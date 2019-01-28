Вопрос этапа. Кто не верил, не верит и не будет верить Дальмайер?

Лаура Дальмайер – особенная биатлонистка. Ей хватает 15 минут, чтобы восстановиться после натурального обморока и уже на следующий день выиграть медаль. Как? Да просто покататься по снегу. Этот секретный секрет успеха немка сама раскрыла на пресс-конференции в Антхольце.

Дальмайер: мне хватило 15 минут, чтобы восстановиться после спринта

Да, в спринте Дальмайер едва доползла до финиша, и реанимационная бригада вместе с тренерским штабом под руки её уводили с трассы. Самостоятельно передвигаться она не могла. Но уже на следующий день Лаура выиграла медаль в пасьюте, а потом и вовсе победила – в масс-старте.



Мы решили узнать у людей из мира биатлона, почему для Дальмайер работает то, что не работает для большинства спортсменов. Заодно делимся своим мнением и словами наших читателей.

Руслан Васильев, ведущий биатлонный эксперт в Беларуси

— Я возьму на себя смелость настаивать, что именно мне довелось стать первым журналистом, который начал подвергать сомнениям удивительную способность хворой Дальмайер обыгрывать здоровых соперниц. Причём не в кулуарах и не шёпотом. Публично, на страницах и сайтах тех СМИ, в которых выступал со своими статьями. И я помню, как невероятно бесился, не чувствуя поддержки. Например, в России лилась сладкая патока на мельницу Лауры.



Эти бесконечные рассказы Димы Губерниева на тему «скалолазка моя, альпинистка моя» уже раздражали, при всём уважении к мэтру. Поэтому сейчас, когда трюк повторяется из раза в раз, и чаша терпения начала переполняться массово, конечно, испытываю чувство удовлетворения. Я не верил, не верю и не буду верить Дальмайер. По крайней мере, до тех пор пока она публично не скажет: «Я – Лаура, никогда не была терапевтическим исключением». А похоже, что такого заявления ожидать наивно.



Причины же неверия заключаются не только в том, сколь эффективно она «тяжело болеет» и пользуется таким элементом воздействия, как угроза собственного ухода из большого спорта (для IBU с его зависимостью от немецких спонсоров это катастрофа!). Просто, когда она начинала свою карьеру, ничего не говорило, что Дальмайер будет одной из самых быстрых биатлонисток современности. Но немка разбежалась так, что это мне напоминает «прогресс» Екатерины Юрьевой. Однако! Конкретно здесь, в Антхольце, преображение Дальмайер из обморочного состояния в звезду масс-старта не есть что-то противоестественное. Пережили акклиматизационную яму в Антхольце очень многие биатлонисты.

Болей сильней. Почему Дальмайер — настоящее чудо мирового биатлона. Без шуток Немецкая чемпионка так сильно болела, что объявила о прекращении карьеры. Но потом подумала, вернулась и почти выиграла первую же гонку.

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»

— Мне рассказывали, как тренировалась Лидия Скобликова. Наша легендарная конькобежка наматывали бесконечные круги. Мужчины падали в обморок, а она стояла и выигрывала. Это запас здоровья, и он у всех разный. У нас проблемы с экологией, проблемы с питанием. В Германии ситуация другая, поэтому у Дальмайер одно восстановление, а у Павловой – другое. Я ни на что не намекаю, а просто наслаждаюсь выступлениями Лауры и поздравляю всех немецких болельщиков. Она – звезда. Конечно, я ей не так предан, как Магдалене Нойнер, но я ей восхищаюсь.

Кристиан Мансони, глава фотослужбы Международного союза биатлонистов

— Лаура – особенная спортсменка. Могу сказать, что она так долго выступает на высочайшем уровне, что знает, как отреагирует её организм на ту или иную нагрузку. К тому же мы ведь не знаем, насколько серьёзными были её проблемы со здоровьем после спринта. Выглядело это серьёзно, но только доктора могут сказать о глубине её проблем. В гонке преследования ей помогло то, что темп был в целом невысоким. Это позволило Лауре сохранить силы на финальный рывок. Опять же то, что доктора сказали, что ей было достаточно 15 минут для восстановления после спринта, говорит о том, что это удивительная спортсменка.



Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону

— Такое восстановление совсем нетипично для биатлониста. После такого тяжёлого финиша сложно отходить. Видимо, у немецкой команды есть какие-то способы быстрого восстановления, что через день она боролась за первое место. Это удивительно! Игра на публику? У спортсменов так не принято. Они же не шоумены. Элемент артистизма, конечно, присутствует в спорте, но, думаю, не в случае с Дальмайер. Можно только гадать, как она это делает. Но тот факт, что она так быстро восстановилась после тяжёлой гонки, конечно, вызывает вопросы.

Дальмайер: последние несколько метров были ужасными. Я спотыкалась, как пьяная

Клэр Игэн, американская биатлонистка

— Удивительная атлетка! Я восхищаюсь тем, как она работает под огромным давлением, и совершенно не удивляюсь, что она может так быстро восстанавливаться. Наши тела порой позволяют творить поразительные вещи. Я каждое утро благодарю своё тело, даже если чувствую себя не очень хорошо.



Виталий Норицын, старший тренер женской сборной России по биатлону

— Поймите, что функционально это очень одарённый человек. Она не просто так выигрывает гонки. Даже если после какого-то финиша ей было тяжело, не надо делать какие-то выводы. Того же Йоханнеса Бё после спринта буквально унесли. Он с отметки 8,5 км проиграл 17 секунд Фийону Майе. А вчера он абсолютно нормально бежал. В горах никогда не знаешь, когда торкнет. Этот этап не очень показательный.

Наше мнение

Александр Говоров, спецкор «Чемпионата»

— Соглашусь с экспертами, что горный Антхольц действительно может внезапно подрубать спортсменок. Но ведь Лаура не только здесь восстанавливается чудесным образом. Просто спринт в Италии – очередной яркий пример того, как одна уникальная спортсменка может воскреснуть за 15 минут. Мы не имеем права её в чём-то подозревать, но вся эта ситуация похожа на цирк. Хотя в нём уже несмешно.

Мнение читателей

slawa

Вечно тяжелобольная Дальмайер. Постоянно как тяжелобольная находится в больнице. Там её накачивают лекарством, она спрыгивает с койки и выигрывает. А затем опять в больницу. Это уже просто становится неприличным. Но то же самое она проделает и перед ЧМ.



tepe6ynkyl

Если отбросить всякие домыслы про допинг… ради интереса, можно ознакомиться, как готовится и как отдыхает Дальмайер! Человек в свободное от тренировок время занимается альпинизмом! Альпинизмом, Карл. Пока наши на всяких пляжах жир копят, эта девица покоряет горы. И пешком, и на велосипеде. У альпинистов просто бешеная выносливость и организм очень хорошо приучен к нехватке кислорода. Соревноваться с ней на равных в горах можно только при аналогичной подготовке, в противном случае шансов абсолютно никаких (при прочих равных в стрельбе).



vasilyewilar

Уносили на руках после спринта, а потом приняла «Аскорбинки» и рвет и мечет на трассе. У нас бы однозначно пропустил бы старт спортсмен, при таком раскладе.



ivanpoddubniy

Лаура поэтому и выигрывает, что отдаёт себя борьбе без остатка. А у Павловой при ходьбе пульс 150, интересно, как она вообще в сборную попала?



rfvftd

Потому и выигрывает что чудо химия. Вспомни Хохфильцен ЧМ-2017. После гонок не могла прийти на пресс-конференцию (кровяное давление), на следующей гонке опять всех валит. Нынче что-то похожее. Не удивлюсь, что и на ЧМ будет бороться за золото.



fisher1949

Лаура — одна из сильнейших биатлонисток в мире! Германия знает, как готовить таких спортсменок и спортсменов! У этой биатлонистки был очень неудачный период подготовки в 2018 году — травма на велосипеде, рос зуб «мудрости» и т.д. Все это сегодня сказывается на ее состоянии. Главное — Лаура вернулась в топ мировых лидеров. Уверен, что она заработает своим трудом несколько медалек на ЧМ