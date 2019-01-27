Спасибо просто за интригу. За что надо благодарить сборную России

Стреляй точно, Света!
Давай, Света. Ну дай, пожалуйста. Надо, надо!
Так же всё хорошо начиналось – самая быстрая биатлонистка сборной России Светлана Миронова клятвенно обещала наладить стрельбу и вроде бы сдержала слово: два ноля в спринте и вот она — реальная борьба за медали. И потом жуть в гонке преследования – девять промахов.
И вот теперь масс-старт, в котором очень хотелось увидеть хорошую стрельбу Мироновой. Чтобы поверить – она действительно прибавляет, а наш тренерский штаб реально может научить стрелять хорошую лыжницу. И бог с ним, с местом – стреляй точно, Света!
Лишь только Юрлова
Ну и Катя с Ирой, конечно, тоже. В женский масс-старт шестого этапа Кубка мира у нас отобрались три биатлонистки, шансы на успешное выступление были у всех одинаковые. Невысокие, конечно, но одинаковые. Но зато можно было ничего не ждать и ничему не расстраиваться.
Но нет, на первом рубеже Мироновой не удалось обойтись без промаха, как и Старых. Обе получили по одному штрафному кругу, и только Юрлова уверено расправилась со своими мишенями. Екатерина покинула рубеж спустя 10 секунд после лидера – француженки Браза. Россиянка шла восьмой.
Целое третье место
Шесть спортсменок – Вирер, Браза, Витоцци, Херманн, Мякяряйнен и Давидова – организовали группу лидеров. Юрлова была всё в тех же десяти секундах, Миронова уступала 35. А Старых «погибла» уже на втором круге и отставала катастрофически.
Второй рубеж. И браво, Катя! Браво, Света! Обе стреляли точно, причём Юрлова уже была третьей и уступала только Браза и Мякяряйнен, правда, тут же были Давидова и Фиалкова, причём у последней имелся промах.
Спасибо за интригу
В такой компании россиянке было очень тяжело, но Юрлова держалась и никуда не отпустила группу лидеров. Миронова, тем временем, сократила своё отставание до 24 секунд. Фактически, цена одного промаха.
На «стойке» мазали все, но Юрлова, к сожалению, сделала два промаха. Такая стрельба давала шанс Мироновой, но и она отправилась на два штрафных круга. Можно было сказать россиянкам «спасибо» за то, что поддерживали интригу аж до третьего огневого рубежа и досматривать гонку без малейших переживаний за Россию-матушку.
Возрождённая из «больных и мёртвых»
После четвёртой стрельбы побеждать отправились две немки – Дальмайер и Хинц. У них имелось 10 секунд преимущества над Давидовой и 20 – над Вирер. Юрлова смазала ещё два выстрела, зато Миронова ограничилась одним. Четыре промаха за гонку с четырьмя рубежами – это не девять. Но все равно слишком много. Так неужели тот «чистый» спринт оказался случайностью?
Дальмайер, тем временем, без единой проблемы убежала от Хинц и легко выиграла гонку. Лаура – главный специалист всея биатлона по возрождению из больных и «мёртвых», никакие ее внезапные восстановления за 15 минут уже давно не вызывают удивления. Уникальный организм – других объяснений, конечно же, быть не может. Хинц устала и пропустила Давидову на второе место.
Россиянки – мимо топ-15. Старых с одним промахом проиграла Кузьминой, у которой было шесть штрафных кругов, и минуту уступила норвежке Экхофф, имевшей пять неточных выстрелов.
Спасибо просто за интригу.