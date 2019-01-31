Комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что в новом конфликте за ним вся страна, а против – 1,5 человека. Что на это скажете вы, россияне?

Губерниева хотят убрать с чемпионата мира. А что думает Россия?

Конфликт между известным комментатором Дмитрием Губерниевым и лидером сборной России по лыжам Сергеем Устюговым (и другими членами сборной), похоже, вспыхнул.



Устюгов и раньше неодобрительно высказывался о работе комментатора и отмечал, что лезть в грязное лыжное бельё ему не стоит. Сергея с разной степенью активности поддерживали другие спортсмены. Даже президент федерации Елена Вяльбе отметила явный грех Губерниева.

Вяльбе: главное, чтобы СМИ не лезли во внутреннюю жизнь, чем грешит Губерниев

И вот теперь Устюгов сделал свой ход и лайкнул пост с призывом не пускать Губерниева работать на чемпионат мира — 2019. Нынче подобного рода лайки – это как выступление с броневика и с кепкой в руке: все слышат и понимают одинаково. Разумеется, комментатор мгновенно плеснул в костерок конфликта отборного бензинчика, написав: «Милые мои, вас полтора человека, а за мной страна!».

Лидер сборной России идёт против Губерниева. Скандал всё-таки начался «Вас 1,5 человека, а за мной страна!» — жёстко ответил Губерниев. Но почему его не хотят видеть на чемпионате мира и кто за этим стоит?

Страна, а ты вообще за кем? Или против кого?



Просто сделайте свой выбор, но не ошибитесь: поменять мнение не получится. Готовы?

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