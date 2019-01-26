Без чувств. Просто идеальная робототехника Загитовой и Самодуровой

На пресс-конференции после женской программы чемпионата Европы в Минске разница в поведении Софьи Самодуровой и Алины Загитовой была в одном: триумфатор чатился в мобильном, а неудачник, лишенный смартфона, дисциплинированно изучал печатную статистику. С лёгкой улыбкой.

На вопросы 16-летние девушки отвечали одинаково, будто не чувствуя важности событий, происходящих с ними. И всем одинаково сильно хотели сказать «спасибо».

Загитова проигрывает даже своей тени. Спасти чемпионку ещё реально? Похоже, олимпийское золото неотвратимо тянет Алину на дно. Наверное, лучше бы его не было.

— Довольна результатом чемпионата Европы, — с улыбкой поделилась чемпионка, проводящая первый взрослый сезон в карьере и отобравшаяся на конкретный турнир с шестого места чемпионата России. – Просто хочу сказать всем «спасибо».



— Хочу сказать «спасибо» моим болельщикам и аудитории за поддержку, — тем же тоном, очень легко, повторила Загитова. — Она очень помогает мне. Но хочу извиниться перед ними за свой не очень удачный прокат.

— Софья, когда вы выходили на лед, — добавлял патетики пожилой иностранный журналист, — то казалось, что были на седьмом небе от счастья, и у нас присутствовала уверенность, что вы не ошибетесь. А что чувствовали вы сами?

— Я настраивалась на чистый прокат, — монотонно сказала Софья. — Надеялось, что ничего такого плохого не произойдет. Сейчас я очень рада, что получила золотую медаль.

— А вам, Алина, сегодняшний день хочется как можно скорее забыть?

— То, что я заняла место в тройке и даже стала второй – это хорошо, — по-детски отвлекалась, настраивая микрофон, Загитова. Будто это и не она завалила вторую произвольную подряд. — Могла ведь и вообще остаться ни с чем. Но, конечно, хотелось выступить себя лучше.



— Софья, — продолжался поиск эмоций. – На Гран-при вы были второй и третьей. Как готовились к сегодняшнему триумфу?

— Если я каким-то образом выиграла один из этапов Гран-При, наверное, было бы тяжелее собраться дальше. А так мы провели хорошую работу после чемпионата России. Значит, так должно было быть.

— Алина, что вам сказал тренер Этери Тутберидзе?

— Мы сразу начали разбирать ошибки. Этери Георгиевна сказала слова поддержки, мы будем дальше работать.



— А как же теперь вы планируете отдыхать? – так звучал последний вопрос для Самодуровой.

— Пару денечков отдохну, пойду в школу и буду стремиться к лучшему, — ответила чемпионка Европы, ставшая, что важнее, лучшей на сегодня фигуристкой России.

После этого вопросы типа «как удалось справиться с волнением» вовсе отпали. Показалось, что переживаний вообще не было.



Не продемонстрировала драмы и Загитова.



— А я вот буду тренироваться, — сказала она.



— Вы ведь уже пробовали четверные прыжки? – с дрожью произносил журналист, специально приехавший из Японии.

— Ну да, я пробовала четверные — риттбергер, флип. Но пока что для меня главная цель – прокатать свои программы чисто. Сегодня я свой самый главный соперник.



Софья и Алина могли отвечать про чистые прокаты еще долго. Эти чужие слова были заучены так же хорошо, как и программы – в этом плане у России действительно лучшая робототехника в мире.



— Может, вам просто немного мешает японская собака? – все тот же японец перешел на правильную сторону и наконец-то получил отдачу.

— Да что вы?! – повысила голос и заискрилась Загитова. – Как собаки могут мешать?! Наоборот, мои животные мне наоборот помогают, психологически и морально разгружают, я с ними планирую и в Японию на чемпионат мира приехать.

— А мишки? Что вы сделали с огромными мишками, которые падали на лед?

— Конечно, заберу их домой. Места уже мало совсем, но ради них мы как-то подвинемся.



И в этот момент за психологическое состояние и Алины, и Софьи вдруг стало очень и очень спокойно. Настоящий слом там и впрямь еще очень далеко.