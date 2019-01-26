Несколько миллиметров отделили российского биатлониста Александра Логинова от чуда. С 25-го места он почти завоевал медаль гонки Кубка мира!

Сборная России по биатлону снова удивляет. Это было просто здорово

ГОНКИ ДНЯ:

*** 15:30 мск. ОНЛАЙН женской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 17:30 мск. ОНЛАЙН мужской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

Обзор мужской гонки преследования смотрите здесь

Лучшие моменты женской гонки преследования здесь

ОНЛАЙН ДНЯ

19:05. На этом наш онлайн завершён. Завтра состоятся масс-старты, там и увидимся. Всего хорошего!

19:00. В итоге единственный промах на третьей стрельбе (буквально несколько миллиметров) не позволил нашему Александру Логинову совершить настоящее биатлонное чудо. В гонке преследования он стартовал с 25 места, а мог бы выиграть бронзовую медаль. Да, так всё и было!

18:55. «Финиш действительно получился классным и интригующим. Редко бывает, когда три француза бьются за одно место на подиуме. В самом конце я постарался уйти вперёд на подъёме, но Детьё удержался за мной, и мы зарубились. Думаю, что нас разделило менее 10 сантиметров», — поделился впечатлениями Кентен Фийон Майе.

18:50. «Я старался держаться за Йоханнесом во второй части гонки. Конечно, когда наши пути разошлись, мне стало гораздо тяжелее. Не на кого было равняться. Не думаю, что с ним можно бороться. Попасть на подиум всегда приятно. Единственное, мне просто повезло на последней стрельбе, когда один из выстрелов чудом закрыл мишень», — отметил Антонен Гигонна.

18:45. «На самом деле меня могут победить многие биатлонисты. Не чувствую себя непобедимым. Успешная стрельба на третьей стрельбе была ключом к успеху. После этого я старался создать себе комфортный отрыв, чтобы позволить допустить один промах. Именно так и получилось. Хочу ли я побить рекорд Фуркада по числу побед за сезон? Нет», — сказал на пресс-конференции Йоханнес Бё.

18:40. Александр Логинов едва не совершил чудо — Андрей Иванов подготовил отчёт о мужском пасьюте.

Он жив! Логинов едва не совершил чудо, Фуркад опять встал Лидер сборной России по биатлону чуть не выиграл медаль в безнадёжной ситуации. И сейчас он точно круче Фуркада.

18:35. Александр Логинов прокомментировал своё выступление в гонке преследования.

«Сегодня было легче, чем вчера. Лишний день нахождения в горах помог организму. Я доволен стрельбой, при таком ветром один промах — это, думаю, хороший результат. Промах был мой, на ветру немножко не удержал.

После спринта было тяжёлое состояние, вечером был опустошённый, а сегодня, в принципе, восстановился", — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

18:25. Дмитрий Губерниев встретил легендарного Норберта Штарке.

18:20. Йоханнес Бё общается после гонки.

18:15. Лучшим по скорости стал Йоханнес Бё, Александр Логинов — третий. Впечатляющая скорость и уверенная стрельба (19 из 20) позволили россиянину подняться с 26-го места на седьмое.

18:05. Пайффер на финише обошёл Логинова — Александр седьмой. Гараничев — 20-й, Малышко — 27-й, Поварницын — 35-й, Елисеев — 53-й.

18:04. Йоханнес Бё оформил золотой дубль в Антхольце! Гиггона стал вторым, Майе и Детьё рассудил фотофиниш — Кентен с бронзой! Мартен Фуркад — пятый.

17:58. Йоханнес Бё хоть и допустил промах на заключительном рубеже, но золото не упустит. Слишком большой запас у норвежца. Вторым идёт Гигонна. А вот за бронзу будут бороться французы — Мартен Фуркад, Фийон Майе и Детьё.

Александр Логинов чётко и быстро прошёл рубеж! Александр вышел на седьмую позицию.

17:51. Йоханнес Бё чисто прошёл третий рубеж, а преследователи настреляли по одному кругу. Комфортное преимущество у норвежца. Александр Логинов допустил один промах — девятое место у него.

17:45. Йоханнес Бё, Симон Эдер и Антонен Гигонна вместе ушли на дистанцию после второго рубежа.

Александр Логинов выбил 10 из 10 и переместился на десятое место! А Евгений Гараничев допустил промах на втором рубеже.

17:38. Йоханнес Бё хоть и допустил промах на первом рубеже, но продолжает лидировать. Гигонна, Эдер и Бьонтегор подтянулись к норвежцу. Логинов и Гараничев чисто прошли рубеж, Елисеев и Малышко — по кругу, Поварницын — два промаха.

На трибунах традиционно аншлаг.

17:30. Поехали! Первым стартовал Йоханнес Бё. За ходом гонки вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.

17:20. Йоханнес Бё готовится к гонке. Сможет ли норвежец одержать вторую победу подряд в Антхольце?

17:15. Мартен Фуркад предположил, что Йоханнес Бё может установить новый рекорд по количеству побед за сезон. Бё выиграл спринт и одержал 10-ю победу в сезоне. Предыдущий рекорд установил Фуркад, который побеждал 14 раз.

«Если Бё будет продолжать в том же духе, он точно побьёт мой рекорд. Я думал, что сам побью этот рекорд, но потом всё пошло не очень хорошо. Я постоянно поднимался на пьедестал в прошлом сезоне, но побед уже было меньше», — приводит слова Фуркада NRK.

17:00. Ровно через полчаса стартует мужской пасьют. Гонку откроет Йоханнес Бё. Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший 21-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (26-й), Александр Поварницын (30-й), Матвей Елисеев (39-й) и Дмитрий Малышко (52-й).

16:55. А Лизу Виттоцци вообще окружила толпа журналистов.

16:52. Доротея Вирер даёт интервью.

16:50. «Это мой первый подиум здесь в Италии. Конечно, я очень этому рада. Особенно здорово, что мы оказались на пьедестале вместе с Доротеей. Перед последней стрельбой я сильно нервничала и думала о том, что если отстреляю чисто, то выиграю гонку. Не думала о болельщиках и о шуме, который они создавали. Третья гонка в Антхольце будет тяжелой, но согревает мысль о том, что после неё будет большой перерыв», — сказала на пресс-конференции Лиза Виттоцци.

16:45. «Я чувствую себя комфортно в контактных гонках. Правда, после первой стрельбы я была в одиночестве. В спринте мне было очень тяжело, очень плохо, но я моментально восстановилась и сегодня была в отличной форме. На последнем круге я легко убежала от Лизы, это порадовало. В спринте я слишком сильно втопила, хорошо, что доктора были рядом. Им хватило 15 минут, чтобы привести меня в чувство. Я просто покаталась на снегу и восстановилась. Вот и весь секрет», — отметила Лаура Дальмайер.

16:40. «Я очень счастлива! В прошлом году я была тоже очень близка к победе, но тогда не получилось. Это первая победа в карьере в гонке преследования для меня. Хочу поблагодарить болельщиков, тренеров, которые мне очень помогли. У сборной Италии отличная команда, Лиза Витоцци тоже в порядке. Я рада, что итальянский биатлон находится в такой прекрасной форме.Здорово, что мы бежали вместе с Лизой, я знаю её слишком хорошо», — поделилась впечатлениями от победы Доротея Вирер.

16:30. Счастливая Лиза Тереза Хаузер после финиша. Она сегодня попала на цветочную церемонию.

16:20. Оперативный отчёт о женской гонке преследования от Андрея Иванова.

Избиение надежд. Как вообще можно верить в сборную России? И ведь россияне реально надеются на медаль своей биатлонистки… которая потом в гонке совершает 9 промахов. Что с нами не так?

16:15. Лучшей по скорости вновь стала Денизе Херрман. Екатерина Юрлова-Перхт попала в топ-15.

16:05. Ирина Старых (1+0+0+1) прикатила к финишу 13-й, Лариса Куклина (1+1+0+0) — 27-й, Екатерина Юрлова-Перхт (2+0+3+3) — 36-й, Светлана Миронова (4+2+2+1) — 43-й.

16:03. После финиша.

16:00. Убежала от всех соперниц Доротея Вирер и к восторгу публики победила на родной трассе. Лаура Дальмайер стала второй, Лиза Витоцци финишировала третьей.

15:55. Драматичная борьба за золото нас ждёт! Вирер после четвёртой стрельбы лидирует, а позади в семи секундах Витоцци и Дальмайер. Битва на дистанции выглядит непредсказуемо!

15:50. Сменился лидер! Дальмайер на первой «стойке» промахнулась, а потому вперёд вырвалась пара итальянок — Вирер и Витоцци. Старых поднялась на 11-е место, а Юрлова-Перхт, допустив три промаха, провалилась в глубину протокола.

15:45. После второго рубежа лидировать продолжает Дальмайер, за ней Хаузер, Вирер, Витоцци и Рёселанд. Старых — 15-я, Юрлова-Перхт — 16-я, но отставание — значительно больше минуты. Миронова на второй «лёжке» допустила ещё два промаха, один дополнительный штрафной круг пробежала Куклина.

15:38. Захлестнула гонка Миронову: на первом же рубеже — четыре промаха! У Старых и Куклиной — по одному штрафному кругу, у Юрловой-Перхт — два. Далеко россиянки от лидеров. На первом месте точно отстрелявшая Дальмайер, а за ней — австрийка Хаузер.

15:30. Дан старт гонке преследования! Первой на дистанцию умчалась Давидова из Чехии, но Светлана Миронова совсем рядом — в 14 секундах. Давай, Света, покажи им! Следить за борьбой россиянок в пасьюте вы, как и всегда, можете следить с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.

15:20. Всё готово к старту. У сборных Италии и Германии сегодня будет невероятная поддержка!

15:10. В Италии, кстати, чтят победы в зимних видах спорта. На стадионе в Антхольце висит большой плакат с фотографией лыжной сборной, завоевавшей золото на Олимпиаде-1994.

15:00. Женская гонка преследования стартует через 30 минут. Давидова стартует первой, но в четырёх секундах от неё четыре соперницы: Мякяряйнен, Рёйселанд и Дальмайер. Что касается россиянок, то Светлана Миронова стартует седьмой (14 секунд отставания), Ирина Старых — 12-й (29 секунд), Екатерина Юрлова-Перхт — 16-й (42 секунды), Лариса Куклина — 43-й (минута и 43 секунды). Ознакомиться с полным стартовым протоколом можно по этой ссылке.

14:50. Победительница спринта Маркета Давидова проходит проверку оружия и экипировки.

14:40. На трассе кипит работа по откатке лыж. Идеальное скольжение в Антхольце особенно важно. Тем более, что погода меняется, и солнце, похоже, окончательно вышло из-за облаков.

14:30. В первых гонках этапа в Антхольце сборная России по биатлону выступила не слишком удачно. Однако её рекомендовали не критиковать. Это пережитки советского прошлого или критиковать и правда не за что?

Сборную России по биатлону рекомендовано не критиковать. Что? В Советском Союзе это могло бы прокатить. В 21 веке – ни за что. Но проблема совсем в другом.

14:15. Итальянские болельщики вовсю развлекаются перед гонкой. Биатлон в миниатюре!

14:00. За полтора часа до старта первой гонки дня трибуны уже практически заполнены.

13:45. Тем временем отличные новости приходят из швейцарского города Ленцерхайд, где проходит очередной этап Кубка IBU. Россиянки в гонке преследования заняли четыре первых места! Отличились Кайшева, Сливко, Васнецова и Каплина. Браво, девушки! Тренерский штаб не может оставить этот успех без внимания.

Кайшева победила в гонке преследования на Кубке IBU в Ленцерхайде, Сливко — 2-я

13:30. У сувенирных палаток в любое время есть покупатели, несмотря на то, что в Антхольце не так-то просто найти болельщиков без атрибутики.

13:15. А чуть ниже, на стадионе — облака. Солнце тоже выглядывает, но не так ясно, как в четверг или пятницу.

13:00. Очередной день в Антхольце встречает поклонников биатлона отличной погодой. В горах солнечно, лёгкий мороз — всё, как полагается. И соревноваться, и болеть в таких условиях — одно удовольствие.

09:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. В Антхольце продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19. В третий соревновательный день состоятся сразу две гонки преследования: сначала женская, потом мужская. И слегка неожиданно, что у девушек шансов на высокие места значительно больше. Но мы будем переживать за всех россиян и надеяться, что им удастся здорово проявить себя в преследовании. «Чемпионат» начинает традиционный онлайн дня. Мы расскажем вам обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Ничего не пропустите!