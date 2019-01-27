Новый провал, новая гонка вдалеке от высоких мест. Но сказать «спасибо» женской сборной России по биатлону есть за что.

Спасибо просто за интригу. За что надо благодарить сборную России

Стреляй точно, Света!

Давай, Света. Ну дай, пожалуйста. Надо, надо!



Так же всё хорошо начиналось – самая быстрая биатлонистка сборной России Светлана Миронова клятвенно обещала наладить стрельбу и вроде бы сдержала слово: два ноля в спринте и вот она — реальная борьба за медали. И потом жуть в гонке преследования – девять промахов.

И вот теперь масс-старт, в котором очень хотелось увидеть хорошую стрельбу Мироновой. Чтобы поверить – она действительно прибавляет, а наш тренерский штаб реально может научить стрелять хорошую лыжницу. И бог с ним, с местом – стреляй точно, Света!

«Пишите обо мне что угодно!» Что случилось с тренером сборной России? Почему он готов слушать о себе всё подряд, лишь бы не трогали его спортсменов? Такое в сборной России по биатлону вообще было?!

Лишь только Юрлова

Ну и Катя с Ирой, конечно, тоже. В женский масс-старт шестого этапа Кубка мира у нас отобрались три биатлонистки, шансы на успешное выступление были у всех одинаковые. Невысокие, конечно, но одинаковые. Но зато можно было ничего не ждать и ничему не расстраиваться.



Но нет, на первом рубеже Мироновой не удалось обойтись без промаха, как и Старых. Обе получили по одному штрафному кругу, и только Юрлова уверено расправилась со своими мишенями. Екатерина покинула рубеж спустя 10 секунд после лидера – француженки Браза. Россиянка шла восьмой.

Целое третье место

Шесть спортсменок – Вирер, Браза, Витоцци, Херманн, Мякяряйнен и Давидова – организовали группу лидеров. Юрлова была всё в тех же десяти секундах, Миронова уступала 35. А Старых «погибла» уже на втором круге и отставала катастрофически.

Второй рубеж. И браво, Катя! Браво, Света! Обе стреляли точно, причём Юрлова уже была третьей и уступала только Браза и Мякяряйнен, правда, тут же были Давидова и Фиалкова, причём у последней имелся промах.

Спасибо за интригу

В такой компании россиянке было очень тяжело, но Юрлова держалась и никуда не отпустила группу лидеров. Миронова, тем временем, сократила своё отставание до 24 секунд. Фактически, цена одного промаха.

На «стойке» мазали все, но Юрлова, к сожалению, сделала два промаха. Такая стрельба давала шанс Мироновой, но и она отправилась на два штрафных круга. Можно было сказать россиянкам «спасибо» за то, что поддерживали интригу аж до третьего огневого рубежа и досматривать гонку без малейших переживаний за Россию-матушку.

Возрождённая из «больных и мёртвых»

После четвёртой стрельбы побеждать отправились две немки – Дальмайер и Хинц. У них имелось 10 секунд преимущества над Давидовой и 20 – над Вирер. Юрлова смазала ещё два выстрела, зато Миронова ограничилась одним. Четыре промаха за гонку с четырьмя рубежами – это не девять. Но все равно слишком много. Так неужели тот «чистый» спринт оказался случайностью?



Дальмайер, тем временем, без единой проблемы убежала от Хинц и легко выиграла гонку. Лаура – главный специалист всея биатлона по возрождению из больных и «мёртвых», никакие ее внезапные восстановления за 15 минут уже давно не вызывают удивления. Уникальный организм – других объяснений, конечно же, быть не может. Хинц устала и пропустила Давидову на второе место.

Россиянки – мимо топ-15. Старых с одним промахом проиграла Кузьминой, у которой было шесть штрафных кругов, и минуту уступила норвежке Экхофф, имевшей пять неточных выстрелов.



Спасибо просто за интригу.