Кубок мира по биатлону. Седьмой этап. Спринтерские гонки. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 22:20 мск. ОНЛАЙН мужской спринтерской гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 00:45 мск. ОНЛАЙН женской спринтерской гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

09:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Канаде завершается седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19. Сегодня, 10 февраля, расписанием запланированы мужская и женская спринтерские гонки. Вообще, по календарю Кубка мира по биатлону это должны были быть масс-старты, но серьёзный мороз заставил организаторов сократить время нахождения спортсменов на дистанции. «Чемпионат» проведёт традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом важном, что происходит на биатлонном стадионе. Оставайтесь с нами!