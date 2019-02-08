В Канаде на биатлоне было 200 зрителей. Такой позор будет всегда

Если только организаторы срочно не примут несколько простых решений. Иначе биатлон реально нужно будет спасать от Канады.

В первый день этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе на трибунах было 200 человек. Вы всё правильно прочитали — 200.

На предыдущих европейских этапах приходило 20 тысяч или больше, причём собираться люди начинали за 3-4 часа до начала.

То, что сейчас происходит в Канаде с биатлоном, — это позор.

Такого быть не должно никогда, если Международный союз биатлонистов себя хоть чуть-чуть уважает. Организаторы даже не смогли набрать болельщиков по объявлению, а такие объявления действительно были.



И дело тут вовсе не в лютых морозах и не в том, что в Канаде нет победных традиций в этом виде спорта (некоторые успехи всё же имеются). Проблема совсем в другом – в самих канадцах и в IBU. Как человек, проживший более пяти лет в этой замечательной стране, я вам это наглядно докажу.

А заодно дам шанс спасти биатлон от Канады. Или для Канады. Тут уж как получится.

Главный соперник Логинова использует грелки во время гонки. Это как вообще? Ему разрешили, потому что в Канаде холодно. Фуркад вообще вставляет грелку в рот. А вот болельщиков на биатлон там набирают по объявлению.

Свободная страна и марихуана

Знаете, почему не сработали объявления по набору болельщиков на этап в Кэнморе? Да потому что Канада – свободная страна. Если школьников ещё можно как-то привлечь и заинтересовать, то со взрослыми людьми это не получится. Тут совсем другой менталитет. Если на работе начальник настоятельно попросит (просто попросит) вас сходить на биатлон, то будет послан куда-то на самый север Канады. Это в лучшем случае.

В худшем — получит повестку в суд за то, что нарушает свободу своих подчинённых.

А если кто-то предложит согнать роту солдат, то его просто не поймут. Слушайте, в Канаде полностью легализована марихуана. Это всего лишь вторая такая страна в мире и первая из «Большой семёрки». И вы на полном серьёзе хотите заставить этих людей пойти на биатлон?

«Американцы просто не разрешили нам провезти оружие». Вот вам и биатлон в США Российские биатлонисты по вине организаторов остались без винтовок. Каких ещё удивительных чудес ждать от этапов Кубка мира в Канаде и США?

Это вам не Кубок Стэнли

При этом хочу сказать, что Кэнмор – потрясающее по красоте место. Рядом расположен национальный парк Банф, а также озеро Лэйк Луиз. Там такие виды… Вы ни за что не поверите, что это возможно в реальной жизни. Если вдруг окажетесь где-то рядом, обязательно посетите эти места. Не пожалеете.

Но беда в том, что в самом Кэнморе проживает всего 12 тыс. человек. Ближайшим крупным городом является Калгари. А заставить людей ехать оттуда в маленький Кэнмор может лишь одно спортивное событие – финал Кубка Стэнли. Желательно с участием «Флэймз». Не удивительно, что из 200 человек, которые всё же добрались до биатлона, половина говорила на русском языке.

Дайте им бургеры и попкорн, и они придут

Не совсем так. Точнее, совсем не так.

Стереотип о том, что американцы (в данном случае мы говорим обо всей Северной Америке) могут сделать шоу из всего что угодно, действительно существует. И в какой-то степени верный. Посмотрите на MLS, где футбол не самого высокого уровня, а посещаемости позавидует большинство клубов РПЛ.



Но за океаном любят комфорт. А ехать на машине чёрт знает куда и смотреть соревнования на лютом морозе, половина из которых проходят в будние дни, — то ещё удовольствие. Для того чтобы вынести мусор, там садятся за руль автомобиля и едут 20 метров до бака. И вы хотите, чтобы они добровольно проехали 100 километров в сторону увеличения минусовой температуры?



В Северной Америке люди живут по заранее подготовленному сценарию, любой отход от которого – это стресс. Многие мои канадские знакомые предпочитают поехать на длинные выходные или просто на выходные в тёплую Калифорнию или Неваду, расслабиться на пляже Санта-Моника в Лос-Анджелесе, а может и поиграть в казино в Лас-Вегасе. Это на самом деле не так далеко и не так дорого, как вы могли подумать. Биатлон? Нет, не слышали.

Деревня дураков. Как Канада превратилась в главного спортивного русофоба Страна, над которой смеётся вся Америка, стала главным врагом российского спорта. Почему?

Выход есть

Ванкувер. Один из лучших городов для жизни по всевозможным рейтингам. Место, где есть пальмы, океан, горы и мягкий климат. И самое главное, здесь есть возможность провести Кубок мира по биатлону на самом высоком уровне. Всего в часе езды на общественном транспорте из центра города находится лыжный курорт Уистлер, где проходили олимпийские соревнования девять лет назад.



Если в IBU действительно хотят популяризировать биатлон в Северной Америке, лучшего места не найти. В Ванкувере всегда толпы туристов из Европы, многие из которых наверняка не упустят возможности совместить поездку с просмотром любимого вида спорта. Ещё там большая русскоязычная тусовка, а это потенциально целевая аудитория биатлона. Многие русские и украинцы наверняка найдут время, чтобы поболеть за своих.

И проблем с погодой гораздо меньше. Лютых морозов в Ванкувере точно не стоит ждать. Получается, что тут сплошные плюсы. А если добавить к ним традиционные североамериканские заморочки с классной едой и развлекательной программой, то может получиться по-настоящему вкусный продукт.



Не раз мы смотрели биатлон с моими канадскими друзьями. И им нравилось то, что они видели на экране ноутбука (по канадскому ТВ соревнования не показывают). И даже предлагали в следующий раз поехать на соревнования и посмотреть всё вживую. Но когда понимали, что гонки проходят не в Ванкувере, где мы тогда жили, а в Кэнморе, энтузиазм куда-то пропадал.



Биатлон в Канаде можно сделать интересным, но такие этапы, как нынешний, сводят все шансы к нулю.