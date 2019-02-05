Ученица Орсера и Тутберидзе прыгнула четверной. Вы тоже подумали про Медведеву?

И да, ей уже далеко не 14 лет. Так взрослые фигуристки могут прыгать не хуже детей? Или это просто случайность?

В женском фигурном катании идёт настоящая гонка вооружений. Сложнейшие четверные прыжки, которые ещё недавно казались фантастикой, скоро станут чуть ли не обязательным условием борьбы за медали главных соревнований. Российские юниорки Александра Трусова и Анна Щербакова весь сезон демонстрируют, что против чистых четверных бессильны как идеальное скольжение, так и эмоциональное раскрытие образа.



Пока весь мир гадает, кому из них первой удастся исполнить чистый четверной прыжок на взрослом уровне (и удастся ли вообще), в этом виртуальном споре появилась новая фаворитка. Элизабет Турсынбаева из Казахстана на тренировке сделала каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Если подопечная Этери Тутберидзе успешно перенесёт этот каскад на соревнования, то войдёт в историю как первая исполнительница четверного прыжка во взрослом женском фигурном катании. И, в отличие от юных россиянок,. Элизабет для этого не надо ждать следующего сезона.

Неужели Тутберидзе подготовила фигуристку, которая помешает Загитовой выиграть чемпионат мира?

14-летняя фигуристка из России побила мировой рекорд. Но его нельзя считать Какая там Загитова? Какая Медведева? Лучшие фигуристки мира катаются в Перми и могут остаться без Олимпиады. Разве это справедливо?

Бравада или заявка на победу?

Видео с чистым исполнением четверного сальхова 18-летняя спортсменка опубликовала в своём «инстаграме» с подписью: «Четверной сальхов. Шаг за шагом». Причём к сложнейшему прыжку Элизабет добавила тройной тулуп, чем только усилила впечатление. По одному фрагменту трудно судить, стабилен ли у неё этот элемент и готова ли она прыгать четверной на официальных соревнованиях. Но вряд ли бы взрослая девушка стала бы выкладывать видео прыжка, который получается у неё в одном случае из ста.

Если же четверной сальхов отработан настолько, что его можно показывать миру, то почему бы не рискнуть и не включить его в программу уже в этом сезоне? Ближайшая возможность переписать историю представится Турсынбаевой уже через несколько дней. 7-8 февраля она выступит на чемпионате четырёх континентов в США, где в числе её соперниц будет фаворитка сезона японка Рика Кихира.

Загитова может быть спокойна

Было бы неправильно утверждать, что каскад с четверным сальховом автоматически принесёт Элизабет победу над Кихирой, однако без него шансов побороться с японкой объективно мало. Четверной сальхов стоит 9,7 балла, а в каскаде с тройным тулупом базовая оценка составит 13,9 балла. В предыдущих стартах сезона Турсынбаева прыгала каскад тройной сальхов/тройной тулуп стоимостью 8,5 балла. То есть замена тройного сальхова на четверной в каскаде увеличит базовую оценку фигуристки из Казахстана за произвольную программу на 5,4 балла. Понятно, что при чистом исполнении арбитры не поскупятся на прибавку, но и риск остаться без каскада очень велик.



В теории каскад Турсынбаевой на 1,7 балла дороже, чем тройной аксель Кихиры, и на 3,1 балла дороже фирменного тройного лутца/тройного риттбергера Алины Загитовой. Разница в том, что лидеры могут исполнять свои коронные элементы и в короткой программе, где четверные запрещены. Плюс Элизабет серьёзно уступает по компонентам Загитовой, Кихире и целому ряду других фигуристок. Поэтому всерьёз рассматривать Турсынбаеву как претендента на медали чемпионата мира пока рано. Не говоря о том, что о планах прыгать четверной на официальных турнирах ни спортсменка, ни её тренеры пока не объявляли.



Если это всё-таки случится, то Элизабет станет первой фигуристкой, прыгнувшей четверной сальхов по взрослым. На юниорских стартах чистый четверной сальхов получался у японки Мики Андо в 2003 году и 15 лет спустя у нашей Александры Трусовой. Андо пробовала повторить элемент уже на взрослом уровне, но все попытки оборачивались ошибками.

«Этот робот Тутберидзе сломался. Несите нового». Это о поражении Загитовой? Алина боится, пропускает удар за ударом, на нее наводят порчу. Но она всё равно самая красивая и должна работать дальше. Спасибо за борьбу.

Тутберидзе отвечает критикам

Если абстрагироваться от турнирных перспектив Турсынбаевой, то сам факт исполнения четверного сальхова заслуживает уважения и восхищения. Это реально очень круто. Но всё же самым интересным в этой истории кажется другое. Важно, что Турсынбаева – ученица Этери Тутрберидзе, и что ей вот-вот исполнится 19. Говорят, что Элизабет успешно тренировала четверной сальхов ещё до перехода от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, то есть шесть лет назад. Однако исполнять его на соревнованиях Элизабет не пыталась.

Элизабет Турсынбаева Фото: РИА Новости

Возможно, после возвращения к Тутберидзе казахстанская фигуристка восстановила сальхов и теперь готова показывать его на турнирах. А возможно, видео с четверным с тренировки – ответ на критику в адрес Этери Георгиевны и её методов работы. И действительно, перед нами взрослая подопечная Тутберидзе, которая прыгает четверной после переходного возраста. Все разговоры о миниатюрном телосложении Элизабет – в пользу бедных. Слава богу, ограничений по антропометрическим данным в фигурном катании пока нет.



С помощью Турсынбаевой Тутберидзе показывает, что раздвигать границы возможного способны не только маленькие девочки, но и состоявшиеся девушки. Осталось доказать, что и феноменальные юниорки могут забирать четверные прыжки во взрослую карьеру и исполнять их так же великолепно, как в 14-15 лет.