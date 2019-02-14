«Это веселее хоккея». На арене «Бостон Ред Сокс» прошла необычная гонка

Домашнюю арену бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» «Фенуэй Парк» построили в 1912 году, и с тех пора она практически не изменилась внешне. Даже несмотря на многочисленные реконструкции главным отличием сегодняшнего «Фенуэя» от него же образца начала XX века остаётся количество посадочных мест (10 лет назад его увеличили до 39 605 зрителей. Изначально стадион вмещал 35).

Благодаря этому старейшая арена MLB считается одной из самых атмосферных. Чтобы приятно провести здесь время не обязательно идти только на бейсбол. В минувший уик-энд «Фенуэй Парк» гудел по случаю очередного этапа чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice.

Фото: Red Bull

Этому виду спорта всего 20 лет, но его представители уже говорят о возможном включении в программу Олимпийских игр 2026 года. А бостонский этап чемпионата мира в день решающих заездов собирает почти полные трибуны в холодную погоду. Местные райдеры это оценили: во всех зачётах победы одержали американцы. У мужчин лучшим был Кэмерон Нааз. Аманда Трунцо выиграла у девушек, Джо-Джо Веласкес стал лучшим среди юниоров.



Там же, в соревнованиях молодых гонщиков россиянин Егор Тутариков стал девятым. А представившие нашу страну в мужском зачёте Дмитрий Мурлычкин и Герман Титов заняли 18-е и 40-е место соответственно. Это хуже, чем парни планировали, но тут стоит понимать: и Дима, и Герман в этом спорте не так уж и давно. Не говоря уже о том, что скоростной спуск на коньках – вообще довольно диковинная дисциплина для нашей страны.



Хотя бы немного разобраться в ней нам помог Дмитрий Мурлычкин. Совсем недавно Дима достаточно успешно катался по юниорам. Этот сезон он проводит во взрослом зачёте и занимает в нём 28 место.



— Как лучше всего рассказать об этом спорте?

— Когда спрашивают, чем занимаюсь, так и говорю: скоростной спуск на коньках. Вроде кивают в ответ, но если вижу, что человек не понял, показываю видео. Всем нравится смотреть, как кто-то съезжает по трассе с препятствиями на скорости 80 километров в час.

— Как попасть в скоростной спуск на коньках?

— Большинство приходит из хоккея. Узнают в соцсетях или от друзей, а потом пробуют. Это – стандартная история.



— Это круче хоккея?

— Да. Веселее – точно. Всё дело в скорости и динамике.

— Из фигурного катания приходят?

— Да. Анаис Моран бывшая фигуристка. Она даже была на Олимпиаде. Выступала и в одиночном, и в парном катании. Кстати, говорит по-русски, а сама – швейцарка.



— Главные звёзды скоростного спуска на коньках?

— Кэмерон Нааз, Скотт Кроксалл, Кайл Кроксалл, Марко Даллаго, Лука Даллаго, я (смеётся).

— Почему сегодняшняя гонка была важной?

— Это была финальная гонка Red Bull Crashed Ice. У нас молодой спорт, но вы сами видели, сколько людей пришло. Только по этому можно судить о важности гонки.



— Сколько денег уходит чтобы содержать карьеру?

— Сезон длится с декабря по март. Это 10 гонок. Каждая поездка примерно в 50 тысяч рублей обходится. Получается полмиллиона в год.



— Организаторы помогают материально?

— Мужчинам из топ-16 они оплачивают проживание. Так же и с юниорами и женщинами. И это только на Red Bull Crashed Ice. Я свои поездки отбиваю призовыми.



— Этим можно зарабатывать столько, чтобы не только «отбивать поездки», но и неплохо обеспечить жизнь?

— Зависит, понятное дело, от выступлений. Плюс можно найти спонсора, но я поиском не занимаюсь. Считаю, в своё время они меня сами найдут.



— Вам надо будет работать дополнительно, когда начнёте показывать результаты уровня Кэмерона Нааза (победителя этапа и лидера общего зачёта)?

— Думаю, нет.



Чаще всего в скоростной спуск на коньках попадают из хоккея, говорит Дмитрий Мурлычкин. Так сюда пришёл и другой наш гонщик Герман Титов. Он, кстати, не только полный тёзка чемпиона мира по хоккею в составе нашей сборной, но и его племянник.



— Дядя называет мой вид спорта сумасшедшим, — рассказывает Титов. – Сейчас он живёт в Канаде и говорит, что североамериканцам нравится такой спорт, где кто-то может расшибиться.



— А вы почему такой выбор сделали?

— Впервые поучаствовал в 2013 году. Это был отбор на чемпионат мира от России, куда позвали друзья, и мне понравилась атмосфера соревнований. С трудом отобрался: тогда ещё даже не знал, как правильно проходить трассу. А ещё в тот день был зачёт в институте, потому только одну попытку успел проехать. Весной 2014-го съездил на чемпионат мира – мне там всё очень понравилось, но тогда ещё не думал, что буду серьёзно этим заниматься.

Фото: Red Bull

— Когда решили стать профессионалом?

— В 2016 году занял третье место на открытом чемпионате России и решил, что это больше не хобби.



— Каким был переход из хоккея?

— Надо было решать – продолжать играть в хоккей или учиться в институте. Играл я на позиции правого нападающего. Получалось средне, потому большой перспективы в этом не видел. Считаю, спортсмен должен думать только о максимальных достижениях. Если не быть лучшим, то хотя бы играть в сборной. Я понял, что мне вряд ли это под силу и выбрал учёбу. На первом курсе повезло узнать о скоростном спуске на коньках.

— Что-то из навыков правого форварда помогло в переходе?

— В хоккее я выделялся хорошим катанием. Да и сейчас, если с ребятами из зачёта побежим по ровному льду, я всех обгоню. Но это не дало мне большого преимущества при переходе в скоростной спуск на коньках. Долго переучивался, пытался понять, как поджимать колени, в какой момент выпрыгивать. Оттачивал новые движения на роликах в скейт-парке.



— Почему сегодня только 40-е место?

— Было волнение. Очень хотелось выступить именно на «Фенуэй Парк» и показать здесь высокий результат. Я увлекаюсь бейсболом, и для меня этот этап был очень важным. Но, к сожалению, выбыл в первой гонке.



— В чём соперники по заезду оказались лучше?

— На их стороне опыт: люди катаются по 8-9 лет. Но я считаю, что подобрался к их уровню вплотную. Могу каждого догнать и обогнать. Кроме Нааза.

Фото: Red Bull

— Мурлычкин тоже его отметил. Что особенного в Наазе?

— Ведёт себя настолько уверенно на трассе, что к нему не подобраться. Если только ошибку не допустит, как было в Финляндии (на финском этапе Red Bull Crashed Ice Нааз упал во время заезда и вылетел уже в 1/16 финала – прим. «Чемпионата»). Если даже незначительные помарки допускает, то сразу же исправляется. Полный контроль над собой.



— Вы из хоккея. На вас хоккейная амуниция. Коньки тоже оттуда?

— Отличается заточка. А порой – и само лезвие. Кто-то ставит лезвия для хоккея с мячом на льду. У такого лезвия больше площадь соприкосновения со льдом. Заточка меняется часто. Я несколько раз по-разному точил коньки только в течение этого уик-энда. На тренировке лёд был мягкий, надо было сделать жёлоб 35 миллиметров. На следующий день подморозило – сделали 25.



— Где готовитесь к соревнованиям?

— У нас в Москве есть всего пара скейт-парков, где можно готовиться. И то я не могу назвать эти условия идеальными. У многих конкурентов из Европы и США есть специальные площадки для велосипедистов – это гораздо лучше имитирует нашу трассу.



— Говорят, скоростной спуск на коньках вскоре может появиться в олимпийской программе. Есть в планах выступить на главных соревнованиях планеты?

— Не знаю, насколько это правда, но выступить бы хотелось. Рассветный возраст в нашем спорте – 29 или 30 лет. Как раз столько мне и будет в 2026 году. Многие сегодняшние лидеры закончат. Можно будет и на победу замахнуться.

Результаты этапа в Бостоне (мужчины):

1) Кэмерон Нааз (США)

2) Лука Даллаго (Австрия)

3) Кайл Кроксалл (Канада)

…

18) Дмитрий Мурлычкин (Россия)

…

40) Герман Титов (Россия)



Результаты этапа в Бостоне (девушки):

1) Аманда Трунцо (США)

2) Мариам Трепанье (Канада)

3) Тамара Мейвиссен (США)



Результаты этапа в Бостоне (юниоры):

1) Джо-Джо Веласкес (США)

2) Мартин Барра (Франция)

3) Тома Ямаучи (Япония)

…

9) Егор Тутариков (Россия)