидовой. Только вот ошибки прошлых лет за пару месяцев не исправить.

Обделили. У быстрейшей российской биатлонистки отобрали даже цветы Россиянка Светлана Миронова бежала быстро, стреляла точно, но в последний миг гонки выпала из топ-6. А победила вчерашняя юниорка из Чехии.

Спасибо Драчёву за Миронову

Миронова – лучшая в сборной России в последних трёх спринтерских гонках. Широкая публика могла и не узнать, что в стране есть такая спортсменка. Драчёв вместе с тренерским штабом взял её на январские этапы особым решением. Глава СБР, который в прошлом был отличным «бегунком», прекрасно понимал, что такая шустрая биатлонистка обязательно нужна команде.

И Светлана оправдала доверие сполна. А что если бы Драчёв не настоял на своём? Вероятно, Миронова так и бегала бы на Кубках IBU до конца сезона. Лучше поздно спохватиться, чем продолжать наступать на те же грабли.

Миронова отвечает за слова

«Пусть все забудут, что я нестабильный стрелок. Теперь всё будет по-другому», — эту фразу Миронова сказала после спринта в Рупольдинге. Тогда она отстрелялась с одним промахом, и я спросил у Светланы, считает ли она такую стрельбу нормальной для себя. Миронова удивилась и попросила уточнить, что значит «нормальной для себя». Россиянка явно хотела избавиться от ярлыка быстрой, но не слишком меткой биатлонистки. И сдержала слово.

А это значит, что не всё пропало. Более того, женский биатлон в России вступает в интересный период, когда и в основной команде много талантов, а на подходе целая банда из резервистов, которые уже готовы получить шанс на Кубке мира. В России есть свои Маркеты Давидовы, им просто надо дать возможность проявить себя.

Они умеют отвечать за свои слова.