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Биатлон, Кубок мира 2018/19, 7-й этап, Кэнмор: 10 февраля — трансляция

Александр Поварницын, биатлон
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Кубок мира по биатлону. Седьмой этап. Спринтерские гонки. LIVE
Все события 10 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / Биатлон

ГОНКИ ДНЯ:
*** 22:20 мск. ОНЛАЙН мужской спринтерской гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 00:45 мск. ОНЛАЙН женской спринтерской гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

09:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Канаде завершается седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19. Сегодня, 10 февраля, расписанием запланированы мужская и женская спринтерские гонки. Вообще, по календарю Кубка мира по биатлону это должны были быть масс-старты, но серьёзный мороз заставил организаторов сократить время нахождения спортсменов на дистанции. «Чемпионат» проведёт традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом важном, что происходит на биатлонном стадионе. Оставайтесь с нами!

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