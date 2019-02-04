Биатлон без будущего? У сборной России – антирекорд на чемпионате мира

Не каждый чемпион среди юношей впоследствии вырастает в чемпиона среди взрослых атлетов. Также не каждый выдающийся спортсмен разделывал всех под орех на уровне юношей. Это всем понятно. И только этим мы можем утешать себя по итогам чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров, где сборная России показала худший результат в своей истории.

Катастрофа. Антирекорд

Уже после первых гонок на чемпионате мира в Осрблье было понятно, что что-то идёт не так. В 2018 году на турнире в Эстонии российские спортсмены боролись за медали в каждой гонке и по итогам 11 стартов из 16 были на пьедестале. В Словакии же всё давалось очень тяжело. Лучшие из наших парней были во втором-третьем десятке. Девушки – чуть выше, но тоже без блеска.

На чемпионате мира по биатлону россиян обогнал бразилец. Смеяться или плакать? В медальном зачёте чемпионата мира Россия борется с Китаем и Гренландией. Где наши будущие звёзды биатлона, готовые обогнать Фуркада?

30 января мужской квартет выступил неожиданно ярко – выиграл юниорскую эстафету. Карим Халили, Ильназ Мухаметзянов, Вадим Истамгулов и Василий Томшин смогли подняться на высшую ступень пьедестала почёта, даже несмотря на штрафной круг на втором этапе. Победа в яркой борьбе подарила российским болельщикам надежду, что не всё ещё потеряно.



Однако в оставшиеся дни россияне смогли добыть всего одну медаль: Карим Халили с чистой стрельбой занял второе место в 10-километровом спринте, уступив норвежцу Соруму.

Таким образом, в 16 гонках чемпионата сборная России завоевала две награды и вырвала чистое седьмое место в борьбе со сборными Китая и Гренландии, также имеющими в активе по одной победе. Учитывая, что Россия с 2010 года выиграла восемь подобных турниров, забирая в среднем по 9-12 медалей, из которых четыре-пять золотых, выступление в 2019 году – это катастрофа!



Прежний антирекорд датировался 1998 годом. Тогда сборная России в четырёх (!) гонках завоевала три медали – золото и две бронзы. Ещё одна неудача была в 1999-м: тогда в восьми гонках было четыре медали, но без золота. Но две награды в 16 гонках – это худший результат команды в истории. В чём причина такого провала, ещё предстоит разобраться.



Победу в общекомандном зачёте, кстати, одержали норвежцы: десять медалей, четыре победы. На втором месте французы с шестью наградами, на третьем – словенцы с четырьмя.

Победы экс-россиян

Есть и ещё один досадный факт, который можно выявить, просто заглянув в список победителей и призёров. Больше медалей, чем вся сборная России, завоевали уроженцы нашей страны, переехавшие к соседям буквально полгода назад – в летнее межсезонье 2018-го.



Екатерина Бех проходила процесс натурализации в июле-августе вместе с Анастасией Рассказовой и Оксаной Москаленко. «Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая некоторый кадровый дефицит, который у нас есть в этой возрастной категории», – реагировал на этот переход президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

По наклонной? Зачем три юные российские биатлонистки уехали на Украину Им делают паспорта, и скоро они будут выступать за сборную. Такими темпами в российской команде никого не останется.

И как же в очередной раз вышло так, что спортсменка, которая в России никогда не блистала и к сборной была даже не близко, вдруг расцвела и всех бывших соотечественниц объехала?



У российских девушек и юниорок – ноль медалей. У одной Бех – два золота.



А ведь есть ещё и Никита Лобастов, который в новом сезоне выступает за Беларусь. В индивидуальной гонке на 15 километров он завоевал серебряную награду. Лучший из россиян в той же дисциплине финишировал на 23-м месте, отстав от Лобастова более чем на две минуты.

Будущее сборной России?

Для России героем чемпионата мира стал Карим Халили, который и в эстафете свой первый этап прошёл уверенно, и в спринте добрался до единственной для сборной личной награды.



Тем, кто не первый год следит за соревнованиями юношей и юниоров, Халили уже хорошо знаком. Он заявил о себе ещё три года назад на юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере, где добрался до бронзы в гонке преследования, а в эстафете стал пятым. Потом были медали юношеского чемпионата мира сезона-2016/17, а через год и титул чемпиона мира по юниорам в эстафете. В целом Халили очень стабилен и, скорее всего, через год-другой заставит говорить о себе, как о серьёзном претенденте на попадание в состав сборной на этапы Кубка мира.



Что касается необычного имени спортсмена, то всё объясняется очень просто: отец биатлониста – афганец, женившийся на русской девушке. Детство он провёл в Сергиевом Посаде, там же и начал заниматься лыжными гонками. Кстати, на лыжи Карим решил встать после того, как увидел по телевизору Бьорндалена. Попробовал сам и понял – это то, чему хочется посвятить жизнь!

Гренландская слава

А самая крутая история завершившегося чемпионата мира – это золото сборной Гренландии.



Если вы давно и внимательно смотрите биатлон, то сборная Гренландии у вас ассоциируется с самобытной парой Слеттемарков: участником Олимпиады-2010 и президентом федерации биатлона Гренландии Эйстейном и его женой Уилок, принимавшей участие в семи чемпионатах мира и как-то раз даже добравшейся до топ-50 на самом высоком мировом уровне.



Вы удивитесь, но в Осрблье медаль опять досталась семейству Слеттемарков. У Эйстена и Уилок подросла дочка – Укалек Астри. В индивидуальной гонке она прошла все огневые рубежи без промахов, но даже если бы и оставила одну мишень незакрытой, то всё равно бы победила: преимущество над серебряным призёром составило минуту с лишним.

Они дали стартовать 51-летнему биатлонисту. Кому нужен этот цирк? Эйстейн Слеттемарк из Гренландии поиздевался над биатлоном на самом высоком уровне. Мы все любим красивые истории, но разве это не перебор?

Эту победу нельзя называть случайной. Год назад в Эстонии Укалек остановилась в шаге от пьедестала в гонке преследования, а на завершившемся турнире помимо первого места заняла шестое и четвёртое в связке спринт – пасьют. Кто знает, может быть, Слеттемарк-младшей удастся прославить гренландский биатлон даже сильнее, чем вышло у её знаменитых родителей?