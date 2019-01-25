«Пишите обо мне что угодно!» Что случилось с тренером сборной России?

Почему он готов слушать о себе всё подряд, лишь бы не трогали его спортсменов? Такое в сборной России по биатлону вообще было?!

После не слишком удачного, мягко говоря, результата в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Антхольце главный тренер сборной России Анатолий Хованцев не просто объяснил, что, где и когда. Он грудью встал на защиту своих спортсменов, предложив журналистам писать о нём всё что угодно, но не трогать биатлонистов. Такой атмосферы в сборной России, кажется, не было с незапамятных времён.

Фуркад плох, но он скоро накажет Логинова. Ждать осталось недолго Фуркад опять вдрызг проиграл Бё (и не только ему) в спринте. Но какими тогда словами описать выступление сборной России и её лидера?

— Анатолий Николаевич, у вас есть объяснение, почему команда сегодня не справилась со стрельбой?

— А вы видели стрельбу лидеров сегодня? Смотрите, трасса очень скоростная плюс высота. Большинство спортсменов подходило к стрельбе с большой долей риска и старались быстро стрелять. В этом и была проблема. Ну и самое главное, что высота накладывает отпечаток даже при идеальной погоде. Особенно на «стойке».

— Можно ли было это предотвратить?

— Разве что приползти на рубеж, как говорят тренеры. Можно было так сделать, но тогда бы мы проиграли пропасть на дистанции. Это палка с двумя концами. Я считаю, что мы не справились даже с «лёжкой» сегодня. У Саши Логинова был промах на 12 часов. А стоя мы слишком сильно рисковали. Могло бы получиться, и тогда был бы очень хороший результат. К сожалению, не получилось. Что касается Логинова, то он столкнулся с акклиматизацией от пребывания в горах. Будем смотреть за его состоянием перед следующими гонками.



— Как оцените выступление молодых ребят – Поварницына и Латыпова?

— Поварницын справился с работой сегодня, с кругом заехав в топ-30. Финишный круг он прошёл очень сильно, это могу вам точно сказать. Только в начале круга он немного уступил Йоханнесу Бё, а потом шёл с ним секунда в секунду. Что касается Латыпова, то здесь исключительно моя ошибка. Изменились условия, солнце ушло, ветер на стрельбище изменился. Я не успел дать ему верные подсказки. Ему было тяжеловато на подходе, начал торопиться и допустил ошибки. Они оба едут в Америку, посмотрим, что они там покажут.

Кое-кто в сборной России по биатлону вообще выступает как поляк. А то и хуже Куча двоек и даже кол (но с плюсом) — иначе выступление России на пятом этапе КМ по биатлону оценить и не могли. Хоть одна пятёрка есть?

— В целом для вас ничего страшного не происходит?

— Да, мы провалили сегодня спринт. Лучшими были норвежцы и французы, они плотно в топ-10 и топ-20. Думаю, что в общем зачёте австрийцы нас либо обойдут, либо приблизятся. При нормальной стрельбе мы были бы гораздо выше, но это биатлон. Но говорить о том, что у нас спад, рано. Это был всего лишь один старт. Вы пишите, только не обостряйте, пожалуйста. Обо мне можете писать всё что угодно, только спортсменов не ругайте.



— В пасьюте придётся тоже рисковать на стрельбе, так как надо отыгрываться, не так ли?

— Трасса скоростная, все будут стрелять очень быстро. Возможно, у лидеров будут «залёты» на стрельбище. Так что ждём заездов издалека в лидеры.