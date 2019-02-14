В Краснодаре не только футбол. «Кубань» дала бой «Ростову» в Суперлиге

17-й тур чемпионата России по гандболе среди женских команд порадовал болельщиков яркой вывеской. В гости к «Кубани», которая идёт третьей, приехали непобедимые девушки из Ростова. «Ростов-Дон» на минувших победил «Оденсе» и досрочно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Так что настроение у подопечных Амброса Мартина было что надо.

А вот в «Кубани» все по-прежнему пережимают волнительные эмоции. Конечно, речь идёт о состоянии здоровья главного тренера Евгения Трефилова и его предстоящей операции на сердце. Она намечена на ближайший понедельник. По словам генерального директора клуба Сергея Вальтера, шансы на успешный исход высокие, но понятно, что речь идёт не о вырванном зубе. И совсем успокоиться можно только по факту завершения операции.

Трефилов будет прооперирован ориентировочно 18 февраля

Футбол украл зрителей

Зрителей на этом можно должно было быть больше. И было бы, если не футбол. Дело в том, что в этот же вечер свой матч в Лиге Европы проводил «Краснодар» с «Байером». И там ожидался аншлаг. Но самих гандболисток это волновало не в первую очередь. Обе команды начали осторожно и не смогли забить в первых атаках. Но счёт 0:0 продержался недолго. Анна Сень забила первый мяч в игре, а потом украинский легионер «Ростова» Виктория Борщенко реализовала 7-метровый.



Гости, не проигравшие ещё ни одного матча в чемпионате, начали так, как от них и ждали. «Кубань» очень старалась, но что-то противопоставить команде, которая рвёт всех не только дома и в Европе, крайне сложно. А тут ещё и Трефилов захворал. Тем не менее, хозяевам удались несколько хороших атак и к 12-й минуте преимущество «Ростова» не было критичным – 6:4. Следом Антонина Скоробогатченко убежала в быстрый отрыв и сократила счёт до минимума – 5:6.

«Отдаёмся по максимуму и даже больше!» Что «Ростов-Дон» творит в Лиге чемпионов Анна Сень – о победе над датчанками, досрочном выходе в плей-офф Лиги чемпионов, битве с «Кубанью» и даже правильном выходе из декрета.

Ох уж эти штанги

Лидер чемпионата попытался создать задел, но Каплина в двух быстрых атаках возвращает «Кубань» в игру – 7:8. Очень хотелось увидеть равную борьбу на протяжении всей встречи, однако «Ростов» ближе к концу первой 30-минутки начал возвращать нас в реальность. Борщенко, Маслова и Судакова превратили 8:7 в 11:7. Надо сказать, что «Кубани» ещё и не везло в первом отрезке игры. Мяч минимум три раза за первые 20 минут попадал в штангу после попыток хозяев забить.

Ближе к перерыву «Кубань» снова приблизилась к сопернику в счёте, но последнее слово осталось за гостями. На 15-минутный отдых они ушли при счёте 17:14 в свою пользу. Краснодарским гандболисткам необходимо было придумать что-то экстраординарное, чтобы выиграть эту встречу.

Неиспользованный шанс

В первой же атаке второго тайма «Кубань» попала в штангу. Кажется, краснодарские девушки чем-то разгневали каркас ворот. В День святого Валентина штанги не показали свою любовь хозяевам. «Ростов» же до поры до времени играл уверенно и держал соперника на расстоянии. Помогали 7-метровые Борщенко, которые Виктория щёлкала на раз-два.



По иронии судьбы, проблемы у гостей начались как раз с пробития 7-метрового. Борщенко была удалена, бросать вышла Сень и промахнулась. Дело было при счёте 23:20 в пользу «Ростова». Краснодарские гандболистки вдохновились промахом соперника и заставили подопечных Мартина нервничать – 22:23. Хозяева могли даже сравнять счёт, но допустили обидную потерю в атаке и пропустили контратаку.



А когда «Кубань» ещё и не смогла реализовать свой 7-метровый, шансов нанести первое поражение «Ростову» стало совсем мало. Играть было ещё около 10 минут, но впечатление создалось именно такое. И оно не подвело. Ростовчанки спокойно довели встречу до победы – 29:26.