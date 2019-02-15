Кубок мира по биатлону. Восьмой этап. Спринт, мужчины. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 21:15 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

9:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Солт-Лейк-Сити (США) продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19. Сегодня, 15 февраля, пришло время мужчин включиться в борьбу — по расписанию этапа пройдёт мужской спринт. Российские болельщики многого ждут от Александра Логинова, который в данный момент занимает второе место в общем зачёте Кубка мира и готов ещё сильнее оторваться от Мартена Фуркада, идущего третьим. «Чемпионат» проведёт традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами!