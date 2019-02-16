Российский биатлонист после провала на Кубке мира сказал, что стреляет хорошо тот, кому повезёт. Что ж, это всё объясняет.

«Дело не в мастерстве, а в везении». В сборной России по биатлону в этом уверены

«Кому повезло, тот и стрельнул»

В российском биатлоне есть интересная закономерность. Чем хуже выступают спортсмены, тем ярче их высказывания. Не успели улечься страсти от предложения Валерии Васнецовой болельщикам, как после спринта в Солт-Лейк-Сити нас порадовал Сергей Корастылёв, финишировавший 77-м из 86-ти стартовавших.

Опытный россиянин, при этом делающий свои первые шаги на Кубке мира, раскрыл глаза всему миру на то, что же на самом деле является главным в биатлоне.

«Почему допустил столько промахов? Биатлон — это рулетка. Кому повезло, тот и стрельнул хорошо. Кто-то чуть сильнее удерживает. Не в мастерстве дело, а в везении. Йоханнес тоже в порыв попал. Тут стреляй или не стреляй, делай или не делай поправки, ничего не поможет».



Очевидно, поездка из Канады в Америку через Лас-Вегас не прошла даром. Сразу пошли сравнения с рулеткой. Если говорить чуть серьёзнее, то в очередной раз удивляют высказывания наших биатлонистов. Видно, что они говорят искренне и действительно так считают. И от этого становится только страшнее.

Корастылёв: почему много промахов? Биатлон — рулетка. Кому повезло, тот попал

Какова реальная причина поездки Логинова в Америку?

Александр Логинов поехал в США биться за второе место в общем зачёте Кубка мира и для того, чтобы помочь сборной России удержать позиции в Кубке наций. По крайней мере, это официальная версия. В Канаде всё началось идеально. Подиум в индивидуальной гонке выглядел отличным результатом. А вот то, что отменили спринт, сыграло против россиянина. Набрать очки в копилку не было бы лишним.

Была надежда, что в Америке Логинов доберёт то, что недобрал в Канаде. Однако 28-е место в спринте – большая неудача. Плюс Александру явно тяжело далась гонка и теперь надо дважды подумать, стоит ли ему вообще выходить на старт пасьюта. Но, возможно, у есть другая причина, почему лидер сборной России так стремился в американское турне. Она в четверг финишировала на 73-м месте в спринте.

Так и угробить можно! Логинову больше не надо бежать в США Россияне не справились с американской высотой и провалили спринт. А Йоханнес Бё наконец-то позволил выиграть кому-то другому.

Лыжный ход – катастрофа

Я много защищал сборную России в этом сезоне и смотрел на происходящее с долей оптимизма. Благо, перемены в СБР действительно положительно сказались на результатах и общей атмосфере вокруг команды. Тренерские решения выглядели логичными в большинстве случаев. Но когда плохо, тогда плохо.

Глобальной катастрофы по-прежнему не произошло. Но наш лыжный ход другим словом не назовёшь. Лучшим из россиян в этом компоненте стал Логинов, проигравший почти полторы минуты. Быстрее Александра бежал, к примеру, литовец Витаутас Строля. Корастылёв и Поварницын проиграли больше двух минут, а Юрий Шопин – больше двух с половиной. Наверное, сказалась высота. Понимаете, биатлон – это же рулетка, тут кому как повезёт. Кто-то бежал в горах, а кто-то на равнине.

Российские биатлонистки проигрывают по две минуты? Всё в порядке Россиянки – молодцы, это не шутка. Минуты проигрыша значения не имеют. Хотя кое-кого хотелось бы вынуть из «Инстаграма» и увидеть на трассе.

Что делать дальше?

Исправлять ситуацию. Пятеро из шести россиян попали в гонку преследования. Понятно, что надо оценить состояние спортсменов и не сделать хуже, загнав их до предела. Но если они готовы бежать, то главной задачей будет улучшение стартовых позиций. Тому же Гараничеву важно остаться в топ-15 общего зачёта, чтобы гарантировать себе участие в масс-старте на чемпионате мира.



Для Латыпова и Поварницына продолжается отбор на мировое первенство. В Канаде они заработали себе плюсов, в США заставили снова сомневаться. Для них чемпионат мира уже начался, и от того, как они проведут предстоящие выходные, будет зависеть, продолжится ли он в марте.