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Чемпионат мира по лыжным гонкам-2019, Дмитрий Губерниев против Елены Вяльбе

Дмитрий Губерниев
Александр Говоров
Фото: РИА Новости
«Он больше не комментатор». Скандал с Губерниевым вышел на уровень президентов
Например, президент лыжной федерации даёт указание сборной России всячески сопротивляться Дмитрию. Почему? И это вообще законно?
Другие / Лыжный спорт

«Интервью не будет»

Скандал с участием Дмитрия Губерниева и сборной России по лыжным гонкам растёт и множится. Влиятельные люди из российских лыж действительно интересовались возможность отстранения комментатора от ведения трансляции чемпионата мира в Зеефельде. По их мнению, Губерниев – главная проблема, из-за которой результат наших парней и девчонок на мировом первенстве может оказаться ниже ожидаемого.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в очередной раз не упустила шанса ущипнуть Губерниева, отвечая на вопросы болельщиков в «Инстаграме». Вот несколько ярких фраз Вяльбе.

«Множества интервью, как у биатлонистов, у нас не будет. Будем всячески сопротивляться в интервью Дмитрию Губерниеву, сама вижу и понимаю. К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым ещё совсем недавно. Постараемся оградить его от бесконечных интервью наших лыжников». Президент федерации (находящийся на обеспечении государства) в открытую говорит, что готова запретить своим спортсменам общаться с главным (по факту это так и есть) комментатором главного спортивного канала (тоже, по сути, являющегося государственным) страны.

Это вообще законно?

И тогда уж если лыжники не прочь выбрать себе правильного комментатора, то, быть может, и комментатор сможет определить состав сборной России хотя бы на одну эстафету?

Губерниев как всегда быстро отреагировал и сказал, что вообще-то работает комментатором, а не корреспондентом и редко берёт интервью у спортсменов. И предложил Вяльбе вместо этого оградить лыжников не от него, а от «глупости и забвения». Грубовато, с иронией, но по содержанию верно.

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«Вас 1,5 человека, а за мной страна!» — жёстко ответил Губерниев. Но почему его не хотят видеть на чемпионате мира и кто за этим стоит?

«Козе ясно, что успех трансляций – это Губерниев»

На защиту комментатора встал коллега Василий Уткин. Неожиданная коллаборация, не так ли? По масштабу и популярности обе фигуры вполне сопоставимы и в какой-то степени уже являются легендарными для российского телевидения. Тот факт, что в тесной дружбе они замечены не были, о чём-то да говорит. Уткин выступил в поддержку коллеги именно как принципиальный журналист.

«Ребятам, какими бы они ни были – славными, добрыми, честными, чистыми – абсолютно всё равно, сколько народу посмотрит их чемпионат. Они же не в Швеции, не в Норвегии, не в Штатах, где спортсмен обязан сам искать спонсора, создавать ему публичность. У наших всё есть. И вот им ещё и комментатора подай. Между тем, козе ясно, что успех лыжных трансляций – это Губер. Это понимает даже Тина Канделаки чего уж там. Так вот, спортсмены. Обсудите смазку. И бегите за медалями. Телевидение – не ваше дело».

Кстати, Канделаки также успела выразить всевозможную поддержку Губерниеву. Канделаки и Уткин сошлись во мнении – такое не увидишь часто. Естественно, ни о каком отстранении комментатора от поездки на чемпионат мира не было и речи со стороны телеканала.

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«А что, если это всё пиар?»

До чемпионата мира ещё масса времени, а интерес к нему уже подогрет максимальный. У меня про лыжи стали спрашивать друзья и знакомые, которые никогда не интересовались не то что лыжными гонками, а вообще спортом. Даже возникла мысль, а что если это всё спланированная акции по раскрутке мирового первенства? Бред, конечно, но в каждом шутке есть доля…

Но ведь действительно, Губерниев не успел взять ни одного интервью, не успел покопаться ни в одном грязном белье, а хайп вокруг лыж создан такой, что и биатлон может позавидовать. И даже шоу Андрея Малахова. Нет никаких сомнений, что рейтинги трансляций чемпионата мира побьют все рекорды. Признайтесь, вам же тоже интересно, чем всё закончится?

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