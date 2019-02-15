Так и угробить можно! Логинову больше не надо бежать в США

Логинова снова давят

Весь сезон лидер сборной России Александр Логинов испытывает колоссальное давление. Только поутихли обсуждения его допингового прошлого и призывы извиниться перед кристально чистым биатлонным сообществом, как на него обрушилась критика за участие в североамериканских этапах. Многие эксперты опасаются, что вояж в Канаду и США помешает Логинову бороться за медали на чемпионате мира. Александр уверен в обратном и не собирается добровольно отказываться от щедрых кубковых очков.

Но в такой ситуации каждая неудачная гонка льёт воду на мельницу тех, кто называет участие Логинова в североамериканских этапах ошибкой. Поэтому Саше было крайне важно начать этап в Солт-Лейк-Сити с медали в спринте.



А ещё лучше – с победы над Йоханнесом Бё. Ведь не лукавил же норвежец, называя трассу в Солт-Лейк-Сити худшей в мире.

Бё с другой планеты

Погода в Юте обманула ожидания синоптиков: обещанного снега не было, поэтому определённое преимущество могли получить спортсмены из первой стартовой группы. У сборной России основные силы как раз были сосредоточены в начале, а вот Йоханнес Бё получил 31-й стартовый номер и в теории мог финишировать по достаточно разбитой трассе.



Для сборной России мужской спринт представлял интерес с первых минут, поскольку вторым на трассу отправился Гараничев. Евгений стартовал небыстро, а на рубеже не смог справиться с ветром и одну мишень всё-таки не закрыл. Блестящее начало выдал немец Бенедикт Долль – чистая работа на «лёжке» позволила ему ещё долго возглавлять таблицу после первого огневого рубежа. Эдуард Латыпов двумя промахами снизил шансы на кубковые очки.

Логинов начал спринт бодро и по скорости уступал только Доллю. После чистой стрельбы Александр проигрывал немцу 15 секунд. Александр Поварницын тоже закрыл все мишени на «лёжке», но резвости на дистанции ему не хватало. А вот Бё по трассе летел и после первого рубежа «вёз» Доллю 16 секунд, а Логинову уже больше полминуты. При этом Саша был четвёртым, уступая ещё и французу Эмильену Жаклену.

Кошмар снайпера. Как лидеры Кубка мира «застрелились» в Америке Логинов на «стойке» промахнулся три раза, Йоханнес Бё — аж четыре! А победителем из этого стрелкового ужаса вышел Кристиансен

Логинов и Бё загубили «стойку»

Гараничев без промахов прошёл «стойку» и оживил шансы на хорошее итоговое место. Трудности соперников на «стойке» помогали Жене оставаться высоко, но по скорости он уступал многим. Долль ошибся трижды и вычеркнул себя из числа фаворитов. Первым весомую заявку на пьедестал сделал француз Симон Детьё, промахнувшийся один раз. С такими же показателями прошли спринт его соотечественники Кентен Фийон Майе и Антонен Гигонна. Навязал борьбу французам американец Шон Доэрти, а Логинову приходилось очень тяжело. Александр выдохся на втором круге и послал в молоко аж три выстрела.

О медали можно было забыть.

У Бё никакого западения скорости не было и близко. Йоханнес при подходе ко второму рубежу опережал Долля почти на 40 секунд. Даже два промаха позволили бы ему быть первым, но норвежец заставил болельщиков хвататься за сердце. Из пяти выстрелов точным получился только один! Невероятно, но даже после такого провала Бё всерьёз претендовал на медаль.

Российские биатлонистки проигрывают по две минуты? Всё в порядке Россиянки – молодцы, это не шутка. Минуты проигрыша значения не имеют. Хотя кое-кого хотелось бы вынуть из «Инстаграма» и увидеть на трассе.

Бё почти сотворил невозможное

У россиян реальных медальных перспектив не было, но без положительных моментов не обошлось. Александр Поварницын подтвердил звание специалиста по Северной Америке и с «нулём» вклинился в битву за топ-10. К сожалению, Сергей Корастылёв примеру товарища по команде не последовал и с пятью стрелковыми ошибками упал в низ протокола.



В сражении за победу двойной удар нанесли Эрик Лессер и Ветле Шоста Кристиансен, стартовавшие с разницей в 30 секунд. Оба блестяще отработали на стрельбище и ушли на последний круг в статусе лидера и вице-лидера. Норвежец опережал немца всего на 5 секунд, а ещё в 8 секундах позади был Детьё. Бё с четырьмя проигрывал соотечественнику 47 секунд.

То ли действительно преимущество стартовой группы сказалось, то ли Детьё находится в отличной форме, но перевес Лессера и Кристиансена над французом стремительно таяло. В итоге Лессер уступил Симону 23 секунды, а вот Кристиансен проявил характер и первое место сохранил. На финише от его преимущества осталось чуть больше секунды. Бё, как и ожидалось, последний круг отработал здорово, но подняться в топ-3 не смог. Но, если задуматься, четвёртое место с четырьмя промахами – это фантастика.

Немецкий сюрприз

Россияне дружно сдали на последнем круге, что помогло многим соперникам их опередить. Гараничев постепенно опустился в середине второго десятка, а Поварницын и Логинов вылетели из топ-20. Не смог добавить позитива и Юрий Шопин. Теперь тренерам сборной России стоит всерьёз задуматься о целесообразности участия Логинова в гонке преследования. Очки очками, но так реально можно угробить спортсмена.



Казалось, что среди лидеров изменений больше не будет, но с этим был абсолютно не согласен Роман Рес. Немец был очень хорош ходом и даже с одной ошибкой на рубеже смог возродить интригу и скинуть с третьей позиции более опытного и титулованного Лессера. Недаром говорят, что на высоте возможно всё, что угодно. Преподнести сюрприз может любой.



Но россияне-то не любые.