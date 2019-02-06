Российские биатлонисты по вине организаторов остались без винтовок. Каких ещё удивительных чудес ждать от этапов Кубка мира в Канаде и США?

«Американцы просто не разрешили нам провезти оружие». Вот вам и биатлон в США

Как так получилось?

Сборная России по биатлону временно переквалифицировалась в команду по лыжным гонкам. А всё потому что российские спортсмены прибыли на этап Кубка мира в Кэнмор без винтовок. Поползли слухи, что проблема была в том, что в СБР вовремя не позаботились о документах для ввоза оружия в США. Однако в руководстве организации и тренерском штабе быстро опровергли это домыслы, заявив, что вина за этот инцидент лежит исключительно на американской стороне.

«Проблемы с оружием на этапе в Канаде? Пишут всякие… Не знаю, на кого они ссылаются. Я вам ответственно заявляю, что мы вовремя отправили номера оружия в американскую и канадскую стороны. Я не знаю, почему американцы не дали разрешения. С нашей стороны всё было отправлено вовремя», — рассказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Драчёв — о накладке с отправкой винтовок: это однозначно вина организаторов

«По чьей вине произошла накладка с оружием? Однозначно организаторов этапа. Нам в последний день, за несколько часов до вылета, сообщили, что американцы не сделали разрешения на ввоз оружия», — объяснил ситуацию президент СБР Владимир Драчёв.

Проведение этапов в Северной Америке изначально вызывало много вопросов. Теперь этих вопросов стало ещё больше. Не добавляет оптимизма и температура под минус 40 в провинции Альберта, где пройдут гонки седьмого этапа. Спортсмены выкладывают видео, как они спасаются от морозов, но всё равно хотят бежать. Если дело закончится ещё и переносом гонок из-за холодов, биатлон может больше никогда не вернуться в Канаду.

Шансы сборной России

Этап в Кэнморе не является регулярным в календаре IBU. Так что делать какие-то выводы о том, подходит ли трасса нашим спортсменам, бессмысленно. Вспоминается разве что серебро Антона Шипулина в спринте три года назад. На этот раз в Канаду приехал состав, который никак нельзя назвать основным. У мужчин мы вправе надеяться на Логинова и Гараничева, а у женщин – сплошные эксперименты.

Причём некоторые из них пришлось придумывать на ходу. Вместо заболевшей Анастасии Морозовой тренерский штаб привлёк к работе Лейсан Бикташеву, которая к 25 годам не отметилась значимыми достижениями на международной арене. Но если она начнёт их добиваться сразу на Кубке мира, никто, думаю, не будет против.



В эстафете у мужчин прогнозируется состав Поварницын-Латыпов-Гараничев-Логинов. У женщин — Васнецова-Васильева-Куклина-Кайшева. Главной задачей для России в Канаде будет не столько завоевание медалей (признаемся, это будет довольно непросто в таком сочетании), а сохранение позиций в Кубке наций. И эта цель вполне достижима.

Логинов решит вопрос с Фуркадом

Тот факт, что француз пропускает этап в Кэнморе, сыграет на руку лидеру сборной России. В личных гонках в Канаде и США Логинов постарается создать необходимый задел, который в теории позволит обеспечить место в топ-3 по итогам сезона. В том числе ради этого и затевалась его поездка в Северную Америку.



Сейчас россиянин проигрывает французу шесть баллов, то есть практически ничего. И у него есть четыре личные гонки на то, чтобы решить все вопросы. Правда, нельзя забывать и про тех, кто идёт за Фуркадом. Детьё, Эдер, Фийон Майе, Пайффер, Гигонна, Эберхард не так сильно отстают. Особенно тревожно из-за французов, которые набрали космическую форму в последних гонках.

Он жив! Логинов едва не совершил чудо, Фуркад опять встал Лидер сборной России по биатлону чуть не выиграл медаль в безнадёжной ситуации. И сейчас он точно круче Фуркада.

Дальмайер снова перезаряжает батарейки

Главная загадка мирового биатлона Лаура Дальмайер продолжает чередовать победы на Кубке мира с пропусками этапов, где она, по её же словам, «перезаряжает батарейки». Лаура снова хорошо отдохнула, получила в помощь волшебные немецкие батарейки и готова штурмовать Канаду. Но не Америку. Так как вскоре стало известно, что Дальмайер пропустит этап в США, чтобы ещё лучше восстановиться перед чемпионатом мира.

Если немка после предобморочного состояния восстановилась за 20 минут и на следующий день заехала на подиум в гонке, то страшно представить, на что она способна после трёхнедельного восстановления перед мировым первенством.