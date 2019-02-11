«На улице „- 27“. Дядя упал, ударился головой. Мы его отнесли в магазин»

Дмитрий Губерниев спасает в Канаде людей, общается с мигрантами, ходит на хоккей и готовится комментировать «Евровидение-2019». Как он всё это успевает, да ещё и в лютые морозы?
Рубрика «Вы уху ели?!» приехала с другой стороны океана, и это даже круче, чем красные трусы Сьюзан Данкли.
«В Канаде вспомнил своё детство в Сходне»
Сложностей с морозами было много с учётом того, что, когда стало известно об отмене гонок, я пошёл кататься на горных лыжах. И работали только три подъёмника в Sunshine Village. Но экстрим-парк был открыт, и я вспомнил своё детство в Сходне и покорил все трамплины. Но если говорить серьёзно, то мы общались с местными жителями, и они говорили, что это аномальные холода. 10 дней назад тут на солнце было до "+10" и некоторые люди даже ходили в шортах.
Нормальная температура для здешних мест в феврале колеблется в районе "-10" градусов. Канадцы сильно извинялись, но мы же знаем, что сейчас идёт «дубак челлендж». Во многих местах очень холодная погода. Хочу сказать, что канадцы за три года выросли в плане организации. И даже не столько организации, сколько в любви к биатлону.
«Скорая в Канаде приезжает за три минуты!»
Я был на матче НХЛ между «Калгари» и «Сан-Хосе». Как хоккейному обозревателю мне было непонятно, как вообще «Калгари» лидирует в дивизионе. Бёрнс был прекрасен у «Сан-Хосе»! В третьем периоде «Флеймз» напомнили, конечно, команду моей мечты, в которой играл Сергей Макаров. Катание великолепное у канадцев, я был поражён. Жаль, что не было россиян в составах команд. Так вот, мы опрашивали там людей, и все знают, что такое биатлон. Три года назад мы тоже ходили на хоккей, и тогда никто ничего не знал. А теперь все знают.
Канадцы – очень добрые люди! Перед нами упал дяденька на льду, ударился головой и потерял сознание. На улице было минус 27. Мы его отнесли в ближайший магазин, подошли к местному парню, он вызвал 911. Мы пошли дальше за покупками в магазин, а через пять минут уже видели, как ему оказывают помощь. То есть скорая помощь в Кэнморе приехала за три с половиной минуты. Нам есть чему поучиться. И люди просто замечательные здесь! То и дело слышишь «Welcome to Canada”. Я за то, чтобы этапы в Северной Америке проходили каждый год. Сейчас ещё проинспектируем, что там подготовили нам подопечные Дональда Трампа. Но Канада в любом случае великолепна.
«Многие мигранты скучают по моим репортажам»
Я поражён вниманием мигрантов, которые, несмотря на всякие препятствия, умудряются смотреть «Матч ТВ» и слушают мои репортажи. Я встречался с десятками людей, которые выражали мне слова поддержки. Оставлял сообщения для различных русскоязычных блогов. Ужасно приятно, что люди скучают по моим репортажам. Меня это сильно поддерживает и греет.
Конечно, мы с удовольствием поехали бы в Тюмень или Ханты под занавес сезона. Но ситуация такая, какая есть. Возвращаясь к теме каких-то негативных комментариев, хочу сказать, что я встречаюсь с огромных количеством людей в России и за границей. Кто-то в восторге от моей работы, кто-то говорит тёплые слова, кто-то более сдержан, кто-то менее сдержан. Повторюсь, что в интернете главное – это хайп и лайки. Я рад, что являюсь той самой персоной, которая заставляет людей проявлять активность.
В нашей работе если ты посредственность — это плохо. Если ты неинтересен — это плохо. Когда человек вызывает эмоции — это здорово. Мы можем сколько угодно ругать Киркорова или Баскова и рассказывать, как мы их не слушаем, но приходишь на концерты и видишь там переполненные залы. Люди дарят им цветы.
«Поеду болеть за Лазарева и Киркорова на «Евровидение»
Кстати, я же поеду комментировать «Евровидение-2019» от канала «Россия» и буду болеть за Серёжу Лазарева и Филиппа Киркорова. К сожалению, разница во времени не позволила мне принять участие в программе Андрея Малахова, но я буду желать Сергею всяческих удач в любом случае. К чему это я. Я разговаривал здесь с огромным количеством журналистов по поводу спорта и шоу. И того, что медали любят тишину.
Спорт — он ведь для людей. Как театр и кино. Мы движемся к тому, чтобы делать зрелище для народа, приковывать его внимание. Когда они узнали про известную историю, что медали любят тишину, то были крайне удивлены. Это касается, в частности, нашей предстоящей поездки на чемпионат мира по лыжным видам спорта. Да здравствует шумиха! Да здравствует интерес людей!
«Биатлон отлично смотрелся бы в Лос-Анджелесе или Вегасе»
Ванкувер как альтернатива Кэнмору? Это, наверное, больше вопрос к тем людям, которые составляли календарь. У нас есть большой начальник по имени Макс Кобб, надо у него спросить, почему Кэнмор, а не Ванкувер. Конечно, было бы здорово проводить биатлон в Майами где-нибудь. Биатлон отлично смотрелся бы в Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе. Можно было бы вокруг рулеток бегать штрафные круги. Вообще же супер! Но так не происходит, так что пользуемся тем, что имеем.
«Хочу увидеть, что изменилось в США за время моего отсутствия»
Я с удовольствием жду поездку в Солт-Лейк-Сити, потому что там была первая Олимпиаду, которую я провёл в качестве комментатора. Это был 2002 год, я работал на лыжах, биатлоне. Вспоминаю бронзу Майгурова, победу Пылёвой, бронзу девчонок в эстафете, победу Миши Иванова. Я хочу увидеть тот стадион. Это вообще была моя первая серьёзная поездка на крупные соревнования. Хочу посмотреть, что изменилось в США за время моего отсутствия.
Мы понимаем прекрасно, что туда нужно ещё добраться. Все мы знаем эти истории, связанные с таможней. Надеюсь, что мы всё же нормально доедем и поработаем. Хочется верить, что Солт-Лейк-Сити превзойдёт по уровню организации Преск-Айл. Кстати говоря, в Канаде и Европе я часто встречаю спортсменов, которые закупают продукты в местных супермаркетах. Питание здесь более чем скромное. Что-то я ни разу не наблюдал, чтобы в тюменских магазинах ходили биатлонисты и совершали покупки. Там всё и так есть, и всё очень вкусно и полезно.