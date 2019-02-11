«На улице „- 27“. Дядя упал, ударился головой. Мы его отнесли в магазин»

Дмитрий Губерниев спасает в Канаде людей, общается с мигрантами, ходит на хоккей и готовится комментировать «Евровидение-2019». Как он всё это успевает, да ещё и в лютые морозы?



Рубрика «Вы уху ели?!» приехала с другой стороны океана, и это даже круче, чем красные трусы Сьюзан Данкли.

«В Канаде вспомнил своё детство в Сходне»

Сложностей с морозами было много с учётом того, что, когда стало известно об отмене гонок, я пошёл кататься на горных лыжах. И работали только три подъёмника в Sunshine Village. Но экстрим-парк был открыт, и я вспомнил своё детство в Сходне и покорил все трамплины. Но если говорить серьёзно, то мы общались с местными жителями, и они говорили, что это аномальные холода. 10 дней назад тут на солнце было до "+10" и некоторые люди даже ходили в шортах.



Нормальная температура для здешних мест в феврале колеблется в районе "-10" градусов. Канадцы сильно извинялись, но мы же знаем, что сейчас идёт «дубак челлендж». Во многих местах очень холодная погода. Хочу сказать, что канадцы за три года выросли в плане организации. И даже не столько организации, сколько в любви к биатлону.

«Я избаловал биатлонистов. Всё, лафа закончилась». Губерниев молчать не хочет Граждане России на свои налоги содержат лыжную сборную. Разве Вяльбе или кто угодно может помешать народу увидеть своих героев? Это же бред!

«Скорая в Канаде приезжает за три минуты!»

Я был на матче НХЛ между «Калгари» и «Сан-Хосе». Как хоккейному обозревателю мне было непонятно, как вообще «Калгари» лидирует в дивизионе. Бёрнс был прекрасен у «Сан-Хосе»! В третьем периоде «Флеймз» напомнили, конечно, команду моей мечты, в которой играл Сергей Макаров. Катание великолепное у канадцев, я был поражён. Жаль, что не было россиян в составах команд. Так вот, мы опрашивали там людей, и все знают, что такое биатлон. Три года назад мы тоже ходили на хоккей, и тогда никто ничего не знал. А теперь все знают.



Канадцы – очень добрые люди! Перед нами упал дяденька на льду, ударился головой и потерял сознание. На улице было минус 27. Мы его отнесли в ближайший магазин, подошли к местному парню, он вызвал 911. Мы пошли дальше за покупками в магазин, а через пять минут уже видели, как ему оказывают помощь. То есть скорая помощь в Кэнморе приехала за три с половиной минуты. Нам есть чему поучиться. И люди просто замечательные здесь! То и дело слышишь «Welcome to Canada”. Я за то, чтобы этапы в Северной Америке проходили каждый год. Сейчас ещё проинспектируем, что там подготовили нам подопечные Дональда Трампа. Но Канада в любом случае великолепна.

«Многие мигранты скучают по моим репортажам»

Я поражён вниманием мигрантов, которые, несмотря на всякие препятствия, умудряются смотреть «Матч ТВ» и слушают мои репортажи. Я встречался с десятками людей, которые выражали мне слова поддержки. Оставлял сообщения для различных русскоязычных блогов. Ужасно приятно, что люди скучают по моим репортажам. Меня это сильно поддерживает и греет.

Конечно, мы с удовольствием поехали бы в Тюмень или Ханты под занавес сезона. Но ситуация такая, какая есть. Возвращаясь к теме каких-то негативных комментариев, хочу сказать, что я встречаюсь с огромных количеством людей в России и за границей. Кто-то в восторге от моей работы, кто-то говорит тёплые слова, кто-то более сдержан, кто-то менее сдержан. Повторюсь, что в интернете главное – это хайп и лайки. Я рад, что являюсь той самой персоной, которая заставляет людей проявлять активность.



В нашей работе если ты посредственность — это плохо. Если ты неинтересен — это плохо. Когда человек вызывает эмоции — это здорово. Мы можем сколько угодно ругать Киркорова или Баскова и рассказывать, как мы их не слушаем, но приходишь на концерты и видишь там переполненные залы. Люди дарят им цветы.

«Вы уху ели», французы-плаксы? Ваш Фуркад всегда так делал И теперь наши доктора ведут работу, чтобы устранить утраченное. Вы вообще понимаете, что тут написано?

«Поеду болеть за Лазарева и Киркорова на «Евровидение»

Кстати, я же поеду комментировать «Евровидение-2019» от канала «Россия» и буду болеть за Серёжу Лазарева и Филиппа Киркорова. К сожалению, разница во времени не позволила мне принять участие в программе Андрея Малахова, но я буду желать Сергею всяческих удач в любом случае. К чему это я. Я разговаривал здесь с огромным количеством журналистов по поводу спорта и шоу. И того, что медали любят тишину.



Спорт — он ведь для людей. Как театр и кино. Мы движемся к тому, чтобы делать зрелище для народа, приковывать его внимание. Когда они узнали про известную историю, что медали любят тишину, то были крайне удивлены. Это касается, в частности, нашей предстоящей поездки на чемпионат мира по лыжным видам спорта. Да здравствует шумиха! Да здравствует интерес людей!

«Биатлон отлично смотрелся бы в Лос-Анджелесе или Вегасе»

Ванкувер как альтернатива Кэнмору? Это, наверное, больше вопрос к тем людям, которые составляли календарь. У нас есть большой начальник по имени Макс Кобб, надо у него спросить, почему Кэнмор, а не Ванкувер. Конечно, было бы здорово проводить биатлон в Майами где-нибудь. Биатлон отлично смотрелся бы в Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе. Можно было бы вокруг рулеток бегать штрафные круги. Вообще же супер! Но так не происходит, так что пользуемся тем, что имеем.

«Хочу увидеть, что изменилось в США за время моего отсутствия»

Я с удовольствием жду поездку в Солт-Лейк-Сити, потому что там была первая Олимпиаду, которую я провёл в качестве комментатора. Это был 2002 год, я работал на лыжах, биатлоне. Вспоминаю бронзу Майгурова, победу Пылёвой, бронзу девчонок в эстафете, победу Миши Иванова. Я хочу увидеть тот стадион. Это вообще была моя первая серьёзная поездка на крупные соревнования. Хочу посмотреть, что изменилось в США за время моего отсутствия.



Мы понимаем прекрасно, что туда нужно ещё добраться. Все мы знаем эти истории, связанные с таможней. Надеюсь, что мы всё же нормально доедем и поработаем. Хочется верить, что Солт-Лейк-Сити превзойдёт по уровню организации Преск-Айл. Кстати говоря, в Канаде и Европе я часто встречаю спортсменов, которые закупают продукты в местных супермаркетах. Питание здесь более чем скромное. Что-то я ни разу не наблюдал, чтобы в тюменских магазинах ходили биатлонисты и совершали покупки. Там всё и так есть, и всё очень вкусно и полезно.