Россия будет бороться за медали чемпионата мира по биатлону. Это несложно

Есть всего два фактора, и они простые. Самый опытный биатлонист сборной России не стал их скрывать.

Дмитрий Малышко провёл отличную гонку преследования, переместившись на 25 позиций вперёд. По чистому времени пасьюта россиянин стал 12-м, а ходом проиграл всего 40 с небольшим секунд. В интервью «Чемпионату» Малышко объяснил, как ему это удалось, а также раскрыл секрет успешного выступления на чемпионате мира.

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— Дмитрий, сегодня вы провели совершенно другую гонку по сравнению с тем, что было вчера. Что изменилось за один день?

— Силы нигде не искал. Когда выходил на спринт, понимал, что здесь очень серьёзная высота. Я её всегда тяжело переносил. Сегодня уже прошла акклиматизация, я привык к высоте. Очевидно, спринтерская гонка получилась крайне неудачной. Дело было даже не в результате, а во внутреннем ощущении. Бежать было просто невозможно. Сегодня я спокойно вышел на гонку и практически не чувствовал какого-то предела и получал удовольствие. Я смог поработать на дистанции и собрался не на все, но на большинство рубежей.

— О проблемах с акклиматизацией говорил и Саша Логинов, который вчера чувствовал себя плохо, а сегодня сумел резко прибавить. С учётом того, что раньше в Антхольц приехать нельзя, как можно избежать таких проблем?

— Мы приезжаем сюда каждый год, и каждый год мы ищем какие-то пути решения. Пробуем жить и выше, и ниже от стадиона. И на средней высоте. Только вот особенности организма у каждого индивидуальны. Кто-то раньше переносит акклиматизацию, кто-то её вообще не замечает, кого-то она позже накрывает. Хорошо, что сегодня у многих наших ребят получилась неплохая гонка. Внутренние ощущение гораздо приятнее вчерашних.

— Если говорить о ветре, то он сильнее гулял ближе к последним коврикам?

— Это не совсем так. Сегодня был очень рваный порывистый ветер со всех сторон. Я стрелял и в конце стрельбища, и в начале. Тем не менее, когда на первой стойке встал на третью установку, столкнулся с неприятным ветром. Не мог стрелять, выжидал, не хотел торопиться, но всё равно допустил два досадных промаха. Тут уже было дело везения. Кто-то попал в порыв, кто-то успел проскочить.

Малышко: я готов поехать домой, устал от бесконечных отборов У Дмитрия Малышко накипело. Российский биатлонист после пасьюта в Нове-Место признался, что не готов ехать на «Ижевскую винтовку».

— 40 с небольшим секунд отставания от Йоханнеса Бё ходом – это то, что нужно?

— Не скажу, что это то, что нужно. Но при таком ходе и чистой стрельбе уже можно рассчитывать хотя бы на какую-то борьбу.

— Какой у вас план дальнейшей подготовки?

— После этапа мы отправляемся в Риднау. Несмотря на сегодняшнюю неплохую гонку по ходу, мы решили, что мне не стоит ехать в Северную Америку, потому что очень много моментов, которые нужно решить именно на тренировках. В этом плане предпочтительнее поехать на сбор и убрать все недочёты, поработать на высоте и уже спуститься вниз к чемпионату Европы.



— Вчера главный тренер сборной Анатолий Хованцев сказал, чтобы ругали его, но не трогали спортсменов. Чувствуете эту поддержку?

— Конечно, он не первый год работает со сборными и знает, когда бывают тяжёлые ситуации для спортсменов и когда всё сваливается в один ком. Мы благодарны тренерам за это. В любом случае мы одна команда, и только вместе мы можем прийти к хорошему результату.

«Пишите обо мне что угодно!» Что случилось с тренером сборной России? Почему он готов слушать о себе всё подряд, лишь бы не трогали его спортсменов? Такое в сборной России по биатлону вообще было?!

— По большому счёту, осталось провести треть сезона. В чём секрет успеха для успешного выступления на этом отрезке?

— Он очень простой. Если взять аналитику, то можно увидеть, что у команды общий залёт по ходу составляет практически минуту. Надо обязательно любой ценой хотя бы половину этого времени убрать. Это первый фактор. Второй – работа над стрельбой. Если это получится, то Россия будет бороться за медали на чемпионате мира.