Гараничев забыл выйти на старт гонки! Как такое вообще возможно?

Без ожиданий

Мужской спринт в Солт-Лейк-Сити оставил настолько удручающее ощущение от выступления сборной России, что от гонки преследования было минимум ожиданий. Это тот случай, когда надо было просто расслабиться и получить удовольствие. Было сложно представить, что наши парни могут провалиться ещё ниже. К тому же пять из шести россиян попали в пасьют, следить нам было за кем. Дополнительной интригой был прорыв Йоханнеса Бё к очередной победе. На этот раз ему предстояло сделать это с пятого места.

Как же так, Евгений?!

Началось всё для россиян плохо. На старт не вышел лучший из наших по итогам спринта Евгений Гараничев. По информации спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, Гараничев перепутал время старта и банально не успел на гонку. Я только что написал, что дальше падать некуда. Евгений доказал обратное.



Другие россияне справились с задачей вовремя выйти на старт пасьюта. Логинов и Поварницын точно отработали на первой стрельбе. Но если Логинов быстро шевелил ногами, то Поварницын по-прежнему не готов бежать на элитном уровне. Латыпов и Шопин отделались одним штрафным кругом и остались там, куда не доходит телевизионная картинка.

Гараничев пропустил старт гонки преследования на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Гудбай, надежда?

Логинов дал небольшую надежду и тут же её разрушил. Два промаха на второй стрельбе отбросили Александра далеко назад. Поварницын повторил результат тёзки и откатился уже совсем далеко. Гонка преследования рисковала стать ещё большим кошмаром, чем вчерашний спринт. Ощущение полнейшей безнадёги. Хотелось, чтобы этот пасьют поскорее закончился.

Тем более, что по ходу гонки появлялись подробности опоздания Гараничева на старт. И от этих подробностей хотелось смеяться и плакать одновременно. Евгения искал сам рейс-директор IBU Борут Нунар. Надо было объявить по громкой связи как в аэропорту или в торговом центре.

И смех, и грех. Что делать, чтобы не провалиться в гонке? Не стартовать! Спортивная борьба в пасьютах была насыщенной, но её затмило то, что Евгений Гараничев забыл выйти на старт. Зато никому не проиграл!

Логинов всё-таки спас гонку!

После третьей стрельбы Логинов прилично подтянулся к топ-10, отработав чисто. Тут оставалось только минимизировать потери и набирать максимум очков общий зачёт Кубка мира. Поварницын, Латыпов и Шопин находились примерно на тех же позициях, что и стартовали. И это печально, особенно для первых двух ребят, которые сражаются за попадание на чемпионат мира.



На последней стрельбе лихорадило большую часть биатлонистов. И в таких условиях один промах Логинова выглядел нормальным результатом и позволил ему уйти на последний круг восьмым. На финише россиянин отыграл ещё одну позицию и в целом спас эту гонку для себя. Поварницын сумел остаться в очках, а вот Латыпов и Шопин проиграли больше шести минут лидеру!

Винтовки, самолёты и 23 часа сна. Российскому биатлону опять помешало всё В Канаде россиянки проигрывали из-за лютого мороза, в США — из-за аномального тепла. Может, на чемпионате мира наконец будет наша погода?

Гараничев…

А победил тем временем Фийон Майе, обогнавший Кристиансена и Детьё. Бё снова остался за пределами пьедестала. Хотя кого это вообще волновало, когда второй биатлонист России без каких-либо адекватных причин не вышел на старт гонки…