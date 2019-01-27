«Женя просто прекрасна, но нельзя всегда побеждать». Тренер Медведевой – гений

О фигуристе Брайане Орсере вам скажет его победа на чемпионате мира и два серебряных поражения на Олимпиадах.

«Победи я тогда, возможно, никогда не стал бы тренером», — любит повторять Орсер. Он и правда уступил Брайану Бойтано в одном из ярчайших противостояний прошлого века.



О тренере Брайане Орсере скажут фамилии его великих учеников.



Среди них — лучший фигурист современности Юдзуру Ханю, взявший два одиночных золота на Олимпиадах и чемпионатах мира. За четыре года работы с Орсером Ким Ён А выиграла первенство планеты и Игры в Ванкувере. Поучаствовал Брайан и в канадском золоте — Габриэль Дэйлман победила в командных соревнованиях в Пхёнчхане-2018.

Отдельных слов заслуживает Хавьер Фернандес – парень из нефигурной страны Испании доехал до двух побед на чемпионатах мира и олимпийской бронзы. Именно испанец стал триумфатором только что завершившегося чемпионата Европы в Минске, победив в седьмой раз подряд и догнав по количеству континентальных титулов Евгения Плющенко. И в 29 лет гордо завершил карьеру.

— Я точно не вернусь к соревнованиям. Мне удалось достичь того, о чём и не приходилось мечтать. Миссия выполнена, но мы не прощаемся — пришло время выступать с собственными шоу, тренировать и получать удовольствие от другой жизни, — спокойно говорил Хавьер, пока Орсер обнимал его родителей, сестру и девушку.



Тренеру было чем гордиться, ведь он не просто помог выиграть титулы, но и выпустил «в мир» успешного и состоявшегося человека.



— С Женей я тоже мечтаю пройти длинный путь, — говорит Брайан. – У неё есть всё, чтобы провести триумфальную и продолжительную карьеру в спорте.

Брайан Орсер Фото: РИА Новости

«Провалы возможны. И Медведева должна это понять»

Со стороны первый год сотрудничества Медведевой и Орсера сложно назвать успешным. Россиянка не блистала на этапах Гран-при, завалила короткую программу на национальном чемпионате и не отобралась на Евро-2019. В среде фигурного катания даже появились сомнения, а не скажется ли любая новая неудача не только на психике привыкшей побеждать спортсменки, но и на самой работе с Орсером.

Медведева угробила сезон. Удастся ли спасти карьеру? Евгения провалила короткую программу на чемпионате России. И будет смотреть чемпионат Европы по телевизору.

— Если вам вдруг достанется квота, вы отправите Медведеву на чемпионат мира?

— Безусловно! Об отказе от таких соревнований не может быть и речи.



— Алексей Мишин в интервью сказал, что руководство федерации просило его готовить Елизавету Туктамышеву к чемпионату мира. А насчёт Медведевой к вам не обращались?

— Официальных разговоров со мной не было. И я не владею большей информацией, чем вы. Знаю только, что на мир поедут три девушки, а состав сборной России может отличаться от того, что мы видели на чемпионате Европы в Минске (Самодурова заняла первое место, Загитова – второе, Константинова – четвёртое). И этого достаточно, чтобы продолжать тренировки. Всё остальное стоит уточнять у самой федерации.



— Константинова уже отметила, что её шансы получить квоту равны нулю. Получается, выбор будет между Туктамышевой и Медведевой?

— Правда, я не знаю. Даже не представляю, какая у федерации система, работают ли они строго по протоколу или действуют гибко. Как только появится зелёный свет – будем реагировать, а пока я просто хочу сделать так, чтобы Женя подошла к этому периоду в лучшей форме.

— Вы понимаете, что в случае новой неудачи на крупном турнире реакция публики может быть весьма критической?

— Мы уже говорили об этом. Женя через это обязана пройти, прочувствовав разницу между катанием в юниорском и взрослом возрастах. Если что, я говорю именно о физиологическом возрасте, а не о юниорских или взрослых стартах. Когда ты уже соревнуешься как взрослая женщина, ты не можешь выигрывать каждый турнир. Посмотрите на Каролину Костнер, Мао Асаду, Ким Ён А — они не побеждали во всех турнирах, когда стали взрослыми. Бывали времена, когда Ким просто каталась плохо, без шансов уступала на каждом этапе Гран-при, но стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. Нужно просто выбирать соревнования, на которых ты концентрируешься.

Наконец-то это наша настоящая Женя Медведева. Она третья! Евгения Медведева доказала, что можно побеждать и без Тутберидзе. Канадец реально сделал её лучше! Смотрите сами.

— Но в России всегда была другая система. Ты должна быть первой, иначе всё – полный провал. Вы хотите менять её менталитет?

— А зачем бороться с характером победителя? Но, опять же, возьмём Юдзуру Ханю. В этом году он выиграл два этапа Гран-при, но это происходит впервые за семь лет, что я его тренирую. И прошлые, не самые удачные, результаты как-то не мешают считать его величайшим одиночником всех времён. Он выиграл две Олимпиады – вот что запоминается! Но всегда невозможно быть первым.



— Но вы говорите о мужском катании, а девушкам из России отобраться на ЧМ невероятно сложно и сейчас, а уж после попадания во взрослый спорт трио Щербакова-Косторная-Трусова задача может стать невыполнимой. Вы не изменили своего мнения, что возрастной ценз в женском катании повышать не нужно?

— Нет, не изменил.



— Но вам не кажется, что у маленьких и худеньких девочек 15-18 лет просто нет конкурентов?

— Вспомните прошлый чемпионат мира, который выиграла 22-летняя на тот момент Кэйтлин Осмонд. Она не подходит под параметры, о которых вы говорите. Ей не 15 лет, а гораздо больше. Кэйтлин довольно высокая, не слишком худая, у неё абсолютно нормальное тело и яркая, спортивная фигура. Да и вообще, она блестящая фигуристка. Это ложь, что можно выигрывать только за счёт соответствия каким-то параметрам. Хороший атлет всегда будет на виду. И не забывайте, что Осмонд была на подиуме и на Олимпиаде в Корее.



— То же самое можно ведь сказать и про Елизавету Туктамышеву.

— О, да! Это девушка уже давно в спорте. На её пути порой случались жёсткие падения, но она всегда возвращалась и становилась ещё сильнее. Я хочу выразить глубокое уважение мистеру Алексею Мишину, который помог ей пройти через эти тяжёлые времена. Именно так и должен поступать настоящий тренер. Только вместе вы можете добиться успеха.

Раздевайся, пока горяча. Туктамышева всё-таки добилась своего Зачем российская фигуристка разделась на льду? Потому что ковать железо надо сейчас, пока оно горячо. И возвращение мужчин тут ни при чём.

«Мои слова о Тутберидзе перевирают. Ситуация всегда против меня»

— Мишин всегда был рядом с Туктамышевой и знал о ней всё. Вы обращались за советом или информацией к прежнему тренеру Медведевой?

— Даже не хочу начинать это.



— Я не прошу вас говорить об Этери Тутберидзе – это вопрос о важности получения информации.

— Нет-нет, не в этом дело. Просто пресса постоянно переворачивает эту ситуацию с ног на голову, выдирает слова из контекста и перевирает. Я уже получил хороший урок в этом плане. Поэтому хочу сказать, что я восхищаюсь Тутберидзе и тем, что она сделала с этими молодыми девчонками. Я даюсь диву, как она с ними работает. Эти результаты точно не случайность. Это всё, что я могу сказать. Хотя всё, что я говорю, потом переворачивают так, что ситуация становится против меня.

Медведева не будет мстить Загитовой. Только Тутберидзе. Ждать осталось недолго Евгении Медведевой есть что доказывать. Есть кому. Есть шанс на это… И уже нет дороги назад.

— Вообще иностранцу сложно работать с российскими атлетами, особенно в тех видах спорта, где у нас есть тренерские традиции. Например, в биатлоне Вольфганг Пихлер несколько лет переживал атаку: из-за реваншизма коллеги хотели избавиться от него любой ценой.

— У меня отличная коммуникация с федерацией, если вы об этом.



— У Пихлера тоже был контакт с федерацией, поэтому он оставался в сборной. Но другие тренеры, как вы говорите, переворачивали его действия и цеплялись к каждому слову – позитивного диалога не было.

— Сомнения были. Я совершенно не знал, чего ожидать, когда приехал в Саранск на чемпионат России. Но мне показалось, что люди были максимально доброжелательными и искренними со мной. Было невероятно приятно общаться с российскими коллегами, и это очень ценно.



— Вы – открытый гей, хоть и никогда это не выпячиваете. Хоть кто-то с российской стороны пытался создать из этого проблему?

— Нет, а разве должны были? Ничего плохого со мной не случалось ни в России, ни в Канаде. То, что я гей, никак не сказывалось. Мне было комфортно в Саранске и в любом месте, куда бы я ни приезжал. Я вообще не представляю вокруг себя конфликты.

Евгения Медведева и Брайан Орсер Фото: РИА Новости

«Война – это ужасно. Но между Медведевой и Загитовой её нет»

— Если говорить о конфликтах, то близкие Алины Загитовой стараются оградить её от любого внешнего воздействия, особенно от социальных сетей и чтения критики, и сейчас Алина использует только кнопочный телефон. Женя нуждается в такой же защите?

— Кнопочный телефон? Что это такое? Старый телефон? Правда, она его использует? Знаете, я рос совершенно в другое время, когда не то что интернета и социальных сетей — мобильной связи не было. И даже не представляю, как бы сам на всё это реагировал. Мне нравится, когда все меня любят. Мне приятно, когда людям нравится моя причёска. Радует, когда им нравятся мои костюмы. Но невозможно нравиться всем. Больше того, в мире очень много жестоких людей. Читая их, я бы воспринимал всё близко к сердцу. Я вообще очень чувствительный. И нынешнее поколение живёт в социальных сетях, так что мой совет Жене всегда заключался в том, что нужно самой дойти до понимания, когда стоит выключить мобильный телефон и абстрагироваться от внешних факторов. Но выбор она делает сама.

Загитова после провала: кнопочный телефон, запрет «Инстаграма», четверной прыжок Как сохранить олимпийскую чемпионку? Рецепт есть. И даже ломку из-за соцсетей можно пережить.

— Она сама говорила, что в последнее время научилась с этим справляться. Но, может, вы хоть раз читали тексты или комментарии.

— Нет-нет, даже не хочу об этом знать.



— Там ведь выдумана настоящая война между Загитовой и Медведевой. И любовь в ней смешана с ненавистью, угрозами.

— Во-первых, я не люблю слово «ненависть». И не принимаю любые виды войны. Очень здорово, что на соревнованиях противостояния между болельщиками вообще нет. Зал отлично отнёсся и к Медведевой, и к Загитовой на чемпионате России – у них не было никакой войны. И в этом правда, это самое важное. А из информации в соцсетях и комментариях Женя, уверен, может сделать правильный вывод.

«С Медведевой у нас всё получится»

— Медведева выделяет, что впервые столкнулась со свободным отношением, когда никто не заставляет пахать – ты работаешь, если хочешь улучшений для себя.

— Так и есть. Но при этом нужно понимать, что я не работаю с юниорами, которые нуждаются в более тщательной опеке. Я работаю со спортсменами, которые понимают, что нужно делать, чтобы достичь поставленных целей. Такой подход я применил с самого начала, когда стал тренировать Хавьера Фернандеса. Нельзя приходить на каток с 10-минутным опозданием, нужно быть вовремя на разминке. Это моё расписание. Точка. Если этого не происходит, я злюсь. Хавьер это понял. Это не так сложно. И если спортсмены выполняют все требования, то получают неожиданный выходной. О, они радуются ему как дети.



— Как вы наказываете своих спортсменов?

— Не кричу, ничего не разбиваю – просто злюсь про себя. В такие моменты очень обидно, что настолько талантливые люди не делают того, что могут. И это расстройство спортсмены видят. И в таких случаях у меня есть правило – прождать день, чтобы провести беседу, когда эмоции пойдут на убыль. С Женей таких ситуаций у меня не было. Медведева невероятно мотивированна каждый день, и она просто прекрасный человек.



— Я часто работаю в футболе, и на Западе о российских легионерах другая слава – они часто плохо адаптируются, испытывают проблемы как в быту, так и с мотивацией.

— Вы правда хотите поделить людей на национальности? Нет. Мне категорически всё равно, из какой системы или страны Медведева пришла ко мне. Она безумно любит и уважает фигурное катание, ценит своих фанатов. С адаптацией проблем тоже нет. У Жени очень хороший английский, она очень коммуникабельна и просто прекрасна. У нас должно всё получиться. И вы увидите это.