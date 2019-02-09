«Парни прибегали обмороженные». Но биатлон почему-то отменить не захотели

И только когда стало нереально холодно, организаторы в Канаде всё-таки сжалились над страдающими от мороза биатлонистами. Как же так?

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Канаде всё снова идёт кувырком. Два спринта, которые изначально, кстати, были масс-стартами, перенесены с субботы на воскресенье. Причина проста: 9 февраля в Кэнморе ожидается 25 градусов мороза, а IBU в целях сохранения здоровья спортсменов не разрешает проводить гонки при температуре ниже 20 градусов.

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Есть ли гарантия, что в воскресенье гонки всё-таки пройдут? Нет, никаких! Вообще в Кэнморе на этой неделе очень и очень холодно. Ночью температура опускалась до 35 градусов, а в пятницу, например, мужчинам пришлось бежать эстафету при «–17». Не самое большое удовольствие.

Понятно, что мороз не добавляет энтузиазма ни спортсменам, ни зрителям. Камни в огород организаторов никто открыто не кидает, но о трудных погодных условиях говорят многие. В основном без энтузиазма. Хотя, как ни странно, были и оптимистичные замечания.

«Мороз на грани фола»

«Просто выйти сегодня на гонку и дойти до финиша уже было героизмом. Ветер постоянно пронизывал, количество одежды тут не имело никакого значения, хоть две шапки надевай. Обмотала тейпом пальцы, это помогло при стрельбе», – рассказала Ульяна Кайшева о своих впечатлениях от женской эстафеты, которая проходила в пятницу.

Как стрелял в мужской эстафете Эдуард Латыпов, не совсем понятно, ведь, как он сам признаётся, на огневом рубеже уже не чувствовал рук: «Выложился на полную, постарался для ребят, чтоб команде было полегче. На «лёжке» было вполне комфортно работать. Когда к «стойке» подошёл, уже такой приличный ветер был, что рук я почти не чувствовал, но старался стрелять аккуратно. Всё получилось, рад этому». И за свои страдания Латыпов и команда получили бронзу.

Опять медаль, ура! И это с финишёром Поварницыным – знаете такого? Мужской сборной России по биатлону всё равно, в каком составе выступать. У нашей команды уверенная медаль в эстафете!

А вот взгляд со стороны: «Мы говорили с девочками, думали, что отменят гонку. Было жалко наших парней, они все обмороженные прибегали. В итоге гонку не отменили, пришлось придумывать способы, как греться. На лоб и ноги специальные грелки наклеивали, чтобы на спуске не замёрзнуть», – рассказывала Маргарита Васильева о морозе в пятницу.

«Глаза немного надуло из-за холодного ветра. Пытался проморгаться, но всё равно было размыто на второй «лёжке». Дышать тяжело. Воздух холодный, тем более, высота. Под одно термобельё мы надевали ещё одно. Наверное, это создало дискомфорт. Руки сильно мёрзнут, пальцы мёрзнут, неудобно проводить манипуляции с винтовкой», – рассказал Сергей Корастылёв.

А тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров по окончании первой эстафеты дал канадской погоде ещё более короткую и ёмкую характеристику: «Мороз на грани фола».

«Будто детский сад»

Замерзают в Кэнморе не только россияне. Йоханнес Бё тоже выступал с грелками на запястьях, и был не очень доволен погодными условиями: «Вообще да, тут очень холодно. Мне нравится тут, только ещё бы на 10 градусов повыше была температура, было бы вообще хорошо. Бежать по такому морозу опасно для лёгких, но за полчаса, думаю, сильно не успеешь замёрзнуть. Сложнее со стрельбой, так как очень мёрзнут пальцы», – рассказала лидер общего зачёта Кубка мира.

А ещё Бё заметил, что на таком морозе «согреет только хорошая гонка». Выходит, Йоханнес в Канаде очень хочет согреться – две победы из двух. Куда уж лучше – и теплее?

Главный соперник Логинова использует грелки во время гонки. Это как вообще? Ему разрешили, потому что в Канаде холодно. Фуркад вообще вставляет грелку в рот. А вот болельщиков на биатлон там набирают по объявлению.

«В Кэнморе мы только и делаем, что одеваемся, будто собираемся в детский сад», – с улыбкой рассказала о борьбе с морозом норвежка Ингрид Ландмарк Тандерволд. А её соотечественник Ветле Шоста Кристиансен признался, что вообще старался перед гонками никуда не выходить: «До вторника мы не тренировались на улице из-за холода, всё время проводили в зале и в кафе, где подают неплохой кофе. Всё это время мы ждали, когда потеплеет».

«Опять искать отговорки?»

Впрочем, есть и такие спортсмены, кому канадские морозы нипочём. «Борьба с холодом? Ну, я надела две футболки, ничего особенного», – рассказала Маркета Давидова после первой женской гонки, и тут же призналась, что ждёт момента, когда сможет принять горячую ванну.

«Помешал ли мне холод? Что, опять искать отговорки? Да, сегодня был ветер и гораздо холоднее, чем вчера, но стрелять-то надо при любых условиях», – Валерия Васнецова даже очень неудачное выступление на первом этапе эстафеты не стала списывать на канадские морозы.

На грани катастрофы. Россия – десятая в эстафете. И этому нужно радоваться! Сборную России по биатлону впервые в истории могли обойти на круг. От кошмара нашу экспериментальную команду отделили несколько секунд!

«Мне тоже холодно тут, всё-таки минус 20 градусов. Но стараюсь справляться с непривычными ощущениями. Улыбаться больше», – заметила словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина.

Евгения Гараничев перед стартом первой гонки подмечал лишь, что у него замёрзла борода.

А оптимистичнее всех перед гонками, пожалуй, был настроен президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв: «К морозам в Кэнморе наши сибирские девушки привычны. Мы всегда выступали в такую погоду и в минус 25 часто бегали. Для международного биатлона правила таковы, что старт допускается только при температуре не ниже минус 20, это всё равно довольно холодно. Но наши биатлонисты в таких условиях как раз могут себя проявить».

Будет ли у сборной России ещё шанс показать себя в Канаде? Смотрите на термометр!