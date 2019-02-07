Дикая Канада! Логинов проиграл почти три минуты, но добыл бронзу. Это как?!

Логинов не зря приехал в Северную Америку. Несмотря на мороз, отсутствие винтовки и три минуты отставания от Бё, он всё же добыл медаль!

Обрезанный биатлон

Кому нужны этапы Кубка мира в Северной Америке?



Вопрос, конечно, риторический. И ответ на него понятен – они нужны IBU, желающему продвинуть биатлон на новый континент. А ещё – Александру Логинову, который хотел прийти в хороший соревновательный тонус перед стартом чемпионата мира по биатлону. Ну и Йоханнесу Бё, которому нужно зафиксировать решающее преимущество в Кубке мира.



Всё, больше они не нужны никому. А потому всё в Канаде идёт кувырком.

Мороз заставил организаторов изменить расписание и укоротить индивидуальные гонки: сократилась и дистанция (у мужчин – до 15 километров), и штраф за промах – до 45 секунд.



Зрители на стадион в Кэнморе не пришли. Точнее, пришли, но в очень малом количестве – человек 200. Просто позор на фоне кипящих Оберхофа или Нове-Место.



Сборная России в Канаду приехала в очень странном составе. На индивидуальную гонку вышли Гараничев, Поварницын, Логинов, Корастылёв, Латыпов и Шопин. Судя по всему, приехали те, у кого были готовы визы, а не те, кому следовало бы приехать в Кэнмор.



А ещё винтовки сборной России… Но они хотя бы доехали.

«Американцы просто не разрешили нам провезти оружие». Вот вам и биатлон в США Российские биатлонисты по вине организаторов остались без винтовок. Каких ещё удивительных чудес ждать от этапов Кубка мира в Канаде и США?

И чего вообще можно было ожидать от гонки, где всё как-то не так?

Хоть кто-то против Бё?

В первом десятке стартовали две интересных болельщику персоны: Гараничев и Йоханнес Бё. На первом круге россиянин был в целом неплох, но Бё шёл быстрее аж на 17 секунд. Работа на стрельбище позволила норвежцу довести отрыв до минуты. Лидер Кубка мира на первой стрельбе был безупречен, а Гараничев промахнулся вторым выстрелом и получил штраф – 45 секунд.

Виндиш, Хофер, Фийон-Майе, Вегер – все те, кто хоть как-то могли соперничать с Бё, нещадно мазали. Все мишени закрыл только Гигонна, но он ходом отстал от норвежца на 27 секунд, а потому шёл параллельным курсом с эстонцем Эрмитсом, поймавшим свою минуту славы.

Надежды тех, кто не хотел вновь видеть Бё на вершине пьедестала, были связаны с Логиновым, который шёл в одни ноги с Гараничевым. Но Александр также допустил один промах на первой лёжке, а потому лучшим среди наших на старте оставался Александр Поварницын. По скорости он с лидерами не тягался, зато не получал штрафов за стрельбу, и шёл в десятке сильнейших.

Вопрос с победителем закрыт!

Гараничев тем временем добавил к первому промаху второй, а затем и третий, а Бё к пяти закрытым мишеням – ещё десять. По итогам трёх кругов отрыв лидера Кубка мира от конкурентов стал просто подавляющим: норвежец «вёз» всем соперникам больше минуты, и не было видно ни одного человека, готового хотя бы подарить зрителям намёк на борьбу за победу в гонке.



Может быть, Логинов? Но нет. На первой «стойке» лидер сборной России получил ещё 45 секунд штрафа, и отставание от Бё перевалило уже за две минуты. По-прежнему безупречно стрелял Поварницын, но и при чистой стрельбе он после двух кругов уступал Бё больше полутора минут.



Йоханнес Бё на четвёртом огневом рубеже мог промахнуться раза два или даже три – и всё равно бы претендовал на победу. Но норвежец снова закрыл все пять мишеней, зафиксировал очередное попадание в клуб «зеро» и обеспечил себе золото. Да, 30 человек в индивидуальной гонке ещё не стартовали, но вопрос с победителем был уже закрыт: у Бё не было ни единого конкурента.



О какой борьбе вообще можно говорить, когда Александр Поварницын, который, как и Бё, отправил в цель все 20 выстрелов, отстал от норвежца почти на четыре (!) минуты.

Логинов приехал не зря

За награду теоретически мог зацепиться Александр Логинов, который на второй «лёжке» отработал без промахов. Среди более явных претендентов – успешные стрелки: француз Дестьё и целая плеяда немцев: Долль, Лессер, Пайффер, но им ещё нужно было бежать по два-три круга.

Возможна ли борьба за медали для спортсмена, который идёт в двух с половиной минутах позади лидера? Оказывается, возможна! Логинов закрыл пять мишеней и на второй «стойке» и где-то далеко позади Бё ушёл со стрельбища на виртуальном третьем месте. На втором шёл Кристиансен из Норвегии, который при тех же двух промахах опережал россиянина примерно на 20 секунд.



Логинов финишировал третьим, и ему оставалось ждать своей участи на финише. Он ждал, надеялся и верил, и всё складывалось в его пользу. Потенциальные конкуренты промахивались один за другим, и в какой-то момент из десятка их осталось всего двое: чисто стрелявший швед Пеппе Фемлин и норвежец Ларс-Хельге Биркеланд, промахнувшийся всего один раз.



Но Биркеланд много уступил Логинову ногами. А Фемлин проиграл Александру ещё больше. И Логинов действительно сумел удержать третье место, отстав от Бё на две минуты и 40 секунд.



Дикий канадский биатлон – дикая борьба за медали.



А за Логинова радостно. Не зря приехал!