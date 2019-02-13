В Канаде были цветочки… Этап Кубка мира по биатлону в США под угрозой срыва

У природы есть плохая погода

Кажется, кто-то очень не хочет, чтобы Александр Логинов оторвался от Мартена Фуркада в общем зачёте Кубка мира. Прогноз погоды на первые два соревновательных дня в Солт-Лейк-Сити внушает ужас. Если в Канаде были лютые морозы, то в США ожидаются грозы, ливни и температура «+10». Причём такая погода установится за день до стартов, и что случится с трассой, совершенно непонятно. Но можно предположить, что её смоет.

К субботе обещают минусовую температуру ночью, так что последние гонки всё же имеют шанс состояться. Только в другом виде спорта, конькобежном. Можно сколько угодно говорить о том, что американцам и канадцам просто не повезло с погодой, но проводить этап в Кэнморе в середине февраля – заведомо большой риск. В провинции Альберта такие холода далеко не редкость.



А те, кто говорит, что такие аномалии вполне могут случиться в Тюмени и Ханты-Мансийске, не совсем правы. Российские этапы обычно проходят в середине или конце марта, когда вероятность совсем уж сильных морозов минимальна.

Россия завоюет два золота в США? Если только этап Кубка мира не отменят Это же Америка. Там, как известно, может быть всё. Если не верите – просто сделайте выбор. Помогите сборной России своим позитивом.

Бедная Кайса

Действующий обладатель Кубка мира на пенсии будет с улыбкой рассказывать про свои североамериканские приключения. Но сейчас Мякяряйнен точно не до смеха. Сначала её рейс из Кэнмора в Сиэтл отменили, и всю ночь спортсменка провела в аэропорту в поисках альтернативных вариантов. Она поехала в Торонто и оттуда рассчитывала вылететь уже в Солт-Лейк Сити, но её винтовку потеряли!



А когда нашли, рейс уже улетел. В итоге пришлось мчаться в Атланту и уже из штата Джорджия к месту назначения. Кайса призналась, что за всё это время сильно стрессовала, а поесть смогла всего раз. Но и на этом приключения членов сборной Финляндии не закончились. Лидер команды с горем пополам вылетел к месту, а вот тренер по стрельбе застрял в Торонто.

Мякяряйнен пропустила рейс и до сих пор не приехала в Солт-Лейк-Сити

Члены сборной России тоже не смогли улететь

Оказалось, что вообще рейсы в Сиэтл были отменены в понедельник. А через этот город планировало лететь немало людей из мира биатлона. Под эти проблемы попала часть тренеров и сервисменов сборной России. Также Александр Поварницын говорил, что собирается лететь через Сиэтл. И можно только догадываться, скольким ещё людям испортили планы причуды американской гражданской авиации.

Зато винтовки на месте! В Канаду участники соревнований прилетели раньше оружия, а теперь главное, чтобы не потерялись сами люди. В Кэнморе говорили, что иногда полезно отдохнуть от работы с винтовками психологически. Интересно, а винтовкам полезно отдыхать от спортсменов?

17 лет спустя

Хотя этапы Кубка мира в Америке часто попадали в календарь Международного союза биатлонистов, именно в Солт-Лейк-Сити их не было 17 лет. С момента проведения зимней Олимпиады. И тогда наши выступили неплохо. Ольга Пылёва завоевала золотую медаль в гонке преследования, Виктор Майгуров стал бронзовым медалистом в индивидуальной гонке, а женская сборная России стала третьей в эстафете. Учитывайте, что в те годы биатлонная программа Олимпиады не была такой обширной, как сейчас. Она включала в себя спринт, пасьют, индивидуальную гонку и эстафету.



Если взять историю наших выступлений на американской земле в целом, то там можно найти подиумы Николая Круглова, Сергея Рожкова, Ивана Черезова, Антона Шипулина, двойную победу Пылёвой в Лейк-Плэсиде, её же золотой успех в Форт-Кенте, медали Анны Богалий, Ольги Зайцевой.



Так что нынешнему поколению есть с кого брать пример. Главные шансы сборной России связаны не только с Александром Логиновым, но и с Евгением Гараничевым, который набрал отличную форму и показывает ход на уровне элиты мирового биатлона. У женщин шансов на медали откровенно мало, хотя наконец-то мы полностью используем квоту из шести человек. Лариса Куклина оправилась от болезни и готова выступить в Солт-Лейк-Сити.