Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Фигурное катание, ЧЕ-2019 в Минске: Загитова проиграла золото Самодуровой

Алина Загитова
Алексей Адамов
Фото: РИА Новости
Загитова проигрывает даже своей тени. Спасти чемпионку ещё реально?
Похоже, олимпийское золото неотвратимо тянет Алину на дно. Наверное, лучше бы его не было.
Другие / Фигурное катание

В фигурном катании разрыв в 2,12 балла перед произвольной программой – сущая ерунда. Однако для олимпийской чемпионки Алины Загитовой такое преимущество над Софьей Самодуровой выглядело чуть ли не гарантией победы на чемпионате Европы в Минске. Всё дело в том, что в короткой Софья показала лучший прокат в жизни и значительно превзошла свой самый высокий результат сезона. Алина же, напротив, допустила пару ошибок и недобрала до персонального рекорда сезона большие пяти баллов.

Запас прочности у Загитовой настолько огромен, что она даже с помарками может уверенно обыгрывать соперниц из Европы. Интрига в борьбе за золото ожила бы только в случае полного фиаско Алины. Сродни тому, что поразило мир фигурного катания на чемпионате России.

Загитовой было необходимо чисто откатать первую произвольную программу после Саранска.

Фигурное катание. ЧЕ-2019. Женщины. Произвольная программа
25 января 2019 года, пятница. 18:00 МСК
1
Софья Самодурова
Россия
213.84
2
Алина Загитова
Россия
198.34
3
Вивека Линдфорс
Финляндия
194.40

Константинова выбирается из глубин

Разумеется, Алина Загитова и Софья Самодурова на правах лидеров попали в последнюю разминку. Там же по логике вещей должна была оказаться и третья представительница России Станислава Константинова. Но питерская фигуристка не справилась с ответственностью в короткой программе и осталась за пределами первой десятки. Поэтому на произвольную Стася выходила в начале предпоследней разминки и с очень скромными шансами на медаль.

Зрители к тому моменту уже не оставили на «Минск-Арене» свободных мест и рьяно поддерживали россиянку. Большинство из них специально приехали в соседнюю Беларусь, чтобы своими глазами увидеть выступления Константиновой, Самодуровой и, конечно, Загитовой.

Станислава откаталась искренне и проникновенно. В ней действительно легко было узнать Анну Каренину. В первой половине программы не было и проблем с техникой, но заключительные прыжки дались ей трудно. Двойной лутц вместо тройного и недокрут на флипе немного подпортили впечатление, а главное – отняли у Константиновой важнейшие баллы в борьбе за пьедестал. Но даже с ошибками Станислава уверенно поднялась на промежуточное первое место и сохраняла его вплоть до выступления Вивеки Линдфорс. 20-летняя финка свой уникальный шанс решила не упускать. Волнение дало о себе знать на риттбергере и сальхове, но запаса почти в 9 баллов с лихвой хватило, чтобы опередить Константинову и разбить мечты наших болельщиков о чисто российском пьедестале.

Загитова после провала: кнопочный телефон, запрет «Инстаграма», четверной прыжок
Как сохранить олимпийскую чемпионку? Рецепт есть. И даже ломку из-за соцсетей можно пережить.

Самодурова приняла подарок Загитовой

Отобрать золото у России, иностранки, конечно, не могли. Не менее фантастическим казалось и поражение Загитовой, однако после проката олимпийской чемпионки интрига вернулась из небытия. Алина как будто вновь оказалась в Саранске. Ни болельщики, ни тренеры у бортика не могли понять, что происходит с главной фавориткой. Загитова упала с тройного тулупа в каскаде, затем не докрутила тройной лутц, вследствие чего коснулась льда рукой, а вдобавок сорвала коронный каскад, прицепив к тройному флипу лишь одиночный риттбергер. О каком-то ярком и целостном образе в такой ситуации говорить не приходится. По итогам произвольной программы Алина проиграла и Константиновой, и Линдфорс, но по сумме им не уступила.

Болельщиков провал Загитовой не особо волновал. Заранее заготовленные игрушки нужно было куда-то девать, так что лёд в несколько секунд плотно покрылся всевозможными зверями. И даже огромному медведю пришлось научиться летать. Тренера Тутберидзе в этот момент происходящее словно и не расстраивало. По крайней мере сил для улыбок зрителям и даже личных контактов у нее хватало.

А вот выступавшая следом Софья Самодурова при хорошем чистом прокате наверняка бы оказалась выше. 16-летняя ученица Алексея Мишина, завоевавшая по ходу сезона звание одной из самых стабильных фигуристок мира, получила настоящий подарок судьбы. Софья прекрасно понимала, что стоит на кону, и наверняка нервничала. Но ни на секунду не показала волнения и в очередной раз блестяще откатала пусть не самую сложную, зато яркую и зажигательную программу.

Легко не получится? У Загитовой всё-таки есть соперница на чемпионате Европы
Самодурова бросила вызов Загитовой на чемпионате Европы в Минске. Константинова разбила мечты о российском пьедестале.

Загитова снова проиграла важный старт

То, что ещё вчера казалось нереальным, стало явью. Россиянка Софья Самодурова – чемпионка Европы.

Алина Загитова вновь не смогла одержать победу на крупном старте. После Олимпиады прошли чемпионаты мира и Европы, финал Гран-при, чемпионат России – и везде Алина была слабее хотя бы одной соперницы.

Олимпийское золото оказалось для неё непосильной ношей. Сейчас она проиграла бы даже своей тени образца сезона 2017/18. И, конечно, сравнивать Загитову и Медведеву теперь совсем уж смешно: ничего даже примерно похожего на двухлетнюю гегемонию Медведевой Алина показать не может. Во что бы поклонникам Загитовой не хотелось верить.

Пока Алина Загитова — фигуристка одного сезона. В котором, к тому же, действующая на тот момент королева фигурного катания получила травму. Никакой другой оценки Загитова не заслуживает. И лишь победа на чемпионате мира в марте может что-то изменить.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент