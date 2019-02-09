Биатлонистка из США бежала эстафету в красных трусах. Смотреть стало веселее

Восхитительные красные трусы Данкли затмили даже полный провал России. Кто знает, вдруг именно так и выглядит будущее мирового биатлона?

Совсем не Victoria’s Secret

Проблемы женской сборной России, подиум мужской команды, морозище, слабая организация канадского этапа – всё это отошло на второй план, когда в кадре появилась американская биатлонистка Сьюзан Данкли. В роскошных спортивных трусах.

Пришлось протереть сначала глаза, а потом экран телевизора, чтобы понять, что это не обман зрения. Американка действительно вышла на гонку в трусах. Поверх комбинезона.

Это выглядело одновременно жутко и смешно. А может быть — жутко смешно. Индустрия моды наверняка затаилась в ожидании нового революционного решения от увиденного. В Victoria’s Secret, конечно, вряд ли заинтересуются инновационным действием Данкли, но кто знает, может быть в будущем все девушки будут выступать именно такими. Весело же.

Куда смотрели тренеры?

Для россиян веселье оказалось коротким. Женская эстафета — бессмысленная и беспощадная. Одна команда точно хотела бы, чтобы её отменили. Сборная России чудом не совершила главный фэйл в своей истории – не была снята с дистанции за отставание на круг. Валерия Васнецова делала для этого всё от неё зависящее.

Хотя это грубая ирония по отношению к спортсменке, которая не виновата в том, что её поставили в эстафету. Неужели тренерский штаб во главе с Сергеем Коноваловым не видел, в каком состоянии она находится? По-моему, по итогам индивидуальной гонки можно было сделать определённые выводы.

На грани катастрофы. Россия – десятая в эстафете. И этому нужно радоваться! Сборную России по биатлону впервые в истории могли обойти на круг. От кошмара нашу экспериментальную команду отделили несколько секунд!

Найди логику

Дальше поиграем в игру под названием «Найди логику в решениях тренерского штаба сборной России». Пункт первый. Коновалов, отвечая на вопрос, почему, зная состояние Васнецовой, он не попробовал в эстафете Кристину Ильченко, сказал, что ей ещё рано бегать такие гонки. В 25 лет! Конечно, надо подождать ещё хотя бы пять лет, когда Кристина обретёт психологическую уверенность и наладит стрельбу.



Если серьёзно, Ильченко с тремя штрафными кругами на первом этапе проиграла бы меньше, чем Васнецова. Она была лучшей среди наших в лыжном ходе в индивидуальной гонке, а если бы ещё и стреляла удачно… Ах да, ей же ещё рано бегать такие гонки.

В Канаде на биатлоне было 200 зрителей. Такой позор будет всегда Если только организаторы срочно не примут несколько простых решений. Иначе биатлон реально нужно будет спасать от Канады.

Тренеры вообще общаются со спортсменами?

Пункт второй. Коновалов после эстафеты сказал: надеемся, что Лариса Куклина выступит на следующем этапе в США. Напомним, что россиянка заболела уже в Кэнморе и пропустила две гонки в Канаде. После этого Лариса опубликовала пост в социальной сети, где призналась, что ей предстоит пройти недельный курс антибиотиков. Недельный, подчеркнём.



Пост был опубликован вчера. То есть, курс антибиотиков Куклина пропьёт примерно к следующей субботе. Получается, Коновалов рассчитывает, что Лариса выступит в Солт Лэйке под действием сильных лекарств. Или же коммуникации между спортсменом и тренером вообще нет?

Как Поварницын стал финишёром

Пункт третий. Теперь уже тренер мужской сборной России Сергей Белозёров решил порадовать нас безупречным логическим мышлением. Во-первых, изначально он планировал, чтобы Логинов и Гараничев побежали первыми в эстафете. К счастью, от этого отказались. Но придумали другой план, объяснение которого наверняка вас порадует.



Тренеры решили поставить Латыпова и Поварницына на второй и четвёртый этапы, чтобы опытные Гараничев и Логинов имели возможность исправить ошибки за своими молодыми партнёрами. Напомним ещё раз, Гараничев бежал на первом этапе, Логинов – на третьем. Александр мог бы ещё исправить ошибки за Эдуардом, но кто должен был исправлять ошибки Поварницына по логике тренеров? Снова Гараничев по второму кругу?

Опять медаль, ура! И это с финишёром Поварницыным – знаете такого? Мужской сборной России по биатлону всё равно, в каком составе выступать. У нашей команды уверенная медаль в эстафете!

Могли стать вторыми

При этом за эстафету наши мужчины, конечно же, заслужили самых высоких оценок. Но при другой расстановке, вполне могли бы замахнуться и на второе место. Блестяще готового Гараничева поставили на первый этап, где на первом круге всё равно все идут в одной группе. Да и вообще это не этап для бегунков, к которым можно причислить Евгения в его нынешнем состоянии. Да и Логинов всё-таки должен быть финишёром.

Мужская сборная России по биатлону снова радует. А за женщин стыдно Россияне показали, что могут брать награды в эстафете и без Логинова-финишёра. Россиянок же от величайшего позора спасла Дальмайер.

Эстонка – лучшая по скорости!

Другим интересным моментом дня стала прорезавшаяся скорость у женской сборной Эстонии. Настолько прорезавшаяся, что Тюли Томингас показала лучшее время на втором этапе! Ни отлично готовые Тандревольд и Хильдебранд, ни всегда быстрая Бреза не смогли ничего противопоставить в лыжном ходе представительнице Эстонии.



И ведь нельзя сказать, что это случайность. Другая эстонка Регина Оя на первом этапе показала пятое время по скорости, проиграв одному из лидеров Кубка мира Лизе Витоцци лишь семь секунд. А по общему результату лыжного хода Эстония стала шестой. Неужели в биатлоне появится новая сила?