Биатлонисты сборной России провалились в спринте, Фуркад почти настиг Логинова в Кубке мира. А всё так хорошо начиналось…

Биатлон, не исчезай! Ну почему сборная России опять всё испортила?

ГОНКИ ДНЯ:

*** 16:30 мск. ОНЛАЙН мужской спринтерской гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

18:40. На этом мы завершаем второй соревновательный день в Антхольце. У поклонников сборной России особых поводов для радости нет — спортсмены выступили неудачно. Но, может быть, танцующие мишки-талисманы смогут поднять болельщикам настроение.

18:35. А вот Гигонна рассказал о командной тактике: «Я не ожидал, что попаду на подиум. После Нового года я не понимал, почему я никак не могу показать достойный результат. После Рупольдинга я постарался забыть о результате. В декабре я был вторым в общем зачёте, а после немецких этапов откатился на 13-е место. В спринте мне удалось неплохо пройти по дистанции, а один промах в таких условиях был допустим. Не знаю, смогу ли побить двух норвежцев завтра. Может быть, мы выберем командую тактику в сборной Франции против них».

18:30. Норвежец Бьонтегорд рассказал, как же ему удалось забраться на второе место: «Моей целью было начать гонку спокойно и сохранить силы на последние два круга. На протяжении сезона я страдал на стрельбе, но сегодня я нашёл нужный баланс и отработал чисто. Конечно, я очень рад. Знал, что могу хорошо выступить на высоте, это придавало уверенности. Здорово, что я сумел сохранить место в команде».

18:25. Йоханнес Бё подвёл итоги гонки на пресс-конференции: «Высота даёт о себе знать. Я чувствовал, что умираю после первых пяти километров. Потом я просто выживал. Тот факт, что я закрыл 9 мишеней из 10, меня порадовал. На последнем круг отдал все силы, потому что понимал, что зарабатываю себе секунды для пасьюта. У меня 200 очков отрыва? Это не имеет никакого значения».

18:20. А теперь самое важное — общий зачёт Кубка мира по биатлону. Отрыв Бё от Логинова составляет уже почти две сотни очков, а вот Фуркад к российскому биатлонисту подобрался очень близко: разница составляет лишь 48 очков, которые могут быть отыграны в одной единственной гонке. Возможно, завтрашней.

18:15. Оперативный отчёт о гонке уже готов. Если Мартен Фуркад плох, то какими же словами описать выступление сборной России и её лидера Александра Логинова?

Фуркад плох, но он скоро накажет Логинова. Ждать осталось недолго Фуркад опять вдрызг проиграл Бё (и не только ему) в спринте. Но какими тогда словами описать выступление сборной России и её лидера?

18:10. Состоялась в Антхольце церемония награждения лучших биатлонистов по итогам спринта.

18:00. Предлагаем вашему вниманию таблицу быстрейших лыжников на дистанции. В топ-20 сразу три российских спортсмена: Логинов, Гараничев и Елисеев, — но отставания всё-таки довольно большие.

17:45. Можно подводить итоги выступления и российских биатлонистов. Сегодня, увы, всё печально. Евгений Гараничев — 21-й (2) +1.15,1; Александр Логинов — 26-й (3) +1.22,3; Александр Поварницын — 30-й (1) +1.29,3; Матвей Елисеев — 39-й (3) +1.41,1; Дмитрий Малышко — 52-й (3) +2.02,7; Эдуард Латыпов — 98-й (5) +3.49,4. В пасьюте у сборной России, похоже, совсем мало шансов на высокие места.

17:35. Ан нет, посмотрите-ка! нашёлся у норвежцев ещё один герой. Эрлен Бьонтегорд закрыл все десять мишеней и так классно прошёл третий круг, что опередил всех, кроме Бё. Мартен Фуркад, соответственно, снова занял четвёртое место!

17:20. Йоханнес Бё, Антонен Гигонна, Мартен Фуркад — так выглядит тройка призёров сейчас. Так она, скорее всего, будет выглядеть, когда финиширует последний из спортсменов: непохоже, что ещё кто-то включится в борьбу за первые три места. Лучший из россиян Евгений Гараничев опустился уже на 18-е место.

17:10. Бё-младший даже с промахом разорвал всех. Фуркаду на финише «привёз» 21 секунду, остальным — ещё больше. Похоже, сегодня борьба за первое место закончена. Потолкаться можно только за места на пьедестале.

17:00. Йоханнес Бё спасает интригу в гонке, допуская одну ошибку на «стойке». Даже с промахом он на выходе с рубежа на 10 секунд быстрее Фуркада, отстрелявшего на ноль. У россиян гонка не складывается. Логинов на «стойке» промахнулся ещё два раза. Малышко тоже начал с промаха.

16:55. Логинов тоже очень бодро мчал по дистанции, но ошибся один раз на первом огневом рубеже. Отставание от Йоханнеса Бё, которые всё сделал здорово — 35 секунд.

16:50. Эх, дважды промахнулся Гараничев на «стойке». А ведь скорость позволяла рассчитывать на самые высокие места при чистой стрельбе!

16:40. Спортсменов на старте встречает заполненная огромная трибуна. А пока стартовал лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, Евгений Гараничев закрыл все пять мишеней и возглавил гонку.

16:30. Стартовал мужской спринт! Первым в гонку умчался Беньямин Вегер, а прямо за ним к воротам вышел наш Евгений Гараничев. Следить за главными событиями гонки вы, как и всегда можете с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.

16:20. Йоханнес Бё и Мартен Фуркад вовсю готовятся к гонке. Старт уже через 10 минут.

16:10. Бывший тренер сборной России Рикко Гросс за работой с командой Австрии. Вчера Лиза Тереза Хаузер попала в топ-10, а сегодня у мужской сборной Австрии неплохие шансы побороться за попадание в цветы.

16:00. За полчаса до гонки обратимся к стартовому протоколу и вспомним, кто будет представлять Россию в мужском спринте. Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев (№2). Далее: Александр Логинов (№26), Дмитрий Малышко (№41), Матвей Елисеев (№51), Александр Поварницын (№64) и Эдуард Латыпов (№100). Полный стартовый протокол можно найти по этой ссылке.

15:50. По окончании женской тренировки для лидера сборной Италии Доротеи Вирер устроили соревнование с велогонщиком Джилберто Симони на фоне главного приза престижной веломногодневки «Джиро д'Италия». Участникам понравилось, зрителям, которые оказались не трибуне поблизости, — тоже.

15:40. Александр Логинов уже на пристрелке. Всё в порядке. Тренерский штаб внимательно следит за работой спортсмена.

15:30. А теперь на трассе началась подготовка к мужской гонке. Обратите внимание на мост и изгибы трассы на заднем плане — там уже собралось немало зрителей. И это за час до старта!

15:15. Кстати, о девушках. У нас есть текст про Светлану Миронову, которая на третьем подряд этапе показывает лучшие результаты в сборной России. И почему её не брали в команду раньше?

Маринованная биатлонистка, сделано в России. Она давно должна побеждать Её долго и упорно замариновывали на второсортных турнирах. Но теперь Света за свои слова отвечает.

15:00. Женских гонок сегодня в календаре нет, но тренировки никто не отменял.

14:45. По виду главной трибуны на стадионе в Антхольце может сложиться впечатление, что зрителей будет мало. Однако это ощущение обманчиво: большинство болельщиков пока до трибуны не дошли, решив погреться в «пьяных палатках».

14:30. Начинаем постепенно готовиться к гонке, которая стартует через два часа. В Антхольце вновь солнечно, ветер умеренный, но холодно — на термометре прямо сейчас 15 градусов мороза.

09:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. В Антхольце набирает обороты шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19. Во второй соревновательный день в борьбу вступят мужчины: начнут, как водится, со спринта. Старт гонки намечен на 16:30 по московскому времени. Мы вместе с вами будем переживать за сборную России и персонально Александра Логинова, занимающего второе место в общем зачёте Кубка мира, и надеяться, что россияне смогут добиться успеха в северной Италии. «Чемпионат» начинает традиционный онлайн дня. Мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлоне и рядом с ним. Ничего не пропустите!