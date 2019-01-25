Загитова проигрывает даже своей тени. Спасти чемпионку ещё реально?

Похоже, олимпийское золото неотвратимо тянет Алину на дно. Наверное, лучше бы его не было.

В фигурном катании разрыв в 2,12 балла перед произвольной программой – сущая ерунда. Однако для олимпийской чемпионки Алины Загитовой такое преимущество над Софьей Самодуровой выглядело чуть ли не гарантией победы на чемпионате Европы в Минске. Всё дело в том, что в короткой Софья показала лучший прокат в жизни и значительно превзошла свой самый высокий результат сезона. Алина же, напротив, допустила пару ошибок и недобрала до персонального рекорда сезона большие пяти баллов.

Запас прочности у Загитовой настолько огромен, что она даже с помарками может уверенно обыгрывать соперниц из Европы. Интрига в борьбе за золото ожила бы только в случае полного фиаско Алины. Сродни тому, что поразило мир фигурного катания на чемпионате России.

Загитовой было необходимо чисто откатать первую произвольную программу после Саранска.

Константинова выбирается из глубин

Разумеется, Алина Загитова и Софья Самодурова на правах лидеров попали в последнюю разминку. Там же по логике вещей должна была оказаться и третья представительница России Станислава Константинова. Но питерская фигуристка не справилась с ответственностью в короткой программе и осталась за пределами первой десятки. Поэтому на произвольную Стася выходила в начале предпоследней разминки и с очень скромными шансами на медаль.

Зрители к тому моменту уже не оставили на «Минск-Арене» свободных мест и рьяно поддерживали россиянку. Большинство из них специально приехали в соседнюю Беларусь, чтобы своими глазами увидеть выступления Константиновой, Самодуровой и, конечно, Загитовой.

Станислава откаталась искренне и проникновенно. В ней действительно легко было узнать Анну Каренину. В первой половине программы не было и проблем с техникой, но заключительные прыжки дались ей трудно. Двойной лутц вместо тройного и недокрут на флипе немного подпортили впечатление, а главное – отняли у Константиновой важнейшие баллы в борьбе за пьедестал. Но даже с ошибками Станислава уверенно поднялась на промежуточное первое место и сохраняла его вплоть до выступления Вивеки Линдфорс. 20-летняя финка свой уникальный шанс решила не упускать. Волнение дало о себе знать на риттбергере и сальхове, но запаса почти в 9 баллов с лихвой хватило, чтобы опередить Константинову и разбить мечты наших болельщиков о чисто российском пьедестале.

Загитова после провала: кнопочный телефон, запрет «Инстаграма», четверной прыжок Как сохранить олимпийскую чемпионку? Рецепт есть. И даже ломку из-за соцсетей можно пережить.

Самодурова приняла подарок Загитовой

Отобрать золото у России, иностранки, конечно, не могли. Не менее фантастическим казалось и поражение Загитовой, однако после проката олимпийской чемпионки интрига вернулась из небытия. Алина как будто вновь оказалась в Саранске. Ни болельщики, ни тренеры у бортика не могли понять, что происходит с главной фавориткой. Загитова упала с тройного тулупа в каскаде, затем не докрутила тройной лутц, вследствие чего коснулась льда рукой, а вдобавок сорвала коронный каскад, прицепив к тройному флипу лишь одиночный риттбергер. О каком-то ярком и целостном образе в такой ситуации говорить не приходится. По итогам произвольной программы Алина проиграла и Константиновой, и Линдфорс, но по сумме им не уступила.

Болельщиков провал Загитовой не особо волновал. Заранее заготовленные игрушки нужно было куда-то девать, так что лёд в несколько секунд плотно покрылся всевозможными зверями. И даже огромному медведю пришлось научиться летать. Тренера Тутберидзе в этот момент происходящее словно и не расстраивало. По крайней мере сил для улыбок зрителям и даже личных контактов у нее хватало.

А вот выступавшая следом Софья Самодурова при хорошем чистом прокате наверняка бы оказалась выше. 16-летняя ученица Алексея Мишина, завоевавшая по ходу сезона звание одной из самых стабильных фигуристок мира, получила настоящий подарок судьбы. Софья прекрасно понимала, что стоит на кону, и наверняка нервничала. Но ни на секунду не показала волнения и в очередной раз блестяще откатала пусть не самую сложную, зато яркую и зажигательную программу.

Легко не получится? У Загитовой всё-таки есть соперница на чемпионате Европы Самодурова бросила вызов Загитовой на чемпионате Европы в Минске. Константинова разбила мечты о российском пьедестале.

Загитова снова проиграла важный старт

То, что ещё вчера казалось нереальным, стало явью. Россиянка Софья Самодурова – чемпионка Европы.

Алина Загитова вновь не смогла одержать победу на крупном старте. После Олимпиады прошли чемпионаты мира и Европы, финал Гран-при, чемпионат России – и везде Алина была слабее хотя бы одной соперницы.

Олимпийское золото оказалось для неё непосильной ношей. Сейчас она проиграла бы даже своей тени образца сезона 2017/18. И, конечно, сравнивать Загитову и Медведеву теперь совсем уж смешно: ничего даже примерно похожего на двухлетнюю гегемонию Медведевой Алина показать не может. Во что бы поклонникам Загитовой не хотелось верить.

Пока Алина Загитова — фигуристка одного сезона. В котором, к тому же, действующая на тот момент королева фигурного катания получила травму. Никакой другой оценки Загитова не заслуживает. И лишь победа на чемпионате мира в марте может что-то изменить.