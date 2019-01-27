У нас снова нет медалей, нет цветов и почти нет надежд. А ведь мы уже поверили в чудо и Россию. Почему именно сейчас всё стало так плохо?

Это всё? Российский биатлон стремительно опускается на свое место

ГОНКИ ДНЯ:

*** 14:45 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 17:30 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

Лучшие моменты мужского масс-старта

Обзор женской гонки с общего старта

ОНЛАЙН ДНЯ

19:00. Завершён этап в Антхольце. Российская команда выступила неудачно, не сумев завоевать медали. Впереди небольшая пауза, а затем нас ждут этапы в Северной Америке. На этом наш онлайн завершён. Всего хорошего!

18:50. Сегодня 45 лет исполнилось Уле-Эйнару Бьорндалену. Легендарный норвежец принимает поздравления от Дмитрия Губерниева и компании.

18:40. Йоханнес Бё вне конкуренции в общем зачёте. Мартен Фуркад обошёл Александра Логинова и переместился на второе место. Более подробно таблицу можно посмотреть здесь.

18:30. Йоханнес Бё традиционно стал лучшим по скорости. Евгений Гараничев — десятый, Александр Логинов — 17-й, Матвей Елисеев — 29-й.

18:20. Новое поражение Логинова стало роковым. Михаил Чесалин — о мужском масс-старте.

И всё-таки Фуркад! Новое поражение Логинова стало роковым Александр Логинов провёл ещё одну неудачную гонку. И на сей раз Мартен Фуркад опередил россиянина в общем зачёте Кубка мира.

18:10. Евгений Гараничев (0+0+1+1) стал седьмым, Александр Логинов (1+0+2+1) — 20-м, Матвей Елисеев (4+0+0+1) — 29-м.

18:05. Фийон Майе выиграл масс-старт! Йоханнес Бё прикатил к финишу вторым, Арнд Пайффер — третьим.

17:59. Фийон Майе чисто прошёл заключительный рубеж и побежал за золотом! Был шанс на подиум у Гараничева, но он ошибся последним выстрелом. Пайффер и Йоханнес Бё разыграют второе-третье место, а у Мартена Фуркада, похоже, опять будет «деревяшка».

17:52. Фийон Майе поразил все мишени на третьем рубеже и вырвался в лидеры! Йоханнес Бё, Мартен Фуркад и Евгений Гараничев допустили по одному промаху и идут в группе преследователей. Александр Логинов неудачно прошёл огневой рубеж, допустив два промаха.

17:44. Евгений Гараничев чисто прошёл второй рубеж и вышел на четвёртое место, +6 секунд от лидирующего Гигонна. Александр Логинов тоже поразил все мишени, он переместился на 15-ю позицию

17:38. Йоханнес Бё, Мартен Фуркад и Симон Эдер вырвались в лидеры после первого рубежа. Гараничев с чистой стрельбой идёт 14-м. Александр Логинов ушёл на круг. У Елисеева настоящий провал — четыре промаха.

17:30. Поехали, гонка началась! За её ходом вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.

17:20. Возле стадиона можно встретить креативных болельщиков.

17:10. Проверка оружия перед мужским масс-стартом, биатлонисты встают в небольшую очередь.

17:00. С трибун открываются красивые пейзажи.

16:50. Матвей Елисеев получает указания от Анатолия Хованцева.

16:40. Себастиан Самуэльссон восстановился после кишечной инфекции и рвется в бой.

16:30. Ровно через час начнётся мужской масс-старт. За сборную России побегут Александр Логинов (№2), Евгений Гараничев (№16) и Матвей Елисеев (№22). С полным составом участников вы можете ознакомиться здесь.

16:20. Болельщики сборной Норвегии разогреваются перед гонкой.

16:10. "Я болела в этом сезоне, но сейчас сумела восстановиться и теперь у меня всё в порядке. У меня не было никакой стратегии на эту гонку. Особенно на последнем круге я просто старалась бежать на полную, но с этой чешкой ничего не могла поделать. Пресса всегда нагнетает из-за плохих результатов, но мы знаем, на что способны", — отметила Ванесса Хинц.

16:05. «Я не очень хороший стрелок, так что я довольна тем, что сделала всего один промах сегодня. Должна сказать большое спасибо моим лыжам. Именно они сделали большую часть работы за меня, в остальном всё было прекрасно. Надеюсь, что буду и дальше прогрессировать», — поделилась впечатлениями Маркета Давидова.

16:00. «Это замечательный день для меня. На первом круге мне было очень тяжело, меня буквально затирали повсюду, толкали и пинали разные биатлонистки. Я решила откатиться назад и спокойно добраться до стрельбы. Потом все начало складываться хорошо, как это часто бывает со мной. Каждый старт уникален в биатлоне. Мне повезло провести три хороших гонки в Италии», — сказала на пресс-конференции Лаура Дальмайер.

15:50. Женской сборной России есть за что сказать «спасибо», Андрей Иванов подготовил отчёт о прошедшем масс-старте.

Спасибо просто за интригу. За что надо благодарить сборную России Новый провал, новая гонка вдалеке от высоких мест. Но сказать «спасибо» женской сборной России по биатлону есть за что.

15:40. Светлана Миронова по скорости была лучшей среди россиянок, но с четырьмя штрафными кругами сложно претендовать на высокие места.

15:30. Россиянки сегодня выступили неудачно — помешала неточная стрельба. Светлана Миронова — 18-я (4) +1.34,1; Екатерина Юрлова-Перхт — 19-я (4) +1.48,9; Ирина Старых — 22-я (1) +2.07,0.

15:25. Лаура Дальмайер под овации болельщиков пересекла финишную черту первой. А Хинц в борьбе за серебро всё-таки уступила чешке Давидовой. Четвёртой стала Эберг, пятой — Вирер.

15:15. Сегодня в Антхольце триумф немецкого биатлона. Дальмайер и Хинц на четвёртом огневом рубеже стреляли чисто и поделят золото и серебро. В схватку за медаль может вмешаться и чешская биатлонистка Давидова. Россиянки будут бороться за попадание хотя бы в топ-20.

15:08. Эх, увлеклась Юрлова-Перхт погоней — допустила две ошибки на первой «стойке»! Два промаха и у Мироновой. Сразу отброшены россиянки — даже в топ-15 после штрафных кругов не попадают. А лидирующую группу теперь составляют немки Дальмайер и Хинц, а также Кривко из Беларуси.

15:00. Екатерина Юрлова-Перхт снова стреляет на ноль, и она уже в тройке! Совсем рядом лидеры — Бреза и Мякяряйнен. Подтянулась и Светлана Миронова — она на 16-м месте в 30 секундах от француженки.

14:55. Юрлова-Перхт стала единственной россиянкой, не допустившей промахов на первой «лёжке». Она на восьмом месте, в плотной лидирующей группе, в 10 секундах от лидирующей француженки Жюстин Бреза.

14:45. Стартовала гонка! 30 лучших биатлонисток мира одновременно сорвались с места! Яркая контактная борьба в биатлоне на переполненной арене в Южном Тироле — что может быть интереснее? Следить за главными событиями гонки вы можете с помощью нашей традиционной текстовой онлайн-трансляции.

14:35. Так выглядят кабины комментаторов в Антхольце. Если присмотреться, то нетрудно найти окошко, из которого будет смотреть на трассу Дмитрий Губерниев.

14:25. А Вольфганг Пихлер разгуливает по тренерской бирже с бутылкой водки! Но нет, это не новый скандал в мире биатлона, а просто подарок тренера сборной России Леонида Гурьева коллеге по ремеслу.

14:15. До старта гонки осталось полчаса, поэтому напомним, что Россию в женском масс-старте сегодня представляют три спортсменки: Ирина Старых (№13), Екатерина Юрлова-Перхт (№17) и Светлана Миронова (№29), сумевшая отобраться в воскресную гонку по итогам результатов в спринте и преследовании. Полный стартовый протокол вы можете найти по этой ссылке.

14:05. Специалисты изучают винтовку Тириль Экхофф перед стартом — соответствует ли она всем правилам.

13:55. Екатерина Юрлова-Перхт идёт на обязательную проверку оружия, после чего сможет выйти на трассу для разминки и пристрелки.

13:45. С шестого этапа Кубка IBU, который проходит в Швейцарии, вновь приходят приятные новости: российская пара Сергей Корастылёв — Ульяна Кайшева выиграла сингл-микст. Причём выиграла играючи: отрыв от финишировавших вторыми немцев составил более минуты!

Корастылёв и Кайшева выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU

13:30. Зрители в Антхольце традиционно рано заполняют трибуны, а развлекают их музыкальные группы.

13:15. Норвежские болельщики уже готовы к гонкам! В женском масс-старте отличные шансы на победу имеет их любимица Марте Рёйселанд.

13:00. Сегодня погода в Антхольце изменилась: в отличие от трёх предыдущих гоночных дней сегодня в горах пасмурно и тепло.

12:45. К слову о работе сервисёров. Выбор у них действительно непростой. Все пары нужно подготовить, откатать и выбрать лучший вариант, чтобы спортсмен был на трассе максимально быстрым.

12:30. В сервис-грузовике сборной России с раннего утра кипит работа. Правильно подготовить лыжи в условиях итальнской погоды — задача трудная, но для наших профессионалов выполнимая.

12:15. Дмитрий Малышко рассказал, что нужно сделать, чтобы завоевать медали чемпионата мира. Осталось малое — воплотить его слова в жизнь.

Россия будет бороться за медали чемпионата мира по биатлону. Это несложно Есть всего два фактора, и они простые. Самый опытный биатлонист сборной России не стал их скрывать.

12:00. Коридоры технических помещений на трассе в Антхольце пока практически пусты. Но уже в ближайшее время здесь будет не протолкнуться. Этот проход — для спортсменов на трассу.

08:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19 в Антхольце подходит к своему завершению. Сборная России в Италии своих поклонников пока не слишком радовала, но, может быть, гонки с общего старта в воскресенье принесут зрителям массу положительных эмоций. Переживать есть за кого — в каждом масс-старте Россию представляют по три человека, готовых бороться за медаль. «Чемпионат» начинает традиционный онлайн дня. Мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Ничего не пропустите!