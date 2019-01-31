Губерниева хотят убрать с чемпионата мира. А что думает Россия?

Конфликт между известным комментатором Дмитрием Губерниевым и лидером сборной России по лыжам Сергеем Устюговым (и другими членами сборной), похоже, вспыхнул.
Устюгов и раньше неодобрительно высказывался о работе комментатора и отмечал, что лезть в грязное лыжное бельё ему не стоит. Сергея с разной степенью активности поддерживали другие спортсмены. Даже президент федерации Елена Вяльбе отметила явный грех Губерниева.
И вот теперь Устюгов сделал свой ход и лайкнул пост с призывом не пускать Губерниева работать на чемпионат мира — 2019. Нынче подобного рода лайки – это как выступление с броневика и с кепкой в руке: все слышат и понимают одинаково. Разумеется, комментатор мгновенно плеснул в костерок конфликта отборного бензинчика, написав: «Милые мои, вас полтора человека, а за мной страна!».
Страна, а ты вообще за кем? Или против кого?
Просто сделайте свой выбор, но не ошибитесь: поменять мнение не получится. Готовы?
Если ваш браузер не позволяет вам проголосовать — перейдите на эту страницу голосования.