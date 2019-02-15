Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Биатлон, Кубок мира 2019, 8-й этап, Солт-Лейк-Сити: 15 февраля — трансляция

Александр Логинов, сборная России по биатлону
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Кубок мира по биатлону. Восьмой этап. Спринт, мужчины. LIVE
Все события 15 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити. Новости, важные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / Биатлон

ГОНКИ ДНЯ:

*** 21:15 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

9:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Солт-Лейк-Сити (США) продолжается восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2018/19. Сегодня, 15 февраля, пришло время мужчин включиться в борьбу — по расписанию этапа пройдёт мужской спринт. Российские болельщики многого ждут от Александра Логинова, который в данный момент занимает второе место в общем зачёте Кубка мира и готов ещё сильнее оторваться от Мартена Фуркада, идущего третьим. «Чемпионат» проведёт традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами!

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент