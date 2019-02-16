Российская биатлонистка расстреляла все мишени в США. Она почти в десятке!

Дотерпите, пожалуйста

Мучения россиянок в Северной Америке подходят к концу. Скоро ужасные климатические условия, утомительные переезды, потерянные винтовки, сумасшедшая высота и все прочие препятствия на пути к пьедесталу останутся в прошлом. Но для этого нужно выдержать ещё два убийственных испытания.

Кажется, наши биатлонистки воспринимают выступления в элите именно так. Ни о каком удовольствии от гонок с лучшими нет и в помине.

Разбежимся – будем бороться

До женской гонки преследования в Солт-Лейк-Сити добрались четыре россиянки из шести. Лариса Куклина так и не вышла на трассу ни в Канаде, ни в США, а Кристина Ильченко свои шансы загубила отвратительной стрельбой и в топ-60 спринта не попала. Остальные смогли продлить себе «радость» высокогорного этапа, а Маргарита Васильева и Ульяна Кайшева даже забежали в топ-20 и в теории могли претендовать на хорошие позиции в пасьюте.

Смущали только катастрофические проигрыши всех россиянок лидерам на лыжне.

Первой стартовала победительница спринта норвежка Марте Рёйселанд, следом убежали Кайса Мякяряйнен и Франциска Хильдебранд. Васильева отправилась на дистанцию 14-й с отставанием 1 минуту 13 секунд. Кайшева ушла в погоню 20-й через полторы минуты после Марте. Лейсан Бикташева стартовала в пятом десятке и могла попасть в очковую зону только при идеальной стрельбе. А Валерия Васнецова и вовсе решила не стартовать.

Кубок мира по биатлону. Восьмой этап. Две россиянки в топ-15. LIVE Все события 16 февраля на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити. Новости, важные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.

Кайшева дарит надежду

Кайса Мякяряйнен решила не откладывать выяснение отношений с Рёйселанд и к первому рубежу нивелировала отставание. Подтянулась к лидеру и словачка Анастасия Кузьмина, а чистая стрельба позволила ей возглавить гонку. Рёйселанд допустила одну осечку, а Кайса промахнулась дважды. В десяти секундах позади Кузьминой оказались полька Моника Хойниш, Хильдебранд и Рёйселанд. Васильева начала небыстро и усугубила положение одним промахом. Кайшева же была точна и несколько позиций отыграла.

На втором круге Анастасия убегала от преследовательниц, но, видимо, переборщила со скоростью и промахнулась дважды. Осечками лидера здорово воспользовались Хойниш и Хильдебранд, в промежуточную тройку влетела Денизе Херрман. Чисто отработала вторую «лёжку» Мякяряйнен, вернувшаяся в число соискательниц призовых мест. Кайшева снова порадовала отличной стрельбой и ушла на трассу 13-й. Ещё один неточный выстрел сделала Васильева, опустившаяся ещё ниже.

«Дело не в мастерстве, а в везении». В сборной России по биатлону в этом уверены Российский биатлонист после провала на Кубке мира сказал, что стреляет хорошо тот, кому повезёт. Что ж, это всё объясняет.

Немецкий междусобойчик

Хильдебранд и Хойниш шли в своём темпе, выигрывая у преследовательниц всё меньше. Для сохранения лидерства им было необходимо стрелять без ошибок. Немка с этой задачей справилась, а полька промазала дважды. Через полминуты после Хильдебранд с рубежа ушли ещё одна немка Херрман и итальянка Лиза Виттоцци, которая после этой гонки вполне могла отобрать у Доротеи Вирер лидерство в общем зачёте. Кайшева довела серию чистых выстрелов до 15 и вплотную подтянулась к топ-10.

Херрман убежала от Виттоцци и пыталась подобраться к Хильдебранд, но отыграть много у неё не получалось. На решающей «стойке» Франциска один промах всё-таки допустила, но и Херрман чисто отстрелять не смогла. Её отставание от Хильдебранд составляло 12 секунд, то есть однозначно отдавать победу Франциске было рано. Синхронно чисто отработали последний рубеж Мякяряйнен, Кузьмина и Рёйселанд. Болельщики замерли в предвкушении потрясающей «зарубы» за бронзу.

Блестящая Кайшева и смена лидера

Нас же не меньше волновала судьба Кайшевой. Ульяна действительно порадовала. Ни одного промаха за 20 выстрелов – результат гроссмейстерский, но скорости всё-таки не хватает. Здорово прошла вторую часть гонки Васильева, которая смогла практически вернуться на исходную позицию.

На последнем круге Херрман настигла Хильдебранд и отобрала у соотечественницы вожделенный триумф. В сражении за бронзу уверенно победила Мякяряйнен, а Лиза Виттоцци, несмотря на провал на последней стрельбе, финишировала шестой и обеспечила себе лидерство в общем зачёте Кубка мира. Первую гонку чемпионата мира Лиза начнёт в жёлтой майке.

Для россиянок гонка преследования в Солт-Лейк-Сити сложилась очень неплохо. Кайшеву менее секунды отделило от десятой позиции, а Васильева замкнула топ-15. В кои-то веке наши девушки дают надежду на успешное выступление в смешанной эстафете.

Главное, чтобы мужики не подвели.