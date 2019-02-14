Мимо диванов и к мечтам! Женская сборная России по биатлону знает, что делать

Главное – не обращать внимания на неудачников и диванных любителей биатлона. Скорость и точность обязательно придут. Надо лишь верить.

Детский сад «Ромашка»

Восьмой этап Кубка мира по биатлону для сборной России начался с нового громкого высказывания. И снова высказался человек, который в этой сборной находится без году неделю. Вслед за Евгений Павловой слово взяла 21-летняя Валерия Васнецова.

«Ощутите вкус крови». Надежда российского биатлона грубо ответила болельщикам «Я лягу на кровать и буду наслаждаться сырными чипсами. А вы, диванные любители, бегите спринт. С выливающимися изо рта слюнями». Это как?

Не, разумеется, она имела полное право написать в своей соцсети всё, что угодно. Особенно после грандиозного личного провала в эстафете и последующей психологической атаке особо ценителей и особо любителей биатлона. Но предлагать болельщикам самим пробежать спринт – это прямо вчерашний день в детском саду «Ромашка». Хоть бы подсказал ей кто, ну глупый же аргумент, ей-богу.

После такого аргумента результат Васнецовой в этом самом спринте наверняка ждали с особым удовольствием. С попкорном и теми самыми чипсами, которые Валерия угрожала есть прямо на кровати. Гонка, для нас изначально казавшаяся планируемой катастрофой, внезапно обрела интригу.

Вперёд, Россия!

Правда, для старта Васнецовой гонку вообще должны были разрешить – в Солт-Лейк-Сити сияло солнышко и со всеми возможными усилиями топило трассу. К счастью, до обещанных синоптиками десяти градусов тепла дело не дошло, но и «+6» выглядели вызывающе. Повезло, что обошлось без прогнозированного ливня, так что гонка выжила.



Первой среди россиянок должна была стартовать Куклина, но она снялась с гонки. Так что «забойщицей» предстояло выступить Васильевой, ну а дальше Кайшева, Васнецова, Бикташева и Ильченко. Вперёд, девушки. Мимо диванов и к финишу!

Смотреть больно. Или нормально?

Сначала показалось, что на Васильеву больно смотреть. Она, например, ещё до первого рубежа проиграла Анастасии Кузьминой 30 секунд. Но потом стало понятно, что на Васильеву смотреть нормально, потому что на дистанции появилась Кайшева. Она проиграла Кузьминой 25 секунд. За первый километр.

Любопытно, но после старта первых сорока спортсменок на отсечке 1 км три последних места занимали… три россиянки. Лишь 41-я – японка Хатисука – сумела опередить лишь Кайшеву. Зато после второго огневого рубежа Васильева была второй, уступая лишь Кузьминой. Правда, 31 секунду. Правда, у Насти был штрафной круг.

Да что же такое…

Конечно, Васильеву очень быстро выдавили из тройки – Мякяряйнен и Вирер даже с промахами были значительно быстрее россиянки, а Рёйселанд так и вообще везла Маргарите почти 45 секунд. Тем временем на «стойку» приковыляла (а как иначе обозвать более чем минутное отставание) Кайшева, один раз промазала, но шансы на гонку преследования всё равно сохраняла.



А что же там Васнецова? Промах на «лёжке» обеспечил ей более чем минутное отставание от Кузьминой. За второй круг она проиграла ещё 30 секунд, на рубеже допустила промах – вот так сложились уже две полноценные минуты отставания. Да что ж такое то…

Далеко и глубоко

Про Бикташеву и Ильченко. Первая бежала даже медленнее Кайшевой, вторая уже на «лёжке» раздобыла себе три штрафных круга. Так что Васильева с чистой стрельбой точно должна была стать лучшей среди наших, хотя в топ-10 она не попадала. Кайшева балансировала на грани первой двадцатки, остальные остались далеко и глубоко. Даже без кубковых очков.

А победила норвежка Рёйселанд. Невероятные приключения Кайсы с американскими самолётами почему-то не помешали ей занять второе место, немка Хильдебранд завоевала бронзу.

Идите к своей мечте!

Конечно, девчонкам тяжело. Акклиматизация, перелёты, спать по 23 часа без просыпа. Винтовки теряются, рейсы отменяются. Жаль, что все эти напасти прямо на всех навалились, а не только на сборную России – иначе бы у нас вообще вопросов не было.

Васильева: после прилёта в США спала 23 часа. Меня будили, чтобы я хоть поела

Но сейчас вместо лишних вопросов хочется просто напомнить сборной России слова нашей известной биатлонистки Виктории Сливко. Почти пророческие.



«Я рада, что вы можете выплеснуть весь негатив на меня. Нет, ну а на кого ещё, как не на спортсменов, которые делают всё ради победы? Обливают грязью только неудачники и люди, которые завидуют нам. Так что сидите дальше на диванах! А мы будем идти к своей мечте».



Да, девчонки. Не обращайте внимания на неудачников, идите к своей мечте! Виктория плохого не посоветует.